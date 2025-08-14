El festival gastronómico ideal para los amantes del asado: dónde es Carne! este finde

Este sábado y domingo, grandes exponentes del asado llegan a la Ciudad de Buenos Aires para dos días a pura carne a las brasas y mucho más

La Ciudad de Buenos Aires es conocida por su vibrante agenda de eventos gastronómicos, que los fines de semana suelen ofrecer una gran variedad de opciones para todos los gustos. En esta ocasión, el protagonista indiscutido es uno de los platos más emblemáticos de la cultura argentina: el asado. Los amantes de la parrilla tienen una cita ineludible este fin de semana largo en el Hipódromo de Palermo para la llegada de "Carne!", un festival exclusivo para fanáticos de las brasas.

Carne!: cuándo y dónde es el festival del asado este fin de semana

El evento se llevará a cabo el sábado 16 y domingo 17 de agosto, con entrada libre y gratuita, en un horario ideal para disfrutar de un almuerzo, una merienda o una cena a pura carne. Más de 35 stands y food trucks participarán de la feria, ofreciendo una amplia variedad de cortes y métodos de cocción, que van desde el tradicional asador criollo hasta kamados, ahumadores y parrillas.

El festival es una oportunidad única para degustar carne vacuna, cerdo, cordero, achuras y chorizos, pero también habrá opciones de cocina al disco, picadas, vinos, cervezas y una sección de postres, para quienes busquen un menú completo. Las porciones tendrán precios que se moverán entre los $7.000 y los $20.000, dependiendo del puesto y la propuesta.

El festival es la excusa perfecta para reunirse con amigos y familia alrededor de uno de los platos más queridos por los argentinos, en un ambiente festivo y con la mejor calidad gastronómica. La cita es en el Hipódromo de Palermo (Av. Del Libertador y Dorrego) de 12 a 20 horas.

Festival Carne!: quiénes estarán

El festival contará con una impresionante lista de participantes, que incluye algunos de los nombres más reconocidos del mundo de la parrilla y la gastronomía. Aquí está el listado completo de los puestos que deleitarán a los asistentes:

Gastronomía:

Aloha

Antigourmet

Asado Campero

Austin Smoke House

Club Asador

Cocelia

Delta Buffalo

El Hornero

Fierro

Flama

Jordanas

Juan Solo

La Leñita

La Magia Flaco

Lo de Gauna

Lo de Pedro

Los del Fuego

No es Soberbia

Riki Cocinero

Shami

Shappa

Todo Brasas

Tres Fuegos, Cocina de Raíz

Dulces

Cremolatti

Isla Negra

JH Pastelería

O’Waffles

Two Churros

Bebidas con alcohol

Almíbar

Rabieta

Saraví Gin

Taproom

Valle del Indio

Mercado