Havanna escuchó el pedido de sus fanáticos y revivió este producto que fue furor

La tradicional casa de alfajores anunció que ya se encuentra en todos sus locales una de las creaciones más recientes, que en su momento causó sensación

Lo bueno siempre vuelve, y en el mundo de los alfajores, las peticiones de los fanáticos tienen un peso determinante. Tras meses de mensajes en redes sociales y consultas constantes en los mostradores, Havanna confirmó oficialmente el regreso de su producto estrella del último tiempo: el Alfajor Dubai. Esta pieza de colección, que combina la tradición marplatense con la tendencia gastronómica global del pistacho, ya comenzó a distribuirse en todos los locales de la cadena a lo largo del país.

El lanzamiento original de este producto durante 2025 coincidió con el auge mundial del "chocolate Dubai", una moda que nació en los Emiratos Árabes y se viralizó en TikTok antes de desembarcar con fuerza en Argentina. En aquel entonces, todas las marcas locales intentaron sus propias versiones con mayor o menor éxito, pero la creación de Havanna logró destacarse por su equilibrio de sabores y una textura disruptiva que rápidamente agotó el stock disponible, dejando a miles de consumidores con ganas de más.

Hoy, un año después de aquel boom inicial, la compañía decidió reincorporar el producto a su oferta fija ante la demanda ininterrumpida. Bajo el lema "Lo bueno no se olvida", la marca apuesta a que la tendencia del pistacho ya no es solo una moda pasajera, sino un nuevo clásico que llegó para quedarse en el paladar de los argentinos.

Alfajor Havanna Dubai vuelve a la venta: de qué está hecho

A diferencia de un alfajor tradicional de dulce de leche, el Havanna Dubai propone un viaje de texturas y sabores más complejos. Su receta se inspira en el famoso chocolate de Oriente Medio y mantiene los ingredientes que lo hicieron inolvidable:

El corazón de pistacho: Un relleno cremoso y untuoso de este fruto seco que es el protagonista absoluto.

Kadayif crocante: El toque diferencial lo da la masa kadayif (fideos finos de origen árabe) tostada, que aporta una sensación crujiente única en cada bocado.

Cobertura de chocolate con leche: Fiel al estándar de calidad de la marca, el alfajor está bañado en su clásico chocolate con leche de alta gama.

Havanna volvió a sacar a la venta el Alfajor Dubai: cuesta $22.000 la caja de cuatro unidades

Desde la cuenta oficial de la marca celebraron el retorno asegurando que "las modas pasan, pero lo inolvidable vuelve", invitando a los usuarios a compartir su experiencia con este alfajor que rompió el molde de lo convencional.

Cuánto sale el alfajor Dubai de Havanna: precios y disponibilidad

Para quienes quieran reencontrarse con este sabor o probarlo por primera vez, la marca informó que el producto ya está llegando a las sucursales de todo el territorio nacional, desde Mar del Plata hasta las ciudades más alejadas. En cuanto al valor, la exclusividad de sus ingredientes (especialmente el pistacho y la técnica de la masa crocante) se refleja en el precio de venta: la caja de 4 unidades tiene un costo de $22.000.

Esta reposición de stock masiva busca evitar los problemas de faltantes que se vivieron el año pasado, cuando los coleccionistas de alfajores recorrían varios locales para conseguir una unidad. Con el invierno a la vuelta de la esquina, el regreso del Havanna Dubai se perfila como el acompañante ideal para el café de la tarde, consolidando la tendencia de las golosinas "premium" que apuestan a la sofisticación y el crunch.