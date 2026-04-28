El joven talento del automovilismo argentino se reunió con el máximo ídolo del fútbol en el complejo deportivo del Inter Miami y causó furor

Franco Colapinto cumplió uno de sus grandes anhelos. El piloto argentino finalmente conoció a Lionel Messi en Miami, a pocos días del Gran Premio de Fórmula 1 que se disputará en esa ciudad.

El encuentro se dio este martes en el centro de entrenamiento del Inter Miami. Las imágenes del momento se viralizaron en cuestión de minutos.

En la postal que recorrió las redes sociales, Colapinto y Messi aparecen junto a Rodrigo De Paul. Es la primera vez que el piloto y el capitán de la Selección argentina coinciden frente a frente.

La foto fue compartida por YPF en sus redes oficiales. La petrolera tiene acuerdos comerciales con ambos deportistas, lo que facilitó la reunión que Franco esperaba desde hace meses.

"La mejor energía en el mundo, la energía argentina. Gracias a nuestros embajadores", escribió la empresa en el posteo que desató una ola de comentarios.

Los fanáticos estallaron de alegría en las respuestas. "CM, decime que hay video", "Diganme que no es IA", "¿Se juntaron posta? Otro sueño de Fran que se cumple: ¡Vamos nene!", fueron algunos de los mensajes.

Hubo incluso usuarios que desconfiaron de la autenticidad de la imagen. YPF tuvo que salir a desmentir que fuera un fake.

Ahora, con este primer encuentro concretado, los hinchas se ilusionan con algo más. Muchos especulan con la posibilidad de que Messi asista al Gran Premio de Miami este fin de semana, aunque por el momento no hay confirmación oficial.

La foto de Colapinto, Messi y De Paul fue compartida por YPF en sus redes oficiales

Cómo Franco Colapinto quería que fuera el encuentro con Messi

Durante su exhibición en la Argentina, Colapinto había hablado sobre la chance de conocer al rosarino. Sus palabras reflejaban una mezcla de timidez y respeto.

"Yo no organizo nada, a mí me da cosa", confesó el piloto cuando le preguntaron si podría juntarse a comer un asado con Messi en Estados Unidos.

"Tengo muchas ganas de conocerlo hace mucho tiempo; quiero que sea algo natural. No quiero que vengan cámaras y que sea algo de marketing; me daría mucha vergüenza", explicó Franco.

El deseo del piloto era claro: buscaba un encuentro espontáneo, sin presiones ni incomodidades para el capitán de la Selección.

"Me encantaría conocerlo, pero que se dé natural. Si sucede, sucede, y si no, será en otro momento", agregó en aquella entrevista.

Finalmente, el momento llegó. Y aunque hubo un marco comercial de por medio, la foto transmitió la naturalidad que Colapinto tanto anhelaba.

Cuándo arranca el Gran Premio de Miami y qué espera Franco Colapinto

El piloto argentino tendrá acción inmediata en la Fórmula 1. El Gran Premio de Miami comienza este viernes 1 de mayo con las primeras prácticas libres y la clasificación Sprint.

El cronograma completo (horario argentino) es el siguiente:

Viernes 1 de mayo: Prácticas libres 1 de 13.00 a 14.30 y Clasificación Sprint a las 17.30

Sábado 2 de mayo: Carrera Sprint de 13.00 a 14.00 y Clasificación de 17.00 a 18.00

Domingo 3 de mayo: Carrera principal a las 17.00

Colapinto llega motivado a Miami después de su participación en el GP de Australia. El encuentro con Messi le sumó un impulso emocional extra.

La expectativa ahora pasa por su rendimiento en pista y por la posible presencia del capitán de la Selección en alguna de las jornadas del fin de semana. El circuito de Miami suele recibir celebridades, y la presencia de Messi sería el condimento perfecto para un Gran Premio con sabor argentino.