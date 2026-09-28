No es un alfajor: Havanna develó el misterio y presentó su nuevo lanzamiento

Tras anticipar en sus redes sociales que se venía un nuevo producto, la tradicional casa de alfajores sacó a la venta su nueva edición especial

El furor gastronómico por el pistacho y las combinaciones orientales sumó un nuevo capítulo en el mercado de la repostería local. Luego de generar expectativa en sus canales digitales al anticipar el desarrollo de una novedad sin revelar de qué se trataba, la emblemática firma marplatense Havanna hizo el anuncio oficial y puso a la venta su nueva propuesta de regalería: las Coronitas Dubái, una edición especial de bombones pensada para el segmento gourmet.

La presentación rompe con el formato tradicional del alfajor y adopta la estructura de los clásicos bombones de la marca, sumando los ingredientes icónicos del postre tendencia a nivel internacional. La novedad ya se encuentra disponible a través de la tienda web oficial de la compañía y comenzará a distribuirse de manera paulatina en la red de locales de todo el país, perfilándose como una de las apuestas principales para regalar en el Día de la Madre.

Coronitas Dubai, el nuevo producto de Havanna para profundizar la tendencia del pistacho

Coronitas Dubai de Havanna: de qué son y cuánto cuestan

El producto fusiona la repostería tradicional con la textura crujiente de la masa kadayif (o kataifi), un ingrediente característico de la cocina de Medio Oriente:

Composición técnica: Se trata de bombones elaborados con una cobertura de chocolate con leche, rellenos con una pasta cremosa de pistachos y trozos de kadaif crocante.

Se trata de bombones elaborados con una cobertura de chocolate con leche, rellenos con una pasta cremosa de pistachos y trozos de kadaif crocante. Apto para celíacos: Toda la línea fue formulada como un alimento libre de gluten, contando con la correspondiente certificación sin TACC.

Toda la línea fue formulada como un alimento libre de gluten, contando con la correspondiente certificación sin TACC. Presentación y precio: El producto se comercializa en una caja especial de 10 unidades a un precio de venta de $29.900.

"Con ustedes, las nuevas Coronitas Dubái. Chocolate con leche, pistacho y ese toque crocante del kataifi que las hace únicas. Muy pronto en todos los Havanna del país, pensadas especialmente para sorprender a mamá con algo muy rico", expresaron desde la firma al oficializar la novedad.

Con esta apuesta, Havanna busca consolidar su presencia en el segmento de bombones de alta gama, adaptando las tendencias internacionales de consumo a su catálogo de productos artesanales.