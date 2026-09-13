Más allá de la música, el nuevo negocio de Pablito Lescano, el líder de Damas Gratis

Más allá de su presencia en los escenarios, Pablito Lescano no se quedó atrás con el boom de nuevos alfajores y lanzó ATR, el alfajor de Damas Gratis

El mercado de la golosina insignia de los argentinos atraviesa un fenómeno sin precedentes. En medio de un verdadero boom de nuevos lanzamientos de alfajores, donde marcas tradicionales, proyectos artesanales y figuras del espectáculo buscan su lugar en los kioscos, la cultura popular sumó una incorporación tan inesperada como festejada. Pablo Lescano, líder y fundador de la emblemática banda de cumbia Damas Gratis, dio el salto al rubro gastronómico con el lanzamiento oficial de ATR, su propia línea de alfajores rellenos con dulce de leche.

Si la histórica sigla popularizada por el músico siempre significó "A todo ritmo", ahora también busca posicionarse como "A todo relleno" en el paladar de los consumidores. Con esta propuesta, el referente de la cumbia villera expande el universo de su marca registrada ATR —que ya cuenta con una exitosa línea de merchandising con más de 100 mil seguidores en redes sociales— hacia la industria alimenticia, combinando el fervor de sus fanáticos con la pasión nacional por los alfajores.

Los nuevos alfajores de Pablito Lescano, el líder de Damas Gratis

Alfajor ATR de Pablito Lescano: las dos versiones, precio y packaging exclusivo

El nuevo alfajor ATR x Pablo Lescano fue diseñado como un producto de categoría con un tamaño generoso por unidad y detalles estéticos dedicados a su comunidad de seguidores:

Variedades: El producto se presenta en dos versiones clásicas. Por un lado, la variante negra, con tapas rellenas de abundante dulce de leche, baño inferior de chocolate y cobertura exterior semiamarga; por el otro, la versión blanca, con el mismo relleno tradicional y baño de repostería blanco.

El producto se presenta en dos versiones clásicas. Por un lado, la variante negra, con tapas rellenas de abundante dulce de leche, baño inferior de chocolate y cobertura exterior semiamarga; por el otro, la versión blanca, con el mismo relleno tradicional y baño de repostería blanco. Presentación mixta: El alfajor viene en una caja exhibidora de 12 unidades de 80 gramos cada una, combinando en un mismo empaque ambas versiones (blanco y negro).

El alfajor viene en una caja exhibidora de 12 unidades de 80 gramos cada una, combinando en un mismo empaque ambas versiones (blanco y negro). Diseño y precio: El packaging exhibe la firma impresa de "Pablito" junto a sus frases más icónicas como "¡A todo relleno, perro!". La caja completa de 12 unidades se comercializa a un precio de $18.000.

Dónde comprar el Alfajor ATR de Pablito Lescano

Más allá de que de a poco empieza a aparecer en kioscos de todo el país, lo cierto es que el producto se puede conseguir de manera online a través del sitio de la empresa que elabora los alfajores ATR: blasoubar.com.ar. Allí se pueden realizar tanto pedidos mayoristas -con un mínimo de diez cajas de alfajor, es decir 180 unidades- como también minoristas, donde se puede comprar una caja de 12 alfajores.