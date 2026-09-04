Dónde es el Festival Milanesa este fin de semana y qué opciones habrá para probar

La agenda gastronómica de la Ciudad de Buenos Aires reservó el inicio de septiembre para uno de los platos más aclamados del país: la milanesa

Fin de semana a fin de semana, la Ciudad de Buenos Aires consolida una atractiva oferta de eventos gastronómicos al aire libre que celebran los sabores más tradicionales de la mesa argentina. Ferias de café, festivales de parrilla, encuentros de hamburguesas y mercados regionales se adueñan constantemente de los parques y espacios públicos porteños. En esta oportunidad, el inicio de septiembre está reservado para homenajear a uno de los íconos culinarios indiscutidos del país: el Festival de la Milanesa, que se llevará a cabo el sábado 5 y domingo 6 de septiembre, de 12 a 20 horas, en el Hipódromo de Palermo (Av. del Libertador y Dorrego) con entrada libre y gratuita.

Durante ambas jornadas, más de 35 puestos y food trucks ofrecerán un abanico de más de 100 variedades de milanesas que van desde las clásicas de bodegón hasta sofisticadas versiones de autor y alta cocina. Habrá opciones al plato o en sándwich preparadas con cortes como entraña, nalga, peceto, bola de lomo, matambre, tapa de asado, bife de chorizo, ojo de bife e incluso variantes con hueso, maceradas o ahumadas. La oferta se complementa con diversos empanados (panko, pan rallado casero de masa madre o pan de miga) y panes de campo, brioche o baguettin, además de alternativas veganas, vegetarianas y aptas para celíacos elaboradas con seitán, gárgolas o berenjenas, acompañadas por cerveza artesanal, vinos, coctelería y postres.

Festival Milanesa: 15 propuestas imperdibles para probar este fin de semana

Entre la amplia variedad de recetas clásicas, creaciones de autor y alternativas internacionales que dirán presente durante ambas jornadas en el predio de Palermo, se destacan 15 opciones recomendadas para los asistentes: