Qué hacer el fin de semana en Capital Federal: homenaje Gilda, feria ‘Leer y Comer’ y más

La agenda de actividades culturales y gastronómicas de la Ciudad de Buenos Aires presenta una nueva nutrida variedad de opciones para todos los gustos

La agenda cultural y recreativa de la Ciudad de Buenos Aires se renueva para este fin de semana con una amplia diversidad de eventos al aire libre, cumbres deportivas, muestras inmersivas y encuentros gastronómicos. Entre los platos fuertes de la programación porteña se destaca la reactivación peatonal de la Avenida de Mayo, el desembarco del triatlón internacional Ironman en Palermo, y una experiencia multisensorial dedicada al universo de Mafalda en el Centro Cultural Recoleta.

Asimismo, la literatura y la música ocuparán un rol central en los parques y teatros de la Capital Federal. La propuesta suma desde un homenaje jazzero a Gilda en Parque Centenario hasta ferias que combinan libros con gastronomía como 'Leer y Comer', pasando por la arquitectura abierta del festival Open House y la presencia de autores internacionales en el Filba.

Qué hacer el fin de semana en CABA: planes para disfrutar sábado y domingo en la Ciudad