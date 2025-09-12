Una aerolínea regala 5 pasajes por día para viajar por Argentina: cómo participar, paso a paso

Para participar no es necesario comprar previamente un ticket, solo hay que completar datos y responder una pregunta. Qué tener en cuenta

La aerolínea lowcost Flybondi lanzó una promoción imperdible para quienes quieran viajar por Argentina: hasta el 30 de septiembre, regalará 5 pasajes por día a quienes completen un formulario en su sitio web y sean elegidos.

Así lo indica la compañía en la página, donde es posible completar unos simples pasos y participar por viajes por el país totalmente gratis. "Completá la consigna y participa por pasajes gratis", dice en el sitio.

El regalo consiste en tickets ida y vuelta a un destino nacional. Según aclaran, cinco personas por día son las ganadoras, a quienes se les comunica vía mail.

Aerolínea regala cinco pasajes por día para viajar gratis por Argentina: cómo participar

Tal como comprobó iProfesional, participar es simple y solo hay que completar unos pasos. Al ingresar al sitio, hay que ir a la sección del sorteo y llenar el formulario, que pide nombre, número de documento, mail y teléfono celular.

Después, pregunta: "Si hoy te regalamos un pasaje, a qué lugar te escaparías. Gana la respuesta más creativa"

"Las cinco respuestas más divertidas se ganan un pasaje ida y vuelta. Estate atento al mail que dejaste en el formulario para enterarte si sos uno de los ganadores", concluye.

Flybondi regala pasajes por Argentina

En cuanto a las condiciones, en el sitio se aclara que la promoción estará vigente hasta el 30 de septiembre inclusive. "Siendo una de las 5 (cinco) personas por día en resultar ganador, obtené de regalo un ticket aéreo ida y vuelta a un destino nacional para canjear en nuestra plataforma de canje", aclara.

"Los tickets aéreos a canjear aplican únicamente para vuelos ida y vuelta al destino nacional que comunique oportunamente Flybondi. El ticket de regalo no contará con los beneficios del Ticket 3.0 (renombrar, transferir o revender)", subraya.

El regalo será enviado al correo electrónico registrado en el formulario. "Serán ganadores de los tickets aéreos aquellas personas que respondan a una de las preguntas del formulario de la forma más creativa, divertida o graciosa. El mecanismo para designar a los ganadores quedará a discreción y criterio de Flybondi y será elegido por éste de manera unilateral. Flybondi designará a 5 (cinco) ganadores por día. Se comunicará con cada uno de ellos vía correo electrónico y también publicará en su página web los ganadores", concluye en otra parte de las bases y condiciones para participar.

Qué incluye y qué no el pasaje de regalo de Flybondi

También destaca que el "Regalo incluye las tasas, impuestos y cargos aplicables. No incluye equipaje ni cualquier otro adicional".

"En caso de que se desee agregar equipaje o servicios adicionales a la reserva, el pasajero deberá gestionarlo a través de la sección ‘Mi Reserva’ disponible en la página web de la Aerolínea, quedando dichos servicios por fuera del sistema de canje", agrega.

Y concluye: "No se permiten devoluciones ni vouchers de crédito del Regalo. Solo se admitirá el cambio de fecha de vuelo que cuentan con disponibilidad en la página web de Flybondi y sujeto a las penalidades y costos de diferencia de tarifa aplicables".

Lo cierto es que la aerolínea lowcost Flybondi lanzó una agresiva promoción, en la que directamente regala pasajes sin necesidad de comprar un ticket previamente. Así es que, solo con participar y responder una de las preguntas de manera creativa, un pasajero tendrá la suerte de ganar un pasaje gratis por Argentina.