No falta nada: cuándo es la Fiesta Nacional del Salame Quintero a 100km de CABA

Mercedes ultima detalles para una nueva edición de su gran festejo, que cumplirá 50 años de historia: degustaciones y actividades para todas las edades

La Fiesta Nacional del Salame Quintero está a cada vez más cerca. A menos de 100 km de la Ciudad de Buenos Aires, el municipio de Mercedes ultima los detalles de la 50° edición de este icónico festejo, que durante un fin de semana completo ofrecerá a los visitantes lo mejor de su producción local, música, y actividades para toda la familia. La celebración, que se realiza de forma ininterrumpida desde 1975, es un clásico de la agenda gastronómica bonaerense.

Fiesta del Salame Quintero en Mercedes: fechas y precios de entradas

La 50.ª Fiesta Nacional del Salame Quintero tendrá lugar los días 12, 13 y 14 de septiembre de 2025 en el Parque Municipal Independencia, un predio de fácil acceso ubicado a orillas del río Luján. Los visitantes podrán disfrutar de los mejores chacinados de la región, con el salame quintero como gran protagonista. El evento incluirá una variedad de propuestas:

Degustaciones y gastronomía: Un sector de fuegos para asado y choripán, un patio gastronómico con comidas rápidas y un patio cervecero.

Concurso y remate: Se llevará a cabo el tradicional concurso para elegir al "salame campeón". Una vez premiados, los productos se exponen y se rematan, y el dinero recaudado se destina a la cooperadora de alguna entidad local, como los Bomberos o el Hospital Blas L. Dubarry.

Artesanías y música: También habrá un espacio para artesanos locales y números musicales, cuyos artistas se anunciarán próximamente.

Las entradas ya están a la venta y se pueden adquirir de forma online. Los precios para el fin de semana son los siguientes:

Sábado 13 de septiembre: $3.000

Domingo 14 de septiembre: $3.000

Combo para ambos días: $5.000

Cómo llegar a la Fiesta del Salame Quintero y la historia detrás del festejo

Llegar a Mercedes desde la Ciudad de Buenos Aires es muy sencillo. En auto, el recorrido es de aproximadamente 105 kilómetros y se realiza en 1 hora y 30 minutos, tomando las Rutas Nacionales 5 y 7. Para quienes prefieran el transporte público, pueden tomar el Tren Sarmiento desde la estación cabecera de Once, con trasbordo en Moreno. El costo del viaje, con tarjeta SUBE, es de $1.134,44.

La tradición del salame quintero de Mercedes, reconocida como "capital del salame quintero", se remonta a la llegada de inmigrantes italianos a mediados del siglo XIX. Ellos se establecieron en las afueras de la ciudad, en quintas dedicadas a la producción de frutas, hortalizas y chacinados caseros para consumo familiar.

El salame quintero se distingue por una receta que utiliza un 50% de carne de cerdo, un 25% de carne vacuna magra y el resto de panceta, condimentado con pimienta negra y otros ingredientes que cada productor mantiene en secreto. Esta tradición culinaria, que Hugo Dipieri, uno de los productores más reconocidos, describe como "natural" y sin aditivos, fue la que dio origen a la primera fiesta en 1975, organizada por un grupo de amigos que buscaban compartir este manjar con la comunidad.