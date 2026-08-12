El mensaje del Presidente tras la despedida de Messi a su padre conmovió a referentes internacionales y generó reacciones en redes sociales

El presidente Javier Milei volvió a expresar su acompañamiento a Lionel Messi luego de que el capitán de la Selección Argentina publicara una carta para despedir a su padre, Jorge Messi, quien falleció el sábado a los 68 años.

"Fuerza capitán", escribió Milei al compartir el mensaje de Messi en sus redes sociales, y agregó: "Gracias por la alegría y el orgullo que, tanto como a tu papá, nos diste a todos los argentinos". El Presidente completó: "Hoy te abrazamos y acompañamos en el camino que elijas seguir".

La reacción se produjo después de que Messi hiciera pública una extensa despedida para su padre, en la que recordó el vínculo que mantuvieron desde su infancia, el acompañamiento durante su carrera y los últimos años atravesados por el deterioro de la salud de Jorge.

El posteo de Javier Milei para Lionel Messi

Milei ya había enviado mensajes de apoyo al futbolista tras conocerse la muerte de su padre. En los días posteriores había publicado también una imagen acompañada por la frase: "Fuerza capitán, estamos con vos".

La carta de Messi y su impactante referencia a su futuro

Messi publicó la carta después de participar el domingo de una ceremonia privada en un cementerio de Pérez, cerca de Rosario. Luego regresó a Estados Unidos y compartió una fotografía junto a Jorge.

En el mensaje, el futbolista recordó el papel que tuvo su padre desde sus primeros años en el fútbol y lo definió como "papá, amigo y representante". También recordó las conversaciones que mantenían habitualmente y el acompañamiento de Jorge durante distintos momentos de su trayectoria.

Uno de los pasajes estuvo dedicado al Mundial de Qatar 2022. Messi contó que su padre le había pedido que disputara ese torneo y que su estado de salud había empeorado poco antes de su comienzo. También recordó que esperaba que pudiera viajar para verlo jugar.

La carta incluyó además una referencia al futuro profesional del capitán argentino: Messi manifestó dudas sobre cuánto tiempo continuará jugando al fútbol, aunque no anunció su retiro ni estableció una fecha para finalizar su carrera.

"Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más", escribió.

Cristiano Ronaldo fue uno de los primeros en responder

Entre las numerosas reacciones que recibió la publicación se destacó la de Cristiano Ronaldo, quien respondió directamente al mensaje de Messi.

"Un abrazo enorme para ti y los tuyos en estos duros momentos, Leo. Mucha fuerza", escribió el futbolista portugués.

El mensaje tuvo una amplia repercusión debido a la relación deportiva que ambos mantuvieron durante más de una década, cuando protagonizaron una de las principales rivalidades del fútbol internacional.

Beckham, Puyol, Zanetti y otras figuras acompañaron a Messi

David Beckham, uno de los propietarios del Inter Miami, también expresó su apoyo al argentino: "Estamos contigo y tu familia, Leo. Siempre".

Entre los excompañeros y referentes que respondieron estuvieron Carles Puyol y Javier Zanetti, quienes dejaron mensajes de acompañamiento. También expresaron sus condolencias Arturo Vidal y Diego Costa.

Las muestras de apoyo llegaron además desde el fútbol argentino. Leandro Paredes, Cristian "Cuti" Romero, Ángel Di María, Giuliano Simeone y Thiago Almada fueron algunos de los integrantes y exintegrantes de la Selección que respondieron a la publicación:

Leandro Paredes expresó su acompañamiento al capitán

Cristian "Cuti" Romero dejó un mensaje de apoyo

Ángel Di María manifestó sus condolencias

Giuliano Simeone respondió a la publicación

Thiago Almada se sumó a las muestras de cariño

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, escribió: "Te quiero con el alma, siempre, pero siempre, con vos".

También se sumaron otras personalidades vinculadas con el deporte y el espectáculo, entre ellas Soledad Pastorutti y Marley, quienes expresaron públicamente su acompañamiento al futbolista.

Barcelona, LaLiga y Conmebol también enviaron mensajes

Las instituciones vinculadas con la trayectoria de Messi también reaccionaron a la publicación.

Barcelona, club en el que el argentino desarrolló gran parte de su carrera, escribió: "Molta força, Leo".

LaLiga expresó sus condolencias a Messi y su familia, mientras que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) publicó: "¡Fuerza, Leo!".

De esta manera, el mensaje de despedida de Messi generó reacciones de dirigentes, compañeros, excompañeros, clubes y figuras internacionales, además del acompañamiento expresado por Milei.

El mensaje final para Jorge Messi

En el cierre de la carta, Messi destacó la influencia de su padre en su formación y señaló que continuará transmitiendo a sus hijos parte de los valores y la educación que recibió.

"Siempre vas a estar presente, y sobre todo en la educación de mis hijos, porque les enseño y los educo como ustedes lo hicieron conmigo", escribió el futbolista, destacando la transmisión de valores que recibió de Jorge.

El futbolista terminó su despedida con un mensaje dirigido directamente a Jorge: "Descansá en paz y cuidanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo. Te amo, pa".

La publicación se conoció luego de la ceremonia privada realizada en Pérez y del regreso de Messi a Estados Unidos. A partir de la carta, distintas figuras del fútbol argentino e internacional expresaron su acompañamiento al capitán, entre ellas Cristiano Ronaldo, David Beckham, Claudio Tapia y referentes de la Selección, además de Barcelona, LaLiga y Conmebol.