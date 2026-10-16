La Selección argentina confirmó dos amistosos que marcan el inicio de una era sin Messi

La fecha FIFA de noviembre trae dos pruebas claves para el nuevo ciclo de la Albiceleste, que inicia la reconstrucción sin su referente histórico

La selección argentina confirmó sus dos últimos compromisos del año. Enfrentará a Uruguay el viernes 13 de noviembre en Buenos Aires y cerrará ante Costa Rica el martes 17 en Córdoba, según informó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en sus redes sociales.

El anuncio oficial despejó las dudas que existían sobre los adversarios y las sedes. En los últimos días había circulado información sobre ambos partidos, pero recién ahora quedó confirmado el calendario completo de la ventana FIFA.

"La Albiceleste disputará dos amistosos en la próxima Fecha FIFA: el 13 de noviembre se medirá ante Uruguay en Buenos Aires, y el 17 hará lo propio frente a Costa Rica, en Córdoba", comunicó la cuenta oficial del equipo nacional.

La Albiceleste disputará dos amistosos en la próxima Fecha FIFA. Imagen generada por captura

Estos partidos marcarán el inicio de una nueva etapa para el combinado albiceleste, que debe reconstruirse tras la despedida de Lionel Messi del equipo nacional después de 21 años con la camiseta argentina.

El clásico rioplatense en Buenos Aires

El duelo ante Uruguay propondrá un nuevo capítulo del clásico rioplatense. Será el primer encuentro de la ventana internacional y tendrá como escenario a Buenos Aires, aunque la AFA no precisó todavía el estadio que recibirá el partido.

Entre las alternativas que se habían evaluado aparecía La Bombonera, la cancha de Boca Juniors, como opción frente al Monumental de River Plate. La definición del estadio llegará en los próximos días, junto con los detalles sobre la venta de entradas y el horario del encuentro.

El cruce ante la Celeste tendrá peso propio dentro de una programación que servirá para que Lionel Scaloni continúe con la renovación del plantel. La selección argentina viene de cerrar una etapa histórica con tres victorias consecutivas en la ventana de septiembre y octubre.

El combinado nacional venció 4-0 a Bolivia, superó 7-0 a Burkina Faso y derrotó 3-0 a Benín en el partido que quedó asociado a la despedida de Messi. Esa racha positiva le dio margen al cuerpo técnico para probar variantes y sumar jugadores jóvenes al grupo.

La ausencia del capitán obligará a Scaloni a profundizar una búsqueda que ya había comenzado durante los últimos amistosos. El técnico ensayó variantes en ataque y en los costados del campo, con el objetivo de encontrar nuevas asociaciones dentro de un grupo que atraviesa un cambio generacional.

El entrenador se había referido a ese proceso tras el último partido de la selección. "La única manera de compensar su ausencia es con un gran equipo, donde todos aporten su granito de arena", sostuvo al analizar el retiro de Messi del combinado nacional.

En la misma línea, el técnico valoró la llegada de futbolistas que aportaron alternativas al plantel: "Han venido chicos nuevos, que nos han dado frescura, nos han dado cosas que no teníamos", expresó Scaloni, quien deberá definir la próxima lista de convocados para la doble jornada de noviembre.

Córdoba recibirá el cierre ante Costa Rica

Cuatro días después del partido frente a Uruguay, la selección argentina viajará a Córdoba para enfrentar a Costa Rica. La provincia volverá a recibir al equipo nacional en una fecha que permitirá llevar uno de los compromisos al interior del país.

El estadio Mario Alberto Kempes aparecía entre las opciones para albergar uno de los amistosos de noviembre. La confirmación de Córdoba como sede acerca el partido a ese escenario, aunque la AFA tampoco informó por el momento cuál será el estadio elegido.

Los detalles vinculados con la venta de entradas, los horarios y la logística de ambas presentaciones llegarán en los próximos días, según se espera desde la Asociación del Fútbol Argentino.

El partido ante los centroamericanos servirá para que Scaloni siga evaluando alternativas. Costa Rica no atraviesa su mejor momento, pero llega con hambre de revancha tras prescindir de su entrenador Fernando Bocha Batista en septiembre.

El futuro de Lionel Scaloni y el calendario 2027

La actividad de noviembre cerrará el calendario de la selección argentina en 2026, un año que incluyó el subcampeonato en el Mundial, con derrota en la final ante España, y el inicio de una reconstrucción deportiva.

El contrato de Scaloni con la AFA finaliza en diciembre, aunque la continuidad del entrenador parece encaminada y las partes mantienen conversaciones para extender el vínculo. La dirigencia confía en el proyecto del DT y en su capacidad para liderar la renovación del plantel.

La primera ventana internacional de 2027 está prevista entre el 22 y el 30 de marzo, mientras que otra fecha para amistosos se abrirá entre el 7 y el 15 de junio.

Además, Argentina mantiene pendiente la Finalissima contra España, un partido que estaba programado para marzo de 2026 y luego fue cancelado. El cruce ante los campeones del mundo podría reprogramarse para el año próximo, aunque todavía no hay definiciones oficiales.