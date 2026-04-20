Marca de alfajores escuchó el pedido de miles de argentinos y lanzó este nuevo producto

Se trata del más reciente lanzamiento en los kioscos, con una variante del tradicional alfajor de la marca: simplemente para ponerle más dulce de leche

El mercado de las golosinas en Argentina vive un momento de constante renovación, pero pocos productos generan tanta expectativa como un nuevo alfajor. En esta oportunidad, la marca Milka decidió dar un paso al frente y responder a uno de los pedidos más recurrentes de los consumidores: más cantidad de relleno. Así nació el nuevo Milka Super Dulce de Leche, una apuesta que ya comenzó a desembarcar en los kioscos de todo el país y que promete convertirse en el favorito de quienes consideran que el dulce de leche nunca es suficiente.

Bajo la premisa de «Mucho relleno», este lanzamiento no es solo una extensión de línea, sino una respuesta directa a una demanda de experiencias más intensas. El producto llega en dos versiones clásicas -chocolate blanco y chocolate negro-, pero con una estructura modificada para dar mayor protagonismo al corazón del alfajor. Se trata de un alfajor simple de 70 gramos que, fiel a la tradición suiza de la marca, mantiene esa cobertura suave que se funde al contacto, pero con un volumen de dulce de leche muy superior al de sus versiones tradicionales.

El especialista en golosinas detrás de la reconocida cuenta de Instagram @probandoalfajores, quien ya tuvo la oportunidad de testear el producto, destacó que uno de los puntos fuertes sigue siendo la calidad de la cobertura. "Aquí no es la excepción; por un lado chocolate con leche y por el otro chocolate blanco", señaló el experto, subrayando que la marca no escatimó en la capa exterior que protege el abundante relleno.

El nuevo lanzamiento de Milka: Alfajor Super dulce de leche, con cobertura en negro y blanco

Nuevo alfajor Milka: los detalles de la versión de chocolate blanco

Para los amantes del chocolate blanco, esta variante parece haber encontrado un equilibrio justo entre la dulzura y la textura. Según la reseña de @probandoalfajores, "las galletas son bien chocolatosas y muy tiernitas, haciendo una buena mixtura con el chocolate blanco de la cubierta, en la cual no escatimaron". Esta combinación de galleta oscura y cobertura clara genera un contraste visual y de sabor que resalta aún más la generosa porción de dulce de leche.

El especialista remarcó que el relleno tiene "una buena cantidad", logrando lo que denomina una "pasantía de sabor muy rica en sintonía" junto a las tapas y la cobertura. Al ser un alfajor de 70 gramos, se posiciona en un segmento de tamaño intermedio-grande, ideal para quienes buscan una opción saciante en el momento de la merienda o como un "gustito" durante la jornada laboral.

Alfajor Mila de Chocolate con leche: el clásico potenciado

Por su parte, la versión de chocolate con leche mantiene las características que hicieron famosa a la marca del envoltorio violeta, pero con el plus del relleno extra. "Acá hay bastantes similitudes con su par blanco, mismas galletas, misma terneza y misma intensidad, nuevamente encontramos mucho dulce de leche", describió el influencer de alfajores.

Lo que cambia en este caso es el perfil de sabor general, que se vuelve más tradicional pero no por eso menos atractivo. La suavidad del chocolate Milka con leche se funde con el excedente de relleno, logrando lo que los catadores definen como un sabor "bastante agradable" y equilibrado.

Con este lanzamiento, Milka busca consolidar su presencia en los exhibidores compitiendo en el segmento de los alfajores "premium de kiosco". La llegada de estas dos variantes responde a una tendencia clara en el consumo local: la búsqueda de productos "super" o con agregados que justifiquen el precio de la golosina en tiempos donde el consumidor se ha vuelto sumamente selectivo. Si sos de los que siempre pide «un poco más» de dulce de leche, el nuevo integrante de la familia Milka parece haber sido diseñado específicamente para vos.