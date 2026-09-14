Cuándo es Burgermanía 2026, el evento hecho por y para fanáticos de hamburguesas

Una nueva edición del evento masivo de la cultura hamburguesera llega en los próximos días a la Ciudad de Buenos Aires: ya se venden combos anticipados

La cultura gastronómica rápida y artesanal se alista para una de sus citas más convocantes del año. Del 15 al 17 de septiembre de 2026, regresa una nueva edición de BurgerManía, el evento masivo más importante del país dedicado a celebrar el amor por la hamburguesa de calidad. Curada por el periodista e influencer Leandro Volpe (conocido en redes como @club.leno), la iniciativa reunirá a las hamburgueserías más destacadas de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires para ofrecer recetas exclusivas elaboradas especialmente para la ocasión, bajo una consigna clara: demostrar que con pocos ingredientes de excelencia se puede lograr un producto sobresaliente.

Para participar de las tres jornadas festivas, los gastronómicos ofrecerán un combo cerrado que incluye hamburguesa especial de edición limitada, papas fritas y bebida (cerveza, agua o gaseosa). El valor promocional se fijó en $13.500 para locales de CABA y $12.500 para establecimientos de la Provincia de Buenos Aires. Cabe destacar que las hamburguesas de la receta oficial solo se servirán bajo este menú y no estarán disponibles de forma presencial sin la compra previa.

Burgermanía 2026: cómo comprar los combos y recomendaciones para asistir

La adquisición de los menús se realiza de forma 100% digital a través de la plataforma Passline. Una vez completada la compra, el sistema emite un código QR individual que deberá presentarse en el local y fecha seleccionados en la franja horaria de 20 a 23 horas:

Compra exclusiva anticipada: No se venderán combos promocionales en las cajas de los locales. La entrada general a los comercios es libre, pero las hamburguesas del evento solo se entregarán con el código QR.

No se venderán combos promocionales en las cajas de los locales. La entrada general a los comercios es libre, pero las hamburguesas del evento solo se entregarán con el código QR. Captura de pantalla o impresión: Se aconseja llevar el código QR impreso o guardado como captura de imagen en el teléfono móvil para evitar inconvenientes de conectividad o falta de batería al momento de la validación.

Se aconseja llevar el código QR impreso o guardado como captura de imagen en el teléfono móvil para evitar inconvenientes de conectividad o falta de batería al momento de la validación. Validez estricta: Cada código QR es válido únicamente para el día, dirección y local elegido al momento de la compra. No tiene cambio, devolución ni aplica para el formato take away. El evento no se suspende por lluvia.

Burgermanía 2026: locales participantes y sus direcciones

A continuación, los establecimientos y sedes confirmadas para la edición 2026: