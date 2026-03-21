Ideal para una escapada: el balneario con aguas termales a 90 minutos de Buenos Aires

Es un complejo ubicado en la provincia de Buenos Aires que tiene piletas cubiertas y semicubiertas, spa y un entorno natural único para descansar

Con la llegada de un nuevo fin de semana largo por el feriado del 24 de marzo, muchos bonaerenses buscan destinos de cercanía que permitan desconectar de la rutina sin necesidad de realizar viajes agotadores. En este contexto, las escapadas de corta distancia ganan protagonismo, especialmente aquellas que combinan el bienestar físico con paisajes relajantes a la vera del río.

A poco más de una hora y media de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, existe una opción que se consolida como el refugio predilecto para quienes necesitan renovar energías. Este rincón bonaerense destaca no solo por su propuesta terapéutica, sino también por una infraestructura pensada para recibir tanto a familias como a parejas que desean aprovechar al máximo el descanso del lunes y martes.

Termas del Salado en General Belgrano: relax y naturaleza

El complejo Termas del Salado, ubicado en la localidad de General Belgrano, se presenta como el balneario de aguas termales más próximo a la Capital Federal. Situado a exactamente 156 kilómetros por la Ruta 2 y la Ruta 41, este predio de cuatro hectáreas y media ofrece una experiencia de inmersión en aguas que brotan a 41 grados centígrados desde casi mil metros de profundidad. Según los especialistas, estas aguas poseen una alta mineralización que beneficia la circulación sanguínea y ayuda a aliviar contracturas musculares persistentes.

Termas del Salado, relax a pocos kilómetros de Capital Federal

La infraestructura del lugar está diseñada para garantizar el confort independientemente del clima. Cuenta con una pileta totalmente cubierta y tres semicubiertas que se ensamblan entre sí, sumando una superficie de 700 metros cuadrados de espejos de agua. Para quienes visitan el lugar durante los días de calor, en la temporada de primavera y verano se habilitan piletas adicionales con agua natural fría, ideales para refrescarse tras las sesiones de hidroterapia.

Termas del Salado: precios, servicios y recomendaciones

Es fundamental tener en cuenta que el complejo no realiza reservas previas de forma online. Las entradas se adquieren exclusivamente en la boletería del predio el mismo día de la visita y por orden de llegada. Los valores actualizados para esta temporada indican una entrada general de $19.000, mientras que los jubilados abonan $15.500 y los menores de 11 años tienen un costo de $11.400. Los niños menores de 3 años ingresan de forma gratuita.

Más allá de las piletas, el balneario ofrece una amplia gama de servicios que incluyen un spa con tratamientos de belleza, masajes descontracturantes, reflexología y hasta ictioterapia. Para mayor comodidad de los visitantes, el predio dispone de alquiler de batas, toallones y lockers, además de un área gastronómica de tipo fast food para almorzar sin salir de las instalaciones.

Fuera del complejo, General Belgrano invita a completar la jornada con caminatas por la costanera del Río Salado o una visita al Bosque Encantado, una reserva natural de robles, magnolias y acacias que rodea al Museo de las Estancias. Para quienes decidan pasar la noche, la ciudad ofrece una variada oferta de cabañas y hosterías que permiten extender el descanso antes de emprender el regreso a la ciudad.