PAMI ofrece cursos gratis a jubilados y hay opciones en todo el país

PAMI mantiene una oferta gratuita pensada para que sus afiliados puedan seguir aprendiendo y participando de actividades durante todo el año

Los jubilados y pensionados afiliados a PAMI tienen durante septiembre una alternativa gratuita para estudiar, hacer actividad física, aprender tecnología, estimular la memoria o simplemente incorporar una nueva actividad a la rutina. La propuesta forma parte de los Cursos Universitarios UPAMI y los Talleres Sociopreventivos, dos programas que cuentan con opciones presenciales, virtuales y mixtas.

La oferta no se limita a una temática determinada. El buscador oficial de PAMI reúne propuestas relacionadas con salud, memoria, movimiento, cultura, teatro, filosofía, tecnología, derechos de las personas mayores y distintas actividades recreativas.

Además, no es necesario contar con estudios universitarios previos para acceder a los cursos UPAMI. PAMI aclara que todas estas actividades son gratuitas y que los cupos dependen de cada institución.

¿Qué cursos gratis pueden hacer los jubilados en septiembre?

Entre las actividades actualmente publicadas por PAMI aparecen cursos vinculados con memoria y bienestar cognitivo, movimiento corporal, teatro, primeros auxilios, derechos de los consumidores, preparación para la jubilación y hábitos saludables.

Por ejemplo, el curso "Memoria, Aprendizaje y Bienestar Cognitivo en personas mayores" propone trabajar sobre memoria, atención y funciones ejecutivas mediante actividades orientadas al aprendizaje y a la incorporación de estrategias para la vida cotidiana. La propuesta se dicta de manera presencial en Río Gallegos y tiene una duración prevista entre septiembre y noviembre.

También figura "Movimiento creativo y bienestar", una actividad que combina estiramiento, elongación, respiración, movilidad articular y movimiento danzado. El curso comenzó en septiembre y está destinado a personas mayores interesadas en el bienestar corporal.

Los Cursos Universitarios UPAMI son dictados junto con universidades y pueden tener modalidad presencial, virtual o mixta

¿Hay cursos de tecnología, memoria y cultura para jubilados?

La tecnología ocupa un lugar dentro de la oferta de PAMI, al igual que las actividades vinculadas con memoria, arte y cultura.

El organismo explica que los cursos universitarios abarcan una amplia variedad de temáticas y que pueden realizarse en modalidad presencial, virtual o mixta, según la institución que los dicte. Actualmente participan más de 60 unidades académicas en la propuesta UPAMI.

Entre las actividades disponibles también aparecen propuestas de estimulación cognitiva que utilizan computadoras. Un ejemplo es "Estimulación Cognitiva Nivel 2: Mente en forma", que incluye ejercicios para estimular el cerebro mediante el uso de una PC.

La oferta cultural tampoco queda afuera. PAMI tiene cursos universitarios de teatro y artes escénicas. En septiembre aparece, por ejemplo, "Teatro para adultos mayores", con encuentros presenciales y actividades destinadas a acercar a los participantes al lenguaje teatral.

¿Qué actividades gratuitas ofrece PAMI para jubilados?

Movimiento y actividad corporal: incluye actividades relacionadas con movilidad, ejercicios adaptados, elongación, expresión corporal y danza;

incluye actividades relacionadas con movilidad, ejercicios adaptados, elongación, expresión corporal y danza; Memoria y estimulación cognitiva: reúne cursos orientados a memoria, atención, aprendizaje y entrenamiento cognitivo;

reúne cursos orientados a memoria, atención, aprendizaje y entrenamiento cognitivo; Arte y cultura: incluye teatro, música, literatura y otras disciplinas vinculadas con la expresión;

incluye teatro, música, literatura y otras disciplinas vinculadas con la expresión; Salud y bienestar: existen propuestas sobre hábitos saludables, prevención y cuidado integral;

existen propuestas sobre hábitos saludables, prevención y cuidado integral; Tecnología: aparecen cursos vinculados con computadoras, herramientas digitales y nuevas tecnologías;

aparecen cursos vinculados con computadoras, herramientas digitales y nuevas tecnologías; Derechos: también hay actividades destinadas a brindar información y herramientas para las personas mayores.

Una muestra concreta es el curso "Derechos de los consumidores y usuarios", publicado por PAMI para septiembre. La propuesta busca brindar conocimientos sobre derechos de los consumidores y herramientas para prevenir estafas y robo de datos personales.

¿Los jubilados pueden hacer cursos universitarios aunque no hayan estudiado una carrera?

PAMI establece expresamente que no es necesario tener estudios previos para participar de los cursos universitarios. Las actividades son gratuitas y pueden desarrollarse en universidades de distintas partes del país.

Además, quienes opten por una propuesta virtual pueden acceder a cursos universitarios de diferentes lugares del país. En cambio, para las actividades presenciales, el buscador recomienda seleccionar una universidad cercana al domicilio.

¿Cuál es la diferencia entre UPAMI y los talleres para jubilados?

Los Cursos Universitarios UPAMI son dictados junto con universidades y pueden tener modalidad presencial, virtual o mixta. La oferta se organiza por temática, universidad y lugar.

Los Talleres Sociopreventivos, en cambio, son actividades presenciales que PAMI desarrolla junto con los Centros de Jubilados y Pensionados. Para encontrarlos hay que seleccionar provincia y departamento, ya que la disponibilidad depende de cada localidad.

Dentro de los talleres pueden aparecer propuestas relacionadas con movimiento, actividad cognitiva, expresión artística, hábitos saludables, entretenimiento y tecnología. PAMI señala que estas actividades también buscan favorecer el encuentro y la creación de nuevos vínculos.

¿Cómo se inscriben los jubilados a los cursos gratis de PAMI?

El trámite se puede realizar de manera online desde el sitio oficial de PAMI o mediante la aplicación. Primero hay que ingresar al apartado de Talleres y Cursos, seleccionar si se busca un curso universitario o un taller sociopreventivo y luego elegir una temática.

En el caso de los talleres, se debe seleccionar la provincia, el departamento y, si corresponde, el centro donde se desarrolla la actividad. Para los cursos UPAMI se puede buscar por temática, universidad o lugar.

Después hay que seleccionar la propuesta, completar los datos solicitados y confirmar la inscripción. PAMI permite anotarse en hasta cinco cursos universitarios y tres talleres sociopreventivos. Una vez realizada la inscripción, el docente o tallerista se comunica con el afiliado por correo electrónico o teléfono para informar los pasos siguientes.

¿Todavía hay cupos para los jubilados durante septiembre?

El buscador oficial muestra actualmente actividades con cupos disponibles y fechas de inscripción diferentes. Por ejemplo, "Mi jubilación, una opción para seguir creciendo" tiene inscripción abierta hasta el 30 de septiembre y se desarrolla a distancia desde la Universidad Nacional de La Matanza. También hay propuestas presenciales con fechas de inscripción que llegan hasta fines de septiembre o incluso octubre, aunque los lugares pueden agotarse antes.