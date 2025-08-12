Récord en vacaciones: estos fueron los cinco museos más visitados de Argentina

La Secretaría de Cultura de la Nación reveló algunos datos del descanso de invierno y mostró cuáles fueron los Museos Nacionales que más interés generaron

El receso de invierno de 2025 fue un verdadero boom para el turismo y la cultura en Argentina. Con un clima ideal para el entretenimiento en familia, millones de personas se movilizaron por todo el país, y los espacios culturales se convirtieron en destinos obligados. La Secretaría de Cultura de la Nación reveló en las últimas horas que más de 1.380.000 personas disfrutaron de las más de 1100 propuestas en diversos puntos, desde el Palacio Libertad, pasando por Tecnópolis y cientos de puntos en toda la Argentina.

Entre las propuestas que más se destacaron estuvieron los 26 Museos Nacionales, que ofrecieron más de 350 actividades como talleres de arte, títeres, ciclos musicales y exposiciones. En total, estos espacios culturales recibieron a unos 490.000 visitantes, un número que evidencia la importancia del patrimonio histórico y artístico para las familias que buscan aprender y entretenerse. Dentro de esta gran convocatoria, cinco museos se destacaron por encima del resto, convirtiéndose en los más populares del país.

Los cinco museos nacionales con más visitas en las vacaciones

El interés por la historia y la identidad nacional fue el hilo conductor de los destinos más elegidos por los argentinos durante las vacaciones. El top cinco de museos más visitados se distribuyó entre la provincia de Buenos Aires y el interior, mostrando un equilibrio en el atractivo cultural a nivel federal.

El listado de los más visitados quedó conformado por:

Casa Histórica de Tucumán: El lugar donde se declaró la Independencia de la Argentina se ubicó como el museo más popular del país, atrayendo a una gran cantidad de visitantes que quisieron revivir un momento fundacional de la nación.

Casa Natal de Sarmiento (San Juan): La casa donde nació el "padre del aula" también se posicionó entre las más concurridas, demostrando el interés por la vida y obra de uno de los personajes más influyentes de la historia argentina.

Museo Histórico del Norte (Salta): Este espacio, ubicado en el Cabildo de Salta, cautivó a los visitantes con su vasto patrimonio y su foco en la historia del norte argentino, región que fue escenario de batallas cruciales para la independencia.

Museo Histórico Nacional: Situado en el corazón de Buenos Aires, este museo ofrece un recorrido exhaustivo por la historia argentina, desde los pueblos originarios hasta el siglo XX, y se consolidó como una parada ineludible para los porteños y turistas.

Museo del Cabildo de Buenos Aires: Ubicado frente a la Plaza de Mayo, este museo invita a recorrer la historia de la Revolución de Mayo y el nacimiento del Estado argentino. Su céntrica ubicación y su valor simbólico lo convirtieron en uno de los favoritos.

Un éxito cultural a nivel nacional

Más allá del récord de los museos, la Secretaría de Cultura de la Nación destacó el éxito de otras iniciativas, que también convocaron a una gran cantidad de público. El Palacio Libertad, por ejemplo, recibió a más de 350.000 personas con una programación centrada en el universo de la icónica María Elena Walsh y otras propuestas especiales, como la obra de Marta Minujín. Por su parte, el Centro Cultural Borges tuvo 25.500 visitantes y el Teatro Nacional Cervantes superó los 11.000 espectadores.

Un caso aparte fue el de Tecnópolis. Su reapertura, bajo un modelo de gestión público-privado, no solo fue un éxito de público con más de 500.000 visitantes, sino que también generó ingresos de 340 millones de pesos para el Tesoro Nacional. Este dato demuestra que la colaboración entre el Estado y el sector privado puede ser un motor eficiente para el desarrollo cultural y económico.

En definitiva, las vacaciones de invierno 2025 dejaron un saldo muy positivo para el sector cultural, con una gran respuesta del público que ratificó su interés por el arte, la historia y el entretenimiento de calidad, tanto en la Capital Federal como en el interior del país.