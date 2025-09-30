Ya se pueden comprar entradas para subir al Obelisco: dónde sacarlas y cuánto cuestan

El gobierno porteño informó en su sitio web que ya se puede reservar la experiencia de subir al mirador del símbolo más emblemático de la Ciudad

Ya se pueden comprar las entradas para visitar el mirador del Obelisco, una experiencia que estará disponible a partir del 1 de noviembre de 2025. Ese día, el símbolo de Buenos Aires, abrirá su mirador al público de forma regular, ofreciendo una experiencia 360° a 67,5 metros de altura.

Esta iniciativa permitirá a residentes y turistas disfrutar de una vista panorámica de la Ciudad desde uno de sus monumentos más emblemáticos.

Cuánto salen las entradas para subir al mirador del Obelisco

Las entradas para acceder al Mirador Obelisco ya están disponibles, tal como informó el gobierno porteño en su página oficial.

Los residentes argentinos pueden adquirir sus tickets por $18.000, con acreditación de documento.

Mientras que para los no residentes el valor es de $36.000.

La venta ya está disponible en el sitio miradorobelisco.com.ar, donde el usuario puede elegir "reservar experiencia Vista Panorámica Obelisco", seleccionar la fecha (a partir del 1 de noviembre) y la hora.

Al ingresar a la página, hay que elegir día y horario para comprobar disponibilidad

Allí, en caso de haber disponibilidad, deberá completar los datos y reservar la entrada. A partir del 1 de noviembre, en tanto, se podrán comprar de manera presencial en stands ubicados en la Av. Diagonal Norte y Av. 9 de Julio.

Cómo es la experiencia de subir al mirador del Obelisco

El acceso al mirador se realiza a través de un ascensor con un lateral vidriado, diseñado para no alterar la estructura original del Obelisco. El recorrido total dura aproximadamente 20 minutos e incluye el ascenso en ascensor hasta el nivel 55, seguido de una escalera caracol de 35 peldaños que conduce al mirador.

El mirador cuenta con cuatro ventanas orientadas estratégicamente hacia los puntos cardinales, ofreciendo vistas panorámicas de la ciudad. Además, la experiencia se complementa con una narración histórica y cultural. Debido a limitaciones técnicas y de seguridad, el acceso al mirador no está habilitado para sillas de ruedas o personas con movilidad reducida.

Hay cuatro ventanas que permiten una vista 360 de la 9 de Julio, Corrientes y alrededores

Cada año, Buenos Aires recibe a más de 9 millones de turistas nacionales e internacionales, convirtiendo al Obelisco en una parada obligada. Con la apertura del mirador, se busca enriquecer la experiencia de los visitantes, ofreciendo una perspectiva inmersiva e integral de la ciudad.

Pensando en la accesibilidad, se ofrecerá próximamente una experiencia de realidad virtual para que las personas con movilidad reducida también puedan conocer los secretos y la historia de este ícono porteño. En casos de fuerza mayor, como movilizaciones sociales o condiciones climáticas adversas, las entradas se reprogramarán o se reembolsará el dinero.

Esta nueva propuesta busca que tanto residentes como turistas puedan descubrir y disfrutar Buenos Aires desde una perspectiva única. La apertura del mirador representa un hito en la historia del Obelisco, consolidándolo como un símbolo de la ciudad.