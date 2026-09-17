Qué hacer el fin de semana en Buenos Aires: llega la primavera, Día de la Paella y más
La Ciudad de Buenos Aires se prepara para vivir un fin de semana repleto de celebraciones, propuestas gastronómicas y grandes eventos deportivos al aire libre para darle la bienvenida a la primavera. La agenda cultural del territorio porteño desplegará alternativas para todos los gustos y edades, combinando festivales de música al aire libre, actividades astronómicas, conciertos líricos en escenarios emblemáticos y la despedida de importantes encuentros internacionales.
Entre los principales atractivos de las próximas jornadas sobresale la celebración del Día Mundial de la Paella, que vestirá de fiesta a diversos bodegones y cantinas con promociones especiales, sumado a la gran cita deportiva del año con la realización de la Maratón de Buenos Aires. En paralelo, el Festival Internacional de Buenos Aires (FIBA) ingresará en su tramo final tras varios días de producciones teatrales y dancísticas multidisciplinarias distribuídas por toda la Capital.
Qué hacer este fin de semana en Buenos Aires
Para quienes busquen planificar sus paseos durante el sábado y el domingo, las autoridades locales destacaron la siguiente oferta de actividades imperdibles:
- El Día Mundial de la Paella en la Ciudad: Organizado junto a la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (AHRCC), este domingo diversos bodegones, cantinas y restaurantes de tradición española ofrecerán descuentos y menús especiales para rendir tributo al icónico plato valenciano.
- Maratón Internacional de Buenos Aires: La prueba de 42 kilómetros más emblemática del país largará el domingo a las 7:00 hs en la intersección de Av. Figueroa Alcorta y Av. Dorrego. Atletas locales e internacionales recorrerán puntos clave como Palermo, Retiro, La Boca, el Obelisco, el Teatro Colón y la Casa Rosada.
- Festival Tu Música Hoy: El lunes de 15:00 a 18:00 hs, el Parque de los Andes (Av. Corrientes y Jorge Newbery) recibirá a artistas consolidados y emergentes en una jornada de shows dinámicos para recibir la primavera y festejar el Día del Estudiante.
- Cierre del FIBA: El Festival Internacional de Buenos Aires culmina este domingo su edición tras presentar montajes de teatro, danza, performance y música de compañías provenientes de 15 países en distintas sedes porteñas.
- Clásicos de Broadway en la Usina del Arte: La Banda Sinfónica de la Ciudad interpretará este viernes a las 20:00 hs un repertorio con piezas de Annie, El fantasma de la ópera, West Side Story y Miss Saigón.
- Primavera astronómica en el Planetario: El lunes desde las 14:00 hs, el Planetario Galileo Galilei ofrecerá música de vinilos en la vereda, charlas científicas sobre el origen del universo a las 15:00 hs y observación del cielo solar en la explanada a las 16:00 hs.
- Rock para despedir el invierno: La Usina del Arte albergará el sábado a las 20:00 hs un show de clásicos del rock nacional con Valentino Rossi, Delfina Campos y X-Strings Ensamble. Más temprano, a las 17:00 hs, el Espacio Cultural Chacra de los Remedios ofrecerá un recital tributo a Riff y Foo Fighters.
- Fiesta del Chamamé: El Anfiteatro del Parque Centenario se convertirá el sábado a las 16:00 hs en el escenario de un festival dedicado a la música litoraleña con canto, baile y conjuntos en vivo.
- Gala lírica en el Teatro Colón: El tenor peruano Juan Diego Flórez se presentará el martes a las 20:00 hs junto al pianista Vincenzo Scalera para ofrecer obras vocales de cámara, arias de ópera y zarzuela.
- Paseo por los Rosedales porteños: Para aprovechar la floración primaveral, la Ciudad invita a recorrer sus tres espacios botánicos emblemáticos ubicados en Palermo, Puerto Madero y Parque Chacabuco.
- La Filarmónica en el Colón: Este domingo a las 11:00 hs, el violinista italiano Emmanuele Baldini dirigirá y actuará como solista junto a la Orquesta Filarmónica de la Ciudad en el concierto Ecos del Clasicismo, con obras de Mozart, Hummel y Röntgen-Maier.