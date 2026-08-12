La sorprendente nueva apuesta de Cagnoli, la marca del mejor salame de Argentina

La popular empresa de Tandil sacó al mercado una nueva gama de productos tipo snack, como para picar en cualquier momento del día

La industria de los chacinados en la Argentina suma un movimiento de innovación que busca transformar la manera en que los consumidores disfrutan del clásico fiambre nacional. Cagnoli, la tradicional compañía familiar radicada en la ciudad bonaerense de Tandil y reconocida históricamente por la calidad de sus embutidos artesanales, sorprendió al mercado gastronómico al lanzar oficialmente su línea de "Salamitos Snack". La propuesta consiste en reinterpretar el clásico salamín de picado fino en un formato mini, moderno y portátil, pensado de manera directa para el consumo individual o al paso sin necesidad de contar con una tabla ni utilizar un cuchillo.

El concepto central de la marca, famosa en todo el país por la calidad de su salame, pasa por adaptar el sabor genuino de la Denominación de Origen de Tandil a los nuevos hábitos de consumo rápido. Bajo el lema "¡Lo sacás del paquete y están listos para comer!", los nuevos salamitos vienen en presentaciones de 60 gramos que contienen 5 unidades por paquete e incorporan un empaque con tecnología de apertura fácil. Esta innovación los convierte en la alternativa idónea para llevar en la mochila, consumir durante las pausas laborales o escolares, sumar como bocado en viajes o armar una picada exprés en cualquier momento y lugar.

Un punto destacado de esta nueva apuesta comercial radica en su perfil inclusivo para la salud: toda la gama de Salamitos Snack es libre de gluten (Sin TACC). De esta forma, las personas celíacas o aquellas que eligen un esquema de alimentación exento de trigo, avena, cebada y centeno pueden acceder de manera segura a un snack salado de alta calidad con el sello de elaboración tandilense.

Cagnoli sacó al mercado su nuevo snack: los salamitos en versión clásico, picante y ahumado

Salamitos Cagnoli: las tres variedades de sabor y cuánto valen

Para satisfacer los requerimientos de los distintos perfiles de paladares, la empresa chacinera presentó tres alternativas con personalidades bien diferenciadas:

Sabor Clásico: Elaborado con la receta tradicional de salamín picado fino de la marca, manteniendo las notas especiadas y la maduración característica de los embutidos artesanales de la serranía.

Sabor Ahumado: Una variante pensada para los amantes de los sabores intensos, que incorpora notas de humo para resaltar la textura de la carne y ofrecer un perfil gourmet diferenciado.

Sabor Picante: Diseñado para quienes buscan una experiencia más audaz e intensa, agregando un toque vibrante y ligeramente picante en cada bocado.

Los salamitos snack de Cagnoli se consiguen por $5.500

En lo que respecta a su comercialización, la compañía confirmó que la nueva línea ya se encuentra desembarcando en las góndolas de supermercados, almacenes, fiambrerías y comercios de cercanía de todo el país, fijando el precio de venta sugerido en $5.500 por cada paquete individual. Con este paso estratégico, la firma centenaria reafirma su liderazgo en el sector, combinando la tradición chacinera de Tandil con soluciones de conveniencia para la vida cotidiana.