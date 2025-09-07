Abre un nuevo Shopping a cielo abierto en provincia: dónde queda

El importante shopping a cielo abierto que se ubicará en Bella Vista tenía previsto abrir en octubre, aunque las obras se extendieron

Un nuevo shopping a cielo abierto abrirá en la localidad de Bella Vista, San Miguel, con una increíble propuesta que combina comodidad, seguridad y sustentabilidad en un entorno pensado para disfrutar.

Se llama Bella Vista Plaza, el primer centro comercial de este tipo en la zona, que contará con gastronomía de autor, tiendas de primer nivel, espacios verdes y una arquitectura moderna.

¿Cómo será el nuevo mega shopping en Bella Vista?

Ubicado en Senador Morón 2197, Bella Vista Plaza se caracteriza por su formato open mall, con sectores verdes, espacios integrados y un diseño ecológico que busca conectar con el entorno.

Con una inversión más de u$s 6.000.000, el megaproyecto va en línea con la creciente demanda de servicios y espacios de calidad en una localidad que experimentó un crecimiento demográfico en el último tiempo.

Otro de los aspectos que se destacan del lugar es su renovado diseño, el cual combina aluminio, hormigón y madera, rodeado de vegetación y lugares pensados para interactuar con la naturaleza. El fin es crear un shopping alineado con las nuevas tendencias de sustentabilidad.

Las principales características del nuevo shopping

Dentro de las características que lo convierten en un lugar único se destacan:

WiFi libre en todo el complejo: conexión de gran velocidad para trabajar, estudiar o disfrutar sin problemas

Seguridad inteligente 24/7: monitoreo constante para mayor tranquilidad

Ascensores hidráulicos de última generación: viajes silenciosos, rápidos y eficientes

Sostenibilidad integrada: el edificio recolecta agua de lluvia y la reutiliza de forma consciente para cuidar el entorno

Diseño que conecta: espacios abiertos, vegetación y tecnología convergen en un ambiente moderno y funcional

Asimismo, el proyecto incluye 16 locales comerciales, 18 oficinas o estudios como también 3 espacios gastronómicos. El lugar también cuenta estacionamiento propio y sectores comunes que garantizan comodidad tanto para clientes como profesionales.

Dentro de los rubros que ya se encuentran confirmados se encuentran:

Heladerías

Café-restó

Dietética

Tienda de muebles productos para el hogar

Centro odontológico

Tienda de tecnología

Inmobiliaria

Agencia de viajes

El shopping tenía previsto abrir a finales de octubre, aunque la obra se demoró. Recientemente, desde su Instagram subieron un video para mostrar todos los avances de la obra.

Cómo será el nuevo shopping ubicado en La Plata

Otro de los shoppings que se están por inaugurar se encuentra en La Plata. El mismo funcionará como un hub urbano, por lo que contará con oficinas, locales comerciales, un hotel, clínica y viviendas. De esta forma, el proyecto aprobado contempla 116.552 metros cuadrados de superficie construida.

Dentro de estos metros se destinará 20.000 metros cuadrados al centro comercial, 30.000 metros cuadrados a oficinas, hotel y clínica, y otros 50.000 metros cuadrados a viviendas.

"Más que un shopping, será un nodo de integración urbana pensado para responder a las nuevas demandas del estilo de vida platense", resaltaron desde la empresa, en una ciudad con una fuerte identidad universitaria.

Con este desarrollo, IRSA intenta replicar en La Plata el modelo de polos de usos mixtos, el cual ya se ha consolidado en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. De esta forma, se integra consumo, trabajo y vida urbana en un mismo lugar.

Se cree que el lugar no solo dinamice el barrio, sino que mejore el atractivo general de la ciudad como polo de servicios, consumo y vivienda. Cabe resaltar que, a pesar de que en 2019 el Concejo Deliberante dio luz verde a la llegada de la inversión de IRSA, la obra se había frenado por años.