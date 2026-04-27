Fiebre Mundial: Adidas y un lanzamiento completamente inesperado, pero que promete ventas

La marca de las tres tiras anunció que desde el 1° de mayo venderá remeras oficiales de las selecciones de fútbol para perros: cuánto sale la de Argentina

La pasión por la Selección Argentina no conoce límites de especies. En un movimiento que sorprendió al mercado del marketing deportivo, adidas anunció el lanzamiento global de la FIFA World Cup 2026 Home Jerseys Pet Collection, una línea de camisetas oficiales diseñadas exclusivamente para mascotas. Por primera vez, los fanáticos del fútbol podrán vestir a sus compañeros de cuatro patas con los colores originales de sus selecciones nacionales, integrándolos por completo al clima mundialista.

La colección, que se lanzará simultáneamente en Norteamérica, América Latina y mercados seleccionados de Asia, incluye por ahora a cuatro federaciones de élite: México, Colombia, Japón y, por supuesto, Argentina. Estas prendas no son simples accesorios, sino que replican fielmente el lenguaje de diseño de las camisetas que los jugadores utilizarán en la Copa del Mundo 2026, combinando las identidades visuales históricas de cada país con una estética moderna.

En Argentina, el furor ya se siente en las redes sociales. La filial local de la marca ya muestra el producto en su sitio web bajo la leyenda de "próximamente", confirmando que la preventa comenzará el próximo 1° de mayo. Según se pudo conocer, el precio de lanzamiento de la camiseta oficial para mascotas de la "Scaloneta" será de $59.999.

adidas venderá camisetas oficiales para mascotas: en Argentina costarán $59.999

Adidas vende camisetas de la Selección Argentina para perros

A diferencia de las versiones genéricas que suelen encontrarse en el mercado, la camiseta de adidas para mascotas está confeccionada con estándares de alta calidad. Cuenta con el escudo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y el logo de la marca aplicados mediante transferencia de calor, lo que garantiza un acabado premium y evita molestias en la piel del animal.

Según la descripción oficial de la marca, la prenda está fabricada con un entretejido estructurado que garantiza un tacto suave pero, sobre todo, una gran durabilidad. Este punto es clave, ya que adidas asegura que la tela puede soportar el ritmo de juego y las actividades diarias de los perros sin perder su forma ni color. "Está diseñada para los hinchas de cuatro patas que quieren sumarse a la acción del fútbol", explican desde la compañía.

Adidas y un mercado en expansión: mascotas y fútbol

El lanzamiento de esta colección responde a una tendencia creciente donde las mascotas ocupan un lugar central en el consumo familiar. Al ofrecer talles que se adaptan a diferentes tamaños, adidas busca que desde un caniche hasta un labrador puedan lucir las tres tiras y el sol de mayo en el lomo mientras acompañan a sus dueños durante los partidos.

La colección estará disponible tanto en las tiendas físicas seleccionadas de adidas como en su plataforma de venta online. Con el Mundial 2026 en el horizonte y el fanatismo por la Selección en su punto más alto, se espera que el stock de estas remeras para mascotas vuele de las estanterías en pocos días, convirtiéndose en el regalo ideal para los "perrijos" futboleros de todo el país.