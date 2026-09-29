McDonald’s revive tres hamburguesas que habían sido edición limitada: cuáles son

La casa de comidas rápidas volverá a vender en toda la Argentina las hamburguesas especiales que había lanzado por el Mundial 2026

El regreso de la Selección Argentina a las canchas tras su histórico subcampeonato en el Mundial 2026 generó un clima de profunda expectativa entre los hinchas. La doble fecha marcada por el emotivo "Last Dance" de Lionel Messi en su despedida definitiva de la camiseta nacional movilizó a marcas y fanáticos en todo el país. Sumándose a la fiebre celeste y blanca, la cadena de comida rápida McDonald’s lanzó una campaña especial para volver a poner en menú las tres hamburguesas temáticas inspiradas en las figuras del plantel.

Bajo la premisa nostálgica del último baile del capitán, la compañía presentó el retorno de la línea mundialista a través de sus canales oficiales con un guiño para los fanáticos: "No podemos traerte de vuelta el mundial... pero sí podemos traerte de vuelta las hamburguesas del mundial. The Last Dance. Aprovechá la McAllister, McFernández y McAlvarez por tiempo limitado, con stickers exclusivos". De esta forma, la colección inspirada en Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Julián Álvarez vuelve a estar disponible en todos los locales del país de forma temporal.

McDonald's vuelve a vender las McÁlvarez, McAllister y McFernández por tiempo limitado

McDonald's vuelve a vender las hamburguesas del Mundial: de qué es cada una

La propuesta gastronómica mantiene el clásico "Pan Grand" —el formato de mayor tamaño de la cadena— y combina ingredientes pensados para reflejar la impronta de cada uno de los futbolistas:

McAlvarez: Pensada para los amantes de las texturas crujientes, incluye doble carne vacuna, queso cheddar melt, pepinos, bacon, queso cheddar tradicional, cebolla crispy y salsa ranch.

McFernández: La alternativa de ave de la línea está compuesta por pollo crispy, acompañado de lechuga, tomate, bacon, queso cheddar tradicional y un toque de salsa ranch.

McAllister: Una opción robusta servida con carne vacuna, cebolla, lechuga, tomate, bacon, queso cheddar blanco y la exclusiva salsa ahumada denominación "Mequinese".

La edición especial ya se comercializa en los mostradores, AutoMac y a través de la aplicación oficial de la firma, e incluye la entrega de planchas de stickers coleccionables con cada combo adquirido durante la ventana de la fecha FIFA.