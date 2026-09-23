Dónde es Cafecito BA este fin de semana, con edición especial por la Primavera

La ya tradicional feria de cafeterías de especialidad regresa este sábado y domingo con dos jornadas para homenajear la estación de las flores

El auge de la cultura del café de especialidad vuelve a adueñarse del espacio público porteño en el inicio de la estación primaveral. Este sábado 26 y domingo 27 de septiembre, de 10:30 a 18:30 horas, se llevará a cabo una nueva edición de Cafecito BA. En esta oportunidad, el evento al aire libre tendrá lugar en la Plaza República del Perú (ubicada en la intersección de las avenidas Figueroa Alcorta y Salguero, al lado del MALBA), en el barrio de Palermo, ofreciendo un punto de encuentro ideal para disfrutar del fin de semana rodeado de verde, gastronomía y espectáculos.

Durante ambas jornadas, vecinos y turistas podrán recorrer más de diez puestos atendidos por cafeterías de especialidad de la Ciudad, con variadas opciones de bebidas frías y calientes desde los $5.000, acompañadas por propuestas de pastelería y gastronomía salada con valores a partir de los $4.500. El predio contará además con sectores de recreación que incluirán una biblioteca para acompañar la lectura con una taza de café, un área de juegos familiares y un espacio de cine al aire libre acondicionado con puffs para disfrutar de series y contenidos audiovisuales.

Cafecito BA edición Primavera: Cronograma de espectáculos, tarot y Coffee Rave

La grilla cultural ofrecerá entretenimiento continuo a lo largo de las dos tardes con una propuesta musical diversa y actividades esotéricas:

12:30 hs: Saxo show, presentación instrumental en vivo a cargo de Federico Nasiff y Jorgelina Avigliano.

15:00 hs: Trío de cuerdas, concierto acústico interpretado por la agrupación La Puerta Musical.

16:00 hs: Sesiones de Tarot, apertura del espacio de lecturas para los asistentes al evento.

16:15 hs: Coffee Rave, cierre bailable de la jornada con una sesión de DJ en vinilos a cargo de Sampled Wax.

Cafecito BA llega este fin de semana con una edición especial por la llegada de la Primavera

La Noche de los Bares Notables, este jueves en Capital

La agenda porteña da inicio formal a su temporada de Noches Culturales con la quinta edición de La Noche de los Bares Notables. Este jueves, entre las 17:00 y la medianoche, más de 75 establecimientos distribuidos en 25 barrios porteños abrirán sus puertas para desplegar más de 130 propuestas artísticas que incluyen conciertos, shows itinerantes, talleres, recorridos guiados, muestras de artes visuales, charlas y promociones gastronómicas especiales.

El evento, organizado por el Ministerio de Cultura de la Ciudad, busca poner en valor el patrimonio cultural e histórico que resguardan estos clásicos cafés, bodegones y confiterías. "Con esta quinta edición seguimos promoviendo los valores que nos distinguen como porteños. Los bares son la identidad viva de nuestros barrios, puntos de encuentro de generaciones y también motores del desarrollo económico", remarcó el Jefe de Gobierno, Jorge Macri. Por su parte, la ministra de Cultura, Gabriela Ricardes, celebró la incorporación de nuevos espacios icónicos a la nómina oficial, como Josephina 's Café (Recoleta), la Confitería El Greco (Caballito), el Bar Conde (Colegiales) y el Bar-Café La Escuela (Núñez).

La Noche de los Bares Notables 2026: Actividades destacadas y shows musicales

La grilla artística contará con más de 80 presentaciones musicales en vivo y espectáculos repartidos a lo largo de la tarde y la noche:

18:00 hs: Federico Mizrahi Quinteto en Bar Roma, del Abasto (Tomás de Anchorena 806).

19:00 hs: Orquesta del Plata en Confitería La Ideal (Suipacha 384).

20:00 hs: Ana María Cores en Bar & Despensa Montecarlo (Paraguay 5499).

20:00 hs: Sol Mihanovich en Bar Imperio/Hotel Savoy (Av. Callao 181).

21:30 hs: DJ Vinilos Notables con Tuta Torres en Café Rivas (Estados Unidos 302).

21:30 hs: Esteban Morgado y Walter Castro en Café de García (Sanabria 3302).

Recorridos guiados a pie en la Noche de los Bares Notables 2026

Para conocer la historia arquitectónica y literaria de la Ciudad, se trazaron tres itinerarios peatonales acompañados por guías especializados: