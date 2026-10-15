Viajes sin celular ni internet: la nueva tendencia que es furor

Cada vez más turistas optan por la modalidad dead zoning para pasar su descanso lejos del celular y de las exigencias laborales en paisajes aislados

Las vacaciones orientadas a desconectarse por completo de las pantallas de teléfonos y computadoras ganan una marcada popularidad en el sector turístico global. Según un reciente informe elaborado por la plataforma de viajes Priceline, un porcentaje creciente de viajeros opta de forma deliberada por destinos remotos o con cobertura de red limitada. Esta modalidad, denominada en la industria como dead zoning, consiste en elegir geografías donde la conectividad resulte difícil o deficiente, posicionándose como una de las principales tendencias para los viajes de fin de año.

El relevamiento señala que el 59% de los turistas busca establecer límites más estrictos con las obligaciones del trabajo durante sus períodos de descanso, priorizando sitios que faciliten la desconexión total. A diferencia de las desintoxicaciones digitales tradicionales -donde la persona debe hacer el esfuerzo voluntario de guardar el dispositivo-, esta nueva corriente apuesta por entornos geográficos donde el aislamiento natural y las dificultades de señal ayudan a erradicar el uso compulsivo de la tecnología.

Asimismo, la agencia especializada en turismo de lujo Travelbag elaboró una clasificación basada en reservas de la biosfera reconocidas por la UNESCO que reúnen condiciones ideales para este tipo de experiencias. Para confeccionar el ranking, los analistas evaluaron indicadores clave como la velocidad del internet local, los niveles de contaminación lumínica, la densidad de la red vial y la presencia de alojamientos distinguidos con Llaves Michelin, confirmando que la exclusividad y el descanso libre de pantallas van hoy de la mano.

Los destinos más elegidos para la desconexión digital

La selección de sitios destacados combina reservas naturales de baja intervención humana con infraestructura turística de alta gama, permitiendo un contacto directo con el entorno natural sin perder confort:

Baa Atoll (Maldivas) : lidera el ranking internacional. Presenta niveles mínimos de contaminación lumínica, nula densidad de carreteras y alberga 12 hoteles con Llaves Michelin junto a una vasta biodiversidad marina que incluye tiburones ballena y mantarrayas.

Reserva de la Biosfera de Kafa (Etiopía) : ubicada en el segundo lugar, abarca 2.100 kilómetros cuadrados de bosques de montaña y valles profundos. Reconocida por ser la cuna del café arábica, ofrece un aislamiento casi total por su baja presencia de rutas.

Waterberg Bushveld (Sudáfrica) : ocupa el tercer puesto con 15.000 kilómetros cuadrados de valles y formaciones rocosas milenarias con arte rupestre. Registra índices de contaminación lumínica casi nulos (0,01 mcd/m²).

Valle de Engadina (Suiza) y Menorca (España): comparten el sexto puesto de la nómina. La región suiza se destaca por encabezar la oferta de lujo del listado, al sumar 14 hoteles distinguidos con Llaves Michelin.

Naturaleza y confort en un mismo lugar

El informe de Travelbag resalta una particularidad del mercado: los parajes caracterizados por su aislamiento geográfico y baja huella digital concentran a su vez algunos de los complejos turísticos más exclusivos del mundo. La posibilidad de escuchar los sonidos de la naturaleza, realizar senderismo o nadar en entornos vírgenes sin las interrupciones de las notificaciones se transformó en un lujo muy cotizado.

Especialistas del sector señalan que este comportamiento refleja un cambio estructural en las prioridades de los viajeros, quienes prefieren pagar por la tranquilidad y la privacidad territorial en lugar de la conectividad permanente que ofrecen las grandes ciudades.