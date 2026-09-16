La Copa Davis vuelve a Argentina con transmisión en vivo: quién juega y cuándo podés verlo

La Copa Davis regresa a Neuquén y podrá seguirse en directo por TV con la participación de figuras internacionales y enfrentamientos decisivos

La Copa Davis regresa a Argentina después de más de dos años y medio de ausencia. Este fin de semana, el equipo nacional de tenis enfrentará a Turquía en el Estadio Ruca Che de Neuquén, con transmisión en vivo por TyC Sports.

Los partidos se disputarán el sábado 19 y domingo 20 de septiembre. La serie corresponde al Grupo Mundial I, una etapa clave que define qué selecciones avanzarán a los Qualifiers de 2027 para intentar acceder posteriormente a la fase final del torneo.

El capitán Javier Frana llegó a Neuquén el lunes con su equipo completo. Desde entonces, los entrenamientos no paran en una sede acondicionada especialmente para recibir Copa Davis con cancha rápida bajo techo.

El Ruca Che tendrá capacidad para casi 3.000 espectadores. Es la primera vez en más de dos años que Argentina juega una serie local de Copa Davis.

Quiénes integran el equipo argentino de Copa Davis

La Selección argentina de Copa Davis competirá con Turquía en Neuquén. Imagen gentileza AAT

La convocatoria nacional incluye cinco tenistas de primer nivel. Francisco Cerúndolo (23° del ranking ATP) lidera el equipo, seguido por Mariano Navone (45°) y Thiago Tirante (52°).

En dobles, Guido Andreozzi (15° en dobles) y Andrés Molteni (61°) completan el plantel. Juan Manuel La Serna fue elegido como sparring para los entrenamientos.

Eduardo Schwank acompaña a Frana como subcapitán. El cuerpo técnico busca aprovechar la localía y el nivel superior de los jugadores argentinos.

Por qué Argentina es amplia favorita ante Turquía

La diferencia de rankings entre ambos equipos resulta notoria. Turquía presenta una nómina con Mert Alkaya (300°), Yanki Erel (305°) y Tuncay Duran (633°) como sus principales cartas.

En dobles, Arda Azkara (212°) y Kaan Isik Kosaner (1774°) completan el equipo turco. La brecha con los argentinos supera ampliamente los 250 puestos en singles.

Argentina corre desde una posición de clara ventaja, pero Turquía se aferra a la ilusión de dar un golpe sorpresivo en tierras neuquinas, aunque sabe que la montaña por escalar es enorme.

El equipo turco llegó con días de anticipación para adaptarse al clima patagónico. Sin embargo, la diferencia técnica favorece abrumadoramente al conjunto albiceleste.

Dónde y a qué hora ver Argentina vs. Turquía por TV

TyC Sports transmitirá toda la serie con cobertura exclusiva. El sábado 19 de septiembre, la previa arranca a las 11:45 con los dos primeros partidos de singles.

El domingo 20, desde las 10:45, continuará la transmisión con el dobles, el tercer singles y, si fuese necesario, el último punto de la serie.

Gonzalo Bonadeo y Martín Jaite comandarán las narraciones y análisis. Juan Martín Rinaldi estará en cancha con notas y entrevistas exclusivas a los protagonistas.

Qué otros partidos de Copa Davis transmite DSPORTS

DSPORTS cubrirá integralmente los Qualifiers con varios cruces de alto voltaje. El viernes 18 de septiembre arranca la acción con República Checa vs. Estados Unidos desde las 10 horas por DSPORTS2.

Canadá-Francia se suma desde las 17 horas del mismo viernes. El sábado 19, DSPORTS transmitirá la definición entre República Checa y Estados Unidos, además del inicio de Alemania-Croacia.

El plato fuerte llega desde Santiago de Chile. Chile enfrentará a España en el histórico Estadio Nacional, con transmisión exclusiva por DSPORTS2 desde las 13 horas del sábado 19, con relatos de Pablo Flamm y comentarios de Horacio De La Peña.

El domingo 20 cerrará con Alemania-Croacia desde las 7 de la mañana por DSPORTS2. A las 12 horas, DSPORTS definirá el ganador de Chile vs. España.

El equipo de relatores incluye a Emiliano Cándido, Gustavo Luza, Milena Gimón y Andrés Schimelman. Todos los partidos tendrán análisis en vivo.