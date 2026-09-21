Entradas para la despedida de Messi de la Selección: cómo comprar y cuánto salen

La Asociación del Fútbol Argentino estableció el cronograma y los precios de las entradas para los compromisos internacionales de la Selección Argentina que marcarán el cierre de la etapa del capitán rosarino Lionel Messi con la camiseta nacional. Las autoridades del organismo confirmaron las fechas de comercialización y los importes correspondientes para cada uno de los tres encuentros amistosos previstos en la ventana de competencias de la fecha FIFA de finales de septiembre y principios de octubre.

El evento principal de la gira estará enfocado en el cruce internacional que disputará el conjunto dirigido por Lionel Scaloni en el Estadio Monumental frente a la selección de Benín. Ese encuentro quedó programado para el martes 6 de octubre y representará la última función en suelo argentino de Lionel Messi lucimiento la casaca albiceleste, por lo que las autoridades prevén una convocatoria completa en la cancha de River Plate para acompañar al atacante en su jornada final de despedida ante el público local.

La comercialización de las ubicaciones para presenciar los partidos se gestionará de forma digital a través de la plataforma de venta de tickets Deportick. Los usuarios deberán acceder al sitio web oficial y realizar la fila virtual a partir de los horarios estipulados por el ente regulador para asegurar su ticket en los distintos sectores habilitados tanto en la sede cordobesa como en el recinto ubicado en Núñez.

Precios de las entradas para el partido de despedida ante Benín

El valor del expendio para el choque del 6 de octubre en Núñez oscilará en un rango que va desde los $90.000 para las populares generales hasta los $480.000 en los sectores de mayor visibilidad y comodidades. La lista de precios difundida de forma oficial comprende el siguiente detalle tarifario por ubicación:

Popular General: $90.000.

Menor a Popular (de 3 a 10 años inclusive): $29.000.

Platea Alta Sívori y Centenario: $180.000.

Platea Media Sívori y Centenario: $320.000.

Platea Alta San Martín y Belgrano: $320.000.

Platea Baja San Martín y Belgrano: $450.000.

Platea Media San Martín y Belgrano: $480.000.

La apertura del sistema para adquirir las localidades correspondientes al duelo frente al seleccionado africano de Benín comenzará de forma oficial el martes 22 de septiembre a partir de las 18.

Valores de los tickets para el resto de los encuentros de la Selección

Antes de la cita principal del 6 de octubre en el Monumental, la Selección Argentina disputará otros dos partidos preparatorios en el país. El itinerario comenzará el miércoles 30 de septiembre en el Estadio Mario Alberto Kempes de la provincia de Córdoba frente a Bolivia, cuya venta de accesos arrancará el lunes 21 de septiembre a las 14 con las siguientes tarifas fijadas:

Popular: $90.000.

Menor a Popular (de 3 a 10 años): $25.000.

Platea Gasparini: $140.000.

Platea Ardiles: $170.000.

Por otra parte, el segundo duelo de la serie se llevará a cabo el sábado 3 de octubre ante Burkina Faso, nuevamente en el Estadio Monumental. Para este compromiso las escalas tarifarias serán exactamente iguales a las aplicadas para la despedida de Lionel Messi, con populares a $90.000 y plateas altas desde $180.000 hasta $480.000 en el sector medio San Martín y Belgrano. La comercialización para este encuentro con Burkina Faso también abrirá el martes 22 de septiembre a las 18 mediante el sitio web habilitado por la organización.