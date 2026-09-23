El nuevo producto gourmet de Rapanui, la famosa chocolatería de Bariloche

Una de las casas de chocolate más populares del país lanzó al mercado un nuevo alfajor, para competir en uno de los segmentos más requeridos de golosinas

El mercado de las golosinas en la Argentina suma novedades de forma constante, impulsado por un público siempre dispuesto a probar distintas variantes de la golosina insignia nacional. Sin embargo, cuando una presentación lleva el sello y el respaldo de Rapanui, la recepción de los consumidores adquiere una dimensión diferente. La histórica firma nacida en San Carlos de Bariloche supo construir un prestigio cimentado en la calidad de su materia prima, por lo que cada lanzamiento genera una alta expectativa entre los fanáticos de la chocolatería de alta gama.

En esta oportunidad, la marca patagónica presentó oficialmente su nuevo alfajor de pistacho y dulce de leche, una propuesta que combina el sabor tradicional argentino con la tendencia gourmet de los frutos secos. La novedad busca conquistar el segmento premium de los kioscos y locales propios, uniendo la intensidad del pistacho con la suavidad del chocolate artesanal.

Nuevo alfajor Rapanui: texturas, cobertura y sello gourmet

La receta de este lanzamiento fue pensada para lograr un maridaje equilibrado entre el dulzor característico del relleno y las notas saladas y crocantes del fruto verde:

Relleno bi-capa: Combina una capa de dulce de leche artesanal con una pasta concentrada de pistacho.

Cobertura y topping: La pieza está bañada en chocolate blanco de repostería y decorada en su superficie con trozos crocantes de pistacho picado.

Peso y formato: Se comercializa en empaque individual de 60 gramos.

Alérgenos: La firma indica que el producto contiene pistacho, huevo, derivados de soja y trigo, y puede contener trazas de otros frutos secos.

El nuevo alfajor de pistacho y dulce de leche de Rapanui

Alfajor de pistacho de Rapanui: precio y disponibilidad en locales

El nuevo alfajor ya se encuentra disponible en las sucursales de la marca y en puntos de venta seleccionados a un precio sugerido de $2.600. La propuesta se suma al catálogo de delicias de la firma barilochense como una opción ideal para acompañar el café o para regalar una experiencia de repostería sofisticada.