Finde largo y Día del Niño: 18 propuestas en todo el país pensadas para los más chicos

Para este fin de semana que tendrá mayor duración y encima el festejo por el Día del Niño, hay una gran variedad de actividades para disfrutar en familia

El tercer fin de semana de agosto es una de las fechas más esperadas del mes: no solo porque es largo -debido al día no laborable con fines turísticos decretado para el viernes 15-, sino también porque se celebra el Día del Niño. Para conmemorar la ocasión, hay un amplio abanico de propuestas culturales, artísticas y recreativas para que los más chicos puedan disfrutar en familia. Las actividades propuestas por la Secretaría de Cultura de la Nación se extienden desde el 13 hasta el 24 de agosto e incluyen espectáculos de teatro y música, talleres creativos y exposiciones interactivas.

El Palacio Libertad, en la Ciudad de Buenos Aires, y una serie de Museos Nacionales a lo largo del país, serán los escenarios de esta celebración que busca fomentar la creatividad, la diversión y el aprendizaje. A continuación, el detalle de la programación completa, con actividades para todas las edades y gustos.

Día del Niño en el Palacio Libertad: qué hay para hacer

Ubicado en la calle Sarmiento 151 de la Ciudad de Buenos Aires, el Palacio Libertad se convertirá en un centro de entretenimiento inmersivo para los más chicos. La programación se enfoca en revivir clásicos de la infancia y explorar nuevas formas de arte.

Irene y el príncipe preguntón: Una versión musical del clásico de Federico García Lorca. Funciones el viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de agosto a las 17.

Una versión musical del clásico de Federico García Lorca. Funciones el viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de agosto a las 17. Juguemos en el Reino del Revés: Un recorrido lúdico por el universo de María Elena Walsh, con personajes icónicos y canciones enredadas. Sábado 16 y domingo 17 de agosto de 15 a 19hs.

Un recorrido lúdico por el universo de María Elena Walsh, con personajes icónicos y canciones enredadas. Sábado 16 y domingo 17 de agosto de 15 a 19hs. Té con Pimienta: Otro espectáculo participativo que invita a cantar y jugar con las poesías de María Elena Walsh. Domingos 17, 24 y 31 de agosto, 15 y 17hs.

Otro espectáculo participativo que invita a cantar y jugar con las poesías de María Elena Walsh. Domingos 17, 24 y 31 de agosto, 15 y 17hs. Las canciones de tu infancia: Un viaje musical por los éxitos de Julieta Magaña, Pipo Pescador y otros clásicos que emocionaron a varias generaciones. Domingo 17 de agosto a las 15.

Un viaje musical por los éxitos de Julieta Magaña, Pipo Pescador y otros clásicos que emocionaron a varias generaciones. Domingo 17 de agosto a las 15. Sinfónico coral de videojuegos: Una experiencia inmersiva para los gamers, con 140 músicos en escena interpretando bandas sonoras de videojuegos como Final Fantasy y God of War. Domingo 17 de agosto a las 19.

Una experiencia inmersiva para los gamers, con 140 músicos en escena interpretando bandas sonoras de videojuegos como Final Fantasy y God of War. Domingo 17 de agosto a las 19. Talleres y exposiciones: Durante todos los fines de semana de agosto, el Palacio Libertad ofrecerá espacios de juego libre, lectura de cuentos de María Elena Walsh, talleres de arte, un espacio sensorial para la primera infancia y un ciclo de cortometrajes animados.

Museos Nacionales y el Día del Niño: las propuestas

Diversos museos en todo el país se suman a los festejos con actividades pensadas para las infancias, poniendo en valor la historia, el arte y las tradiciones de cada región.

Buenos Aires, CABA

Museo Nacional de Arte Decorativo : El domingo 17 a las 16, invita a una visita guiada especial para niños, llena de datos curiosos sobre sus obras. Sin inscripción previa.

: El domingo 17 a las 16, invita a una visita guiada especial para niños, llena de datos curiosos sobre sus obras. Sin inscripción previa. Museo Nacional de Arte Oriental : El domingo 17 de 16 a 18hs, propone una jornada para descubrir juegos tradicionales coreanos, como el trompo y el yunnori.

: El domingo 17 de 16 a 18hs, propone una jornada para descubrir juegos tradicionales coreanos, como el trompo y el yunnori. Museo Histórico Nacional del Cabildo : El domingo 17 de 15 a 17hs, los niños podrán construir su propio bombo legüero, aprender a tocarlo y participar en un mini concierto de folclore.

: El domingo 17 de 15 a 17hs, los niños podrán construir su propio bombo legüero, aprender a tocarlo y participar en un mini concierto de folclore. Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur: El domingo 17 a las 16, se presentará la Orquesta Infantojuvenil de Vicente López en un concierto para toda la familia.

Entre Ríos

El Palacio San José se convierte en un escenario de cuentos y actividades.

Tardes de cuentos e historias: Sábado 16 y domingo 17 a las 15, con narraciones y charlas sobre la fauna local.

Encuentro de Autos Antiguos: El domingo 17 de 11 a 17hs, con exhibición de vehículos, música en vivo y gastronomía.

Visitas inesperadas: El domingo 24 a las 14, una visita guiada teatralizada en la que Justa de Urquiza recibe a los visitantes para compartir recuerdos de su familia.

Por el Día del Niño, en el Palacio San José (Entre Ríos) habrá una exhibición de autos antiguos

San Juan

En la Casa Natal de Sarmiento se podrá conocer la infancia del prócer y participar de talleres creativos.

Taller de Tapiz para niños: Sábado 16 de agosto de 15 a 17 h. Actividad arancelada y con reserva previa.

Sarmiento también fue niño: El sábado 23 de 18:15 a 20 h, una visita guiada lúdica para conocer anécdotas de su niñez. Actividad arancelada y con cupos limitados.

Jujuy

En el Museo Nacional Terry, en Tilcara, se desarrollarán los siguientes talleres: