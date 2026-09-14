Cuándo es Burgermanía 2026, el evento hecho por y para fanáticos de hamburguesas
La cultura gastronómica rápida y artesanal se alista para una de sus citas más convocantes del año. Del 15 al 17 de septiembre de 2026, regresa una nueva edición de BurgerManía, el evento masivo más importante del país dedicado a celebrar el amor por la hamburguesa de calidad. Curada por el periodista e influencer Leandro Volpe (conocido en redes como @club.leno), la iniciativa reunirá a las hamburgueserías más destacadas de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires para ofrecer recetas exclusivas elaboradas especialmente para la ocasión, bajo una consigna clara: demostrar que con pocos ingredientes de excelencia se puede lograr un producto sobresaliente.
Para participar de las tres jornadas festivas, los gastronómicos ofrecerán un combo cerrado que incluye hamburguesa especial de edición limitada, papas fritas y bebida (cerveza, agua o gaseosa). El valor promocional se fijó en $13.500 para locales de CABA y $12.500 para establecimientos de la Provincia de Buenos Aires. Cabe destacar que las hamburguesas de la receta oficial solo se servirán bajo este menú y no estarán disponibles de forma presencial sin la compra previa.
Burgermanía 2026: cómo comprar los combos y recomendaciones para asistir
La adquisición de los menús se realiza de forma 100% digital a través de la plataforma Passline. Una vez completada la compra, el sistema emite un código QR individual que deberá presentarse en el local y fecha seleccionados en la franja horaria de 20 a 23 horas:
- Compra exclusiva anticipada: No se venderán combos promocionales en las cajas de los locales. La entrada general a los comercios es libre, pero las hamburguesas del evento solo se entregarán con el código QR.
- Captura de pantalla o impresión: Se aconseja llevar el código QR impreso o guardado como captura de imagen en el teléfono móvil para evitar inconvenientes de conectividad o falta de batería al momento de la validación.
- Validez estricta: Cada código QR es válido únicamente para el día, dirección y local elegido al momento de la compra. No tiene cambio, devolución ni aplica para el formato take away. El evento no se suspende por lluvia.
Burgermanía 2026: locales participantes y sus direcciones
A continuación, los establecimientos y sedes confirmadas para la edición 2026:
- Arredondo: Virrey Arredondo 2562, Belgrano.
- Austins: Darwin 1111, Villa Crespo.
- Bronx Bar: Avenida Directorio 728, Caballito.
- Buller Brewing Co.: Junín 1747, Recoleta.
- Burger Couple La Mansión: Hualfin 894, Caballito.
- Burger Couple La Tercera: Zapiola 2115, Belgrano.
- Burger Couple Los 90: Honduras 5221, Palermo Soho.
- Burger Home: Brandsen 5785, Wilde.
- Burgertify: La Pampa 2513, Belgrano.
- Cerdos Voladores Martínez: Dardo Rocha 2002, Martínez.
- Cerdos Voladores San Fernando: Av. Del Libertador 82, San Fernando.
- Cerro Burger: Brandsen 1204, Cañuelas.
- Che Bonche: Serrano 698, Villa Crespo.
- CHS Centro: Tucumán 975, Centro.
- CHS Burger Palermo: Av. Medrano 1046, Palermo.
- CHS Burger Villa Santa Rita: Emilio Lamarca 910, Villa Santa Rita.
- Culta Burger: Gobernador Felipe Lavallol 115, Lanús.
- Der Grund Burger House: Av. Adolfo Alsina 1357, Banfield.
- El Bravo Burgers Caballito: Del Barco Centenera 383, Caballito.
- El Bravo Burgers Belgrano: Mendoza 2350, Belgrano.
- El Punto: Directorio 702, Caballito.
- Frytki Ezeiza: Paso de la Patria 85, Ezeiza.
- Frytki Tristán Suárez: Antonio Fariña 57, Tristán Suárez.
- Hey Bro: José Bonifacio 641, Caballito.
- Lagerhaus Caballito: Av. Pedro Goyena 330, Caballito.
- Lagerhaus Devoto: Francisco Beiró 3834, Devoto.
- Lagerhaus Ramos Mejía: Av. Presidente Perón 451, Ramos Mejía.
- LeBross Burgers: Rosales 323, Ramos Mejía.
- MAUER Bar: O'Higgins 3573, Núñez.
- Mi Barrio Hamburguesería: Avenida Independencia 3600, Boedo.
- Saint Burger: Av. de Mayo 852, Microcentro.
- Shivos: Tinogasta 3239, Villa del Parque.
- Smash Burger & Beer: Av. de Mayo 202, Villa Adelina.
- Taffer: Av. Directorio 391, Caballito.
- The Flour Store: Humahuaca 3853, Almagro.
- TMT Burgers: Honduras 5670, Palermo Soho.
- Williamsburg: Av. Del Libertador 3883, Palermo (Paseo de la Infanta).