Una localidad del interior de Córdoba prepara el festejo para uno de los infaltables del asado argentino: el queso parrillero. Todos los detalles

Aunque el asado argentino tiene a la carne como protagonista indiscutida, hay un acompañamiento que se ha ganado un lugar de honor en la parrilla: la provoleta. Este queso parrillero, con su costra dorada y su interior derretido, es un infaltable en cualquier encuentro social y un favorito en las mesas de todo el país. Su historia, sin embargo, se remonta a un inmigrante italiano que unió dos culturas culinarias y a un pequeño pueblo cordobés que hoy celebra su creación.

Para homenajear a este manjar, la localidad de Arroyo Algodón, en el interior de Córdoba, se prepara para su tradicional Fiesta Provincial del Queso Provoleta y el Chacinado Casero. El evento, que celebra su décima edición, será este fin de semana, el sábado 13 de septiembre, y contará con música en vivo y un menú que honrará la gastronomía local.

La historia detrás de la Provoleta: un invento argentino con raíces italianas

La provoleta fue una creación de un inmigrante italiano llamado Natalio Alba, oriundo de la región de Calabria. Al llegar a Argentina en 1938, Alba se estableció en Santa Fe y, al poco tiempo, se mudó a Arroyo Algodón, en Córdoba. Allí se dedicó a la producción de quesos tradicionales, pero su espíritu innovador lo llevó a unificar dos grandes pasiones culinarias: la tradición quesera italiana y la cultura del asado argentino.

En 1940, Alba experimentó con una modificación del tradicional queso provolone. A través de un proceso de hilado especial, logró crear un queso con una consistencia blanda, pero lo suficientemente firme como para no derretirse por completo al contacto con las brasas. A este nuevo producto, lo bautizó como "Provoleta", una marca que, con el tiempo, se convirtió en sinónimo del producto mismo. Su invención fue tan exitosa que en 1955 logró patentarlo e incorporarlo al Código Alimentario Argentino bajo la denominación "Queso Provolone Hilado Argentino".

De esta forma, Natalio Alba, el "padre" de la provoleta, dejó un legado que trascendió la industria alimenticia para convertirse en parte fundamental de la identidad gastronómica argentina.

La Fiesta de la Provoleta en Arroyo Algodón: qué se celebra y qué se come

El pueblo que fue cuna de este popular queso parrillero lo celebra con una gran fiesta que se ha consolidado como un evento tradicional en la región. El encuentro, que se llevará a cabo en el Salón Multiusos SUM de la localidad, invita a vecinos y turistas a disfrutar de una noche con música de artistas locales como Marito Campos y Los del Arroyo.

Así se promociona la Fiesta de la Provoleta en Arroyo Algodón, Córdoba

El plato fuerte de la noche será, por supuesto, el queso parrillero, pero el menú es un verdadero festín para los amantes de la carne y los embutidos:

Entrada principal: Queso Parrillero

Entrada: Cueritos, lengua a la vinagreta, codeguines y chicharron

Tabla de fiambres: Salame seco artesanal, bondiola artesanal, lomitos ahumados, mortadela Gourmet y queso tybo

Plato caliente: Chorizo, morcilla, costillas de cerdo, costillas de novillo con verduras al escabeche.

Postre: Helado

Las entradas, que no incluyen bebida, tienen un costo de $25.000 para mayores y $15.000 para menores, y se pueden adquirir en varios puntos de venta de Arroyo Algodón y en la cercana ciudad de Villa María.