Feria gratis en Villa Urquiza: gastronomía del mundo y diseño

El evento se instalará en la Plaza Echeverría con entrada libre y gratuita. Qué comidas se podrán probar y qué productos habrá en los stands

Los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires cuentan con una nueva propuesta de paseo al aire libre para disfrutar durante el fin de semana. La feria itinerante de diseño y gastronomía Nuevos Sabores desembarcará en el barrio porteño de Villa Urquiza, consolidándose como uno de los puntos de encuentro más convocantes para quienes buscan opciones recreativas, polos de compras artesanales y alternativas culinarias diversas sin salir de la Capital Federal.

El evento se llevará a cabo este sábado y domingo en la tradicional Plaza Echeverría, ubicada en la intersección de las calles Nahuel Huapi y Bauness. Las puertas al público abrirán en ambas jornadas desde las 11 hasta las 19 horas, con acceso totalmente libre y gratuito, aunque desde la organización aclararon que la realización de las actividades queda sujeta a las condiciones climáticas y se suspende en caso de lluvias.

Esta propuesta cultural y comercial reúne en un mismo espacio puestos de productores independientes, diseñadores y emprendedores gastronómicos, generando un circuito ideal para recorrer en familia o con amigos y aprovechar las propuestas del polo urbano.

Platos del mundo, pastelería artesanal y opciones para todos los gustos

Uno de los principales atractivos de la feria es su variada oferta culinaria, pensada para reflejar la multiculturalidad a través de sabores auténticos y fusiones innovadoras. El menú disponible en los diferentes puestos incluirá especialidades de la cocina de Argentina, Paraguay, Haití, Venezuela, México, Francia, Estados Unidos y Colombia.

Durante el recorrido, los visitantes podrán degustar una amplia selección de preparaciones que van desde crepes dulces y salados, papas y sándwiches ahumados hasta platos típicos de la gastronomía venezolana, colombiana y haitiana. La propuesta también contempla opciones clásicas de comida rápida artesanal como hamburguesas y panchos, además de una estación completa de meriendas, pastelería casera, frutillas con crema, alfajores artesanales, chocolates regionales, jugos naturales, mermeladas orgánicas, y tablas de quesos y fiambres.

Paseo de compras: diseño de autor, indumentaria y accesorios artesanales

Además del sector gastronómico, el evento contará con un extenso paseo de compras con decenas de stands dedicados al diseño independiente y la producción artesanal. Los asistentes encontrarán indumentaria exclusiva para mujeres y niños, bijouterie elaborada en acero y resina, artículos de marroquinería y accesorios de cuidado personal.

El catálogo de productos se completa con opciones para mascotas, como correas especiales, cosmética natural, jabones artesanales, velas aromáticas, juguetes didácticos, muñecos y títeres de peluche. También habrá disponibles artículos de librería, agendas, papelería de diseño, objetos de decoración en cerámica, productos sublimados y alternativas ecológicas para el hogar.

De este modo, la feria se presenta como una alternativa ideal para aprovechar el fin de semana en la plaza, descubrir creaciones de emprendedores locales y disfrutar de una propuesta gastronómica internacional accesible en Villa Urquiza.