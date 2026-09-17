Qué hacer el fin de semana en Buenos Aires: llega la primavera, Día de la Paella y más

La agenda cultural de este sábado y domingo presenta una variedad de propuestas para todas las edades para palpitar la llegada de la primavera

La Ciudad de Buenos Aires se prepara para vivir un fin de semana repleto de celebraciones, propuestas gastronómicas y grandes eventos deportivos al aire libre para darle la bienvenida a la primavera. La agenda cultural del territorio porteño desplegará alternativas para todos los gustos y edades, combinando festivales de música al aire libre, actividades astronómicas, conciertos líricos en escenarios emblemáticos y la despedida de importantes encuentros internacionales.

Entre los principales atractivos de las próximas jornadas sobresale la celebración del Día Mundial de la Paella, que vestirá de fiesta a diversos bodegones y cantinas con promociones especiales, sumado a la gran cita deportiva del año con la realización de la Maratón de Buenos Aires. En paralelo, el Festival Internacional de Buenos Aires (FIBA) ingresará en su tramo final tras varios días de producciones teatrales y dancísticas multidisciplinarias distribuídas por toda la Capital.

Qué hacer este fin de semana en Buenos Aires

Para quienes busquen planificar sus paseos durante el sábado y el domingo, las autoridades locales destacaron la siguiente oferta de actividades imperdibles: