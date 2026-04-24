En la previa de su show en Buenos Aires este domingo, Colapinto habló del furor local y se ilusionó con el regreso de la Fórmula 1 al país

Franco Colapinto tomó la palabra este viernes antes de la exhibición que realizará el domingo en la Ciudad de Buenos Aires y abordó uno de los temas que más moviliza a los fanáticos: la posibilidad de que la Fórmula 1 vuelva al país. El piloto de Alpine dejó ver entusiasmo, pero también una mirada prudente sobre los tiempos.

El peso de la pasión argentina

El joven corredor puso el foco en el acompañamiento del público y en lo que generó su reciente presentación en Palermo. "Demostrar lo que puede generar un deporte así es importante para el futuro y para que vuelva la Fórmula 1 a la Argentina, que es un sueño para todos", aseguró.

Según explicó, transmitir esa intensidad no es sencillo fuera del país. "La forma más fácil es demostrarlo en la pista. Ojalá esto atraiga a la Fórmula 1 para que vuelva acá", expresó, en referencia a cómo impacta el fervor argentino en el exterior.

Repercusión global y una oportunidad para el país

El evento no pasó desapercibido a nivel internacional. Colapinto destacó la presencia de medios extranjeros y lo consideró una señal positiva. "Es una locura que la Fórmula 1 venga, que lleguen medios de afuera que obviamente los argentinos sabíamos que iban a estar".

Y agregó: "Es un deporte muy grande, es algo único. Creo que a ningún road show fueron estos medios y ya que tengan la necesidad de venir o lo vean como algo positivo es algo muy importante para Argentina y para el país", aseveró.

Obras en marcha y plazos posibles

En otro orden, el piloto se refirió a la renovación del autódromo porteño, una pieza clave en cualquier aspiración de regreso. Recordó su visita anterior y el cambio radical que observó ahora.

"Vi el autódromo todavía previo a ser desmantelado. Fui ahora y fue algo completamente diferente, no hay nada de lo que había antes. Es una obra muy grande que creo que era realmente necesaria para que vuelva la Fórmula 1 al país", precisó.

Optimismo con cautela

Aunque se mostró confiado en el rumbo, evitó apresurar conclusiones. Para Colapinto, el proceso es largo y requiere cumplir varias etapas. "Tiene mucho trabajo por delante, creo que están haciendo todos los pasos correctos en cuanto a cómo se puede proyectar una carrera de Fórmula 1 de acá a 2027 o 2028", estimó.

Con entusiasmo y mesura, el piloto dejó en claro que el anhelo está vigente, pero que su concreción dependerá de un trabajo sostenido en los próximos años.

La remodelación del autódromo de Buenos Aires

El rugido de los motores en el sur porteño está a punto de cambiar para siempre. Tras años de espera y un marcado deterioro en su infraestructura, el Autódromo Oscar y Juan Gálvez inició oficialmente en enero pasado una transformación histórica. Desde entonces, las máquinas ya trabajan en el predio de Villa Riachuelo, marcando el comienzo de una etapa que busca devolverle al Coliseo Porteño el brillo que supo tener en las décadas doradas del automovilismo nacional e internacional.

Este proyecto, impulsado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no es solo una renovación estética. Se trata de un plan maestro de ingeniería diseñado para cumplir con las rigurosas exigencias de las federaciones internacionales. El inicio de la demolición de los antiguos boxes fue la señal de largada para un proceso que promete colocar a Buenos Aires nuevamente en el radar de las grandes potencias del deporte motor, con la mirada puesta en el horizonte de 2027.

La decisión de avanzar con estas obras se aceleró tras el fenómeno de popularidad generado por Franco Colapinto, que reavivó el interés de las marcas y del público por la máxima categoría. El Jefe de Gobierno, Jorge Macri, destacó en su momento que estas reformas son fundamentales para el desarrollo del sur de la ciudad, estimando que la llegada de categorías internacionales podría inyectar más de 150 millones de dólares en la economía local por cada evento realizado.