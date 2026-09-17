Los 31 restaurantes porteños que se unen al Día Mundial de la Paella este domingo

El tradicional plato español tendrá su homenaje en todo el planeta este fin de semana, y en la Ciudad de Buenos Aires habrá paella por todos lados

La gastronomía porteña vuelve a rendirle homenaje a una de las tradiciones culinarias más arraigadas en la cultura local. Este domingo 20 de septiembre, en coincidencia con el Día Mundial de la Paella, el Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires —a través de BA Capital Gastronómica— y la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (AHRCC) llevarán adelante una jornada especial de promociones y descuentos en más de treinta locales gastronómicos distribuidos en diversos barrios porteños.

Nacida en las zonas rurales de Valencia como un plato comunitario —su nombre deriva del valenciano y significa "sartén", en alusión al recipiente ancho y bajo en el que se cocina—, la paella echó raíces en la Argentina de la mano de las corrientes migratorias españolas. Con el tiempo, la receta integró costumbres criollas y variantes marineras, mixtas, de verduras o valencianas. Durante este domingo, vecinos y turistas podrán acceder a un mapa digital interactivo para consultar las promociones vigentes y escanear códigos QR en las mesas para participar de una experiencia interactiva sobre la historia del plato.

Día de la Paella en Buenos Aires: 31 restaurantes, bodegones y cantinas adheridos

La ruta gastronómica para disfrutar del clásico plato ibérico incluye las siguientes propuestas en la Ciudad: