La Noche de los Bares Notables: cuándo es, circuitos, agenda, recorridas y más

La Ciudad de Buenos Aires reconocerá a los emblemáticos establecimientos en una jornada cargada de actividades: más de 130 propuestas culturales

La agenda porteña da inicio formal a su temporada de Noches Culturales con la quinta edición de La Noche de los Bares Notables. Este jueves, entre las 17:00 y la medianoche, más de 75 establecimientos distribuidos en 25 barrios porteños abrirán sus puertas para desplegar más de 130 propuestas artísticas que incluyen conciertos, shows itinerantes, talleres, recorridos guiados, muestras de artes visuales, charlas y promociones gastronómicas especiales.

El evento, organizado por el Ministerio de Cultura de la Ciudad, busca poner en valor el patrimonio cultural e histórico que resguardan estos clásicos cafés, bodegones y confiterías. "Con esta quinta edición seguimos promoviendo los valores que nos distinguen como porteños. Los bares son la identidad viva de nuestros barrios, puntos de encuentro de generaciones y también motores del desarrollo económico", remarcó el Jefe de Gobierno, Jorge Macri. Por su parte, la ministra de Cultura, Gabriela Ricardes, celebró la incorporación de nuevos espacios icónicos a la nómina oficial, como Josephina 's Café (Recoleta), la Confitería El Greco (Caballito), el Bar Conde (Colegiales) y el Bar-Café La Escuela (Núñez).

Este jueves 24, desde las 17 y hasta la medianoche, los Bares Notables de la Capital Federal presentarán una nutrida agenda de actividades

La Noche de los Bares Notables 2026: Actividades destacadas y shows musicales

La grilla artística contará con más de 80 presentaciones musicales en vivo y espectáculos repartidos a lo largo de la tarde y la noche:

18:00 hs: Federico Mizrahi Quinteto en Bar Roma, del Abasto (Tomás de Anchorena 806).

19:00 hs: Orquesta del Plata en Confitería La Ideal (Suipacha 384).

20:00 hs: Ana María Cores en Bar & Despensa Montecarlo (Paraguay 5499).

20:00 hs: Sol Mihanovich en Bar Imperio/Hotel Savoy (Av. Callao 181).

21:30 hs: DJ Vinilos Notables con Tuta Torres en Café Rivas (Estados Unidos 302).

21:30 hs: Esteban Morgado y Walter Castro en Café de García (Sanabria 3302).

Recorridos guiados a pie en la Noche de los Bares Notables 2026

Para conocer la historia arquitectónica y literaria de la Ciudad, se trazaron tres itinerarios peatonales acompañados por guías especializados:

Circuito Av. Callao: Recorrido por el patrimonio e historia gastronómica de la traza. Incluirá visitas a Café Thibon, Bar Via 71, Mar Azul, Almacén y Bar Lavalle, Los Galgos, Pasaje Santos Discépolo, La Ópera, Zivals, Hotel Savoy Imperio Bar, ex Confitería L'Aiglon, Teatro Albur, Restaurant El Tropezón y Confitería del Molino. Circuito Casco Histórico: Visita a establecimientos ligados al mundo de las letras y el tango. Comenzará por Bar Plaza Dorrego, La Poesía y Confitería London; continuará por el emblemático Café Tortoni (fundado en 1856), Seddon, El Federal, Hipopótamo, El Británico y Café Rivas. Para finalizar, pasará por Bar Sur, El Querandí, El Colonial, Puerto Rico y el Cabildo de Buenos Aires. Derivas Urbanas (Calle Florida y centro): Una caminata que cruza artes, mitos urbanos, edificios y gastronomía clásica. Recorrerá Florida Garden, Confitería Saint Moritz, Barbaro, Claridge Hotel, Le Caravelle, Boston City, London City y Café Cabildo.

Gastronomía, Pop Up de cocinas y Tour en auto antiguo

La gastronomía tradicional porteña será intervenida por reconocidos chefs invitados como Marcos Di Cesare, Ana Irie y Gabriel Kogan, quienes trabajarán junto a los equipos de cocinas emblemáticas como La Giralda, La Ópera, Miramar y Almacén y Bar Lavalle. En paralelo, locales como El Celta, Los Galgos y El Roma del Abasto ofrecerán menús diseñados para la velada.

A su vez, la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (AHRCC) sumará un Tour Gastro-Cultural a bordo de un auto antiguo de los años 20, con breves conciertos musicales en las puertas de cada parada:

19:00 hs: El Viejo Buzón (Neuquén 1100).

19:30 hs: Confitería El Greco (Av. Rivadavia 5353).

20:00 hs: Café Margot (Av. Boedo 857).

20:30 hs: Miramar (Av. San Juan 1999).

21:00 hs: Almacén y Bar Lavalle (Lavalle 1699).

21:15 hs: Mar Azul (Rodríguez Peña y Tucumán).

21:30 hs: Hipopótamo (Brasil 401).

22:00 hs: Bar Plaza Dorrego (Defensa 1098).

Toda la programación y el mapa interactivo de descuentos se encuentran disponibles en festivalesba.org, enmarcados dentro de la iniciativa "Buenos Aires 24 horas" para potenciar el consumo cultural nocturno.