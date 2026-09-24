Dónde es este fin de semana el Festival del Asado y la Empanada en Capital Federal

Una nueva edición del festival gastronómico que combina dos de las grandes insignias de la comida argentina tendrá lugar este sábado y domingo en la Ciudad

Los dos grandes pilares de la cocina argentina se unen en una celebración gastronómica para toda la familia. Este sábado 26 y domingo 27 de septiembre, de 12 a 21 horas, se llevará a cabo una nueva edición del Festival del Asado y la Empanada. El evento tendrá lugar en el Hipódromo de Palermo (con acceso por avenida del Libertador y Dorrego) y contará con entrada libre y gratuita, reuniendo a más de 30 puestos, foodtrucks, parrilleros y productores de todo el país.

La propuesta busca poner en valor las técnicas de cocción tradicionales y los sabores regionales en un recorrido al aire libre diseñado para degustar versiones clásicas, de autor e interpretaciones gourmet con opciones adaptadas a todos los bolsillos.

Festival del Asado y la Empanada: cortes a las brasas y un recorrido federal de empanadas

La feria ofrecerá un despliegue variado para los fanáticos de las carnes, sumado a un mapa representativo de las recetas tradicionales de cada provincia argentina:

El festival de las carnes: Costillares a la estaca, vacíos, entrañas, ojos de bife, colitas de cuadril, matambres, bondiolas, pamplonas, achuras, mollejas y choripanes, acompañados por aderezos clásicos como chimichurri y salsa criolla o combinaciones gourmet.

Costillares a la estaca, vacíos, entrañas, ojos de bife, colitas de cuadril, matambres, bondiolas, pamplonas, achuras, mollejas y choripanes, acompañados por aderezos clásicos como chimichurri y salsa criolla o combinaciones gourmet. Empanadas regionales: Se podrán probar las variantes salteñas (con carne cortada a cuchillo, papa y comino), jujenas (con arvejas y ají molido), tucumanas (de matambre vacuno), riojanas, sanjuaninas, pampeanas, mendocinas y santiagueñas.

Se podrán probar las variantes salteñas (con carne cortada a cuchillo, papa y comino), jujenas (con arvejas y ají molido), tucumanas (de matambre vacuno), riojanas, sanjuaninas, pampeanas, mendocinas y santiagueñas. Propuestas patagónicas y del Litoral: Opciones rellenas de cordero patagónico (típicas de Chubut y Santa Cruz) y versiones litoraleñas preparadas con pescados de río, queso y salsa blanca.

Maridaje, cervezas y coctelería en el Festival del Asado y la Empanada

Para acompañar la propuesta culinaria, el predio contará con barras especiales de bebidas. La Bodega Valle del Indio ofrecerá etiquetas de Malbec y Cabernet Sauvignon (Alma Criolla, Akila y Kasañandú) ideales para el maridaje con carnes rojas. Por su parte, la firma Rabieta será la cerveza oficial del evento con sus estilos Golden, Irish Red Ale, IPA, Honey, Fresh Lager y Dry Stout, sumando además los tragos infaltables de la mesa argentina como el vermú y el fernet.

Diez platos recomendados para probar en el Festival del Asado y la Empanada