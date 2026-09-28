AFA confirmó los horarios de los amistosos de la Selección argentina y del adiós de Messi

La despedida de Lionel Messi de la selección argentina tiene hora confirmada. Si bien ya se había adelantado que sería el martes 6 de octubre, ahora se defición que será a las 20 cuando el capitán jugará su último partido con la albiceleste en el Estadio Monumental ante Benín.

La Asociación del Fútbol Argentino oficializó los horarios de los tres amistosos que disputará el seleccionado en la ventana FIFA de septiembre-octubre 2026. El combinado de Lionel Scaloni, vigente subcampeón del mundo, completará su actividad con ese encuentro histórico.

El calendario arranca antes. El miércoles 30 de septiembre a las 21, Argentina enfrentará a Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Tres días después, el sábado 3 de octubre también a las 21, recibirá a Burkina Faso en el Monumental.

Ambos partidos tendrán un aforo reducido al 50% debido a las sanciones que recibió la selección argentina durante el Mundial 2026.

El cierre llegará el martes siguiente. Ese 6 de octubre quedará grabado en la memoria colectiva del fútbol argentino. Será la jornada del adiós definitivo del mejor jugador de la historia de la albiceleste.

Messi solo estará disponible para el último partido

El capitán no integrará la convocatoria para los primeros dos amistosos. Tampoco estarán disponibles Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso y Nicolás Otamendi. Los cuatro llegarán únicamente para el duelo del 6 de octubre.

Messi viene de brillar en la Major League Soccer. En el último partido del Inter Miami convirtió un golazo de tiro libre ante Columbus Crew. Esa conquista lo acercó aún más al récord histórico en esa especialidad.

El rosarino acumula 76 goles de tiro libre en su carrera. Le faltan solo dos para igualar la marca del brasilero Marcelino Carioca, quien tiene el récord absoluto en esa estadística.

El encuentro ante Benín será la presentación número 208 y última de Messi con la Mayor. Su legado con la camiseta argentina incluye números estratosféricos: 125 goles, 68 asistencias, 134 victorias, 43 empates y 30 derrotas desde su debut.

Camiseta especial y homenaje histórico en el Monumental

La despedida tendrá un marco especial. Para ese partido, la selección utilizará una indumentaria de edición limitada centrada en una reinterpretación del Sol de Mayo.

El diseño incorpora detalles dorados en el escudo de la AFA, la numeración y los remates de la camiseta. La prenda llevará el logo personal de Messi y un distintivo conmemorativo: el número 10, ramas de laureles y el Sol de Mayo, todos en color dorado.

El frente abandona el esquema tradicional de franjas. Tendrá únicamente tres líneas verticales: dos celestes y una blanca. Una sombra de gran tamaño con la figura del sol completa el diseño frontal.

En el lugar donde habitualmente aparece la identificación de Adidas, estará ubicado el logo personal de Messi como parte del homenaje.

Para el primer partido ante Bolivia, Argentina lucirá otra camiseta especial. Ese modelo también está centrado en el Sol de Mayo, con detalles dorados en el escudo, la numeración y los remates de la indumentaria.

Las sanciones FIFA que se cumplirán en estos amistosos

La selección tiene sanciones pendientes tras la final del Mundial 2026. FIFA impuso castigos a varios futbolistas argentinos por las peleas que se produjeron en aquel partido contra España.

Leandro Paredes está suspendido por 10 partidos, Nahuel Molina por 7 y Thiago Almada por 1. Enzo Fernández también debe cumplir una fecha de sanción por su expulsión ante La Roja.

Roberto Fabián Ayala, ayudante de campo de Scaloni, recibió tres fechas de castigo. La AFA confirmó que obtuvo el visto bueno para que estos castigos se cumplan en partidos amistosos de clase A o encuentros oficiales.

Por lo tanto, Ayala, Enzo Fernández y Almada quedarán al día con sus reprimendas en esta ventana FIFA. Paredes y Molina comenzarán a descontar sus extensas suspensiones.

La lista completa de convocados por Scaloni

El director técnico dio a conocer la nómina de 32 futbolistas para estos tres compromisos. La convocatoria incluye una mezcla de titulares históricos y jugadores jóvenes que buscan consolidarse.

Arqueros: Emiliano Martínez (Chelsea), Juan Musso (Atlético de Madrid), Gerónimo Rulli (Manchester City) y Santiago Beltrán (River Plate).

Defensores: Agustín Giay (Palmeiras), Leonardo Balerdi (Roma), Cristian Romero (Atlético de Madrid), Lisandro Martínez (Manchester United), Juan Foyth (Villarreal), Facundo Medina (Bayer Leverkusen), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon), Román Vega (Zenit), Tomás Palacios (Estudiantes), Valentín Gómez (Betis) y Nicolás Otamendi (River Plate).

Mediocampistas: Valentín Barco (Chelsea), Giovani Lo Celso (Betis), Exequiel Palacios (Ipswich Town), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Nicolás Paz (Como), Enzo Fernández (Manchester City), Alexis Mac Allister (Liverpool), Santiago Simón (Toluca), Equi Fernández (Bayer Leverkusen), Tobías Andrada (River Plate) y Thiago Almada (River Plate).

Delanteros: Franco Mastantuono (Fiorentina), Matías Soulé (Roma), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Nicolás González (Juventus), Gianluca Prestianni (Benfica), José Manuel López (Palmeiras), Santiago Castro (Roma), Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Lautaro Martínez (Inter), Lionel Messi (Inter Miami) y Leonel Flores (Boca).

Scaloni todavía no dio pistas sobre el posible 11 titular para el debut ante Bolivia. La incógnita se mantendrá hasta días antes del primer partido en Córdoba.

Qué sigue para la selección argentina después de la despedida de Messi

El calendario de FIFA prevé otra ventana de amistosos entre el 9 y el 17 de noviembre de 2026, con un máximo de dos encuentros. Será la primera sin Messi desde que debutó en el seleccionado.

Para 2027, la programación contempla dos partidos entre el 22 y el 30 de marzo, otros dos del 7 al 15 de junio, cuatro entre el 20 de septiembre y el 5 de octubre, y dos más del 8 al 16 de noviembre.

Otra noticia que rodea al seleccionado es la posible renovación de Scaloni. El técnico ya tuvo reuniones con el presidente de la AFA, Claudio Tapia. Todo indica que extenderá su vínculo con la albiceleste para continuar el proyecto más allá de la era Messi.

El capitán llegará a la Argentina en los próximos días. Lo esperan tres semanas intensas que culminarán con la noche más emotiva del fútbol argentino en el Monumental.