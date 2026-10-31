El enfrentamiento entre los dos gigantes argentinos contará con un elemento especial: balones homenaje a ídolos y glorias de la Selección

El Superclásico entre Boca Juniors y River Plate tendrá una novedad en su edición del domingo 1 de noviembre: el estreno de la Argentum Gambeta Derbi, una pelota especial diseñada por Adidas y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para encuentros seleccionados del fútbol nacional. El partido se disputará en La Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026.

El balón combina referencias a la historia de la Selección argentina con elementos vinculados al fútbol local, en una edición especial concebida para acompañar partidos seleccionados del fútbol argentino. Además de su diseño particular, cuenta con una versión profesional que incorpora tecnología orientada a mejorar la estabilidad durante el vuelo, la precisión y el comportamiento en condiciones de humedad.

La edición especial también tendrá un precio de lanzamiento de $329.999 en Argentina, según la tienda oficial de Adidas.

El encuentro tendrá, además, otro foco de atención: las predicciones de las principales herramientas de inteligencia artificial. ChatGPT, Gemini, Google y Claude coinciden en señalar a Boca como posible ganador, aunque difieren en el marcador. Dos de ellas anticipan un 2-1, otra un 1-0 y la restante contempla ambos resultados.

La pelota que usarán en La Bombonera tiene referencias a Maradona y Messi

La Argentum Gambeta Derbi fue presentada como una edición especial de la línea Argentum Gambeta, cuyo modelo regular había sido lanzado en junio de 2026. A diferencia de la pelota habitual del campeonato, esta versión fue concebida para acompañar partidos seleccionados del fútbol argentino.

El diseño incorpora distintos elementos relacionados con la identidad futbolística nacional. Uno de los más visibles es el número 10, un dorsal asociado históricamente con figuras de la Selección argentina como Diego Maradona y Lionel Messi.

También incluye gráficos inspirados en la Adidas Tango, la pelota utilizada durante el Mundial de Argentina 1978, y laureles celestes que remiten a las conquistas internacionales del seleccionado, entre ellas el título obtenido en México 1986.

Otro detalle aparece en las inscripciones vinculadas con el Himno Nacional Argentino. La frase «los laureles que supimos conseguir» forma parte del diseño y acompaña los símbolos que identifican al balón.

El nombre Gambeta, por su parte, hace referencia a uno de los recursos técnicos característicos del fútbol argentino: la capacidad de engañar al rival mediante cambios de dirección y movimientos individuales para superar a un adversario.

Cuánto vale la pelota especial del Superclásico y dónde comprarla

La versión profesional de la Argentum Gambeta Derbi tiene un precio de lanzamiento de $329.999, de acuerdo con la publicación del producto en el sitio oficial de Adidas Argentina.

El modelo puede adquirirse a través de los siguientes canales:

Tienda online oficial de Adidas Argentina

Aplicación oficial de la marca

Comercios autorizados de indumentaria y equipamiento deportivo, según disponibilidad

La ficha comercial informa envío gratuito para compras superiores a $299.900 y devoluciones sin cargo dentro de los 60 días, sujetas a las condiciones establecidas por la empresa.

Es importante diferenciar esta edición de la Argentum Gambeta tradicional. La línea regular cuenta con distintas versiones, como Club, League y Competición, además del modelo profesional. Según los precios publicados, la versión profesional habitual cuesta $299.999, es decir, $30.000 menos que la edición especial para el Superclásico.

Los valores y la disponibilidad pueden modificarse de acuerdo con las condiciones comerciales de la marca.

Qué tecnología incorpora el balón profesional

Además de los elementos estéticos, la Argentum Gambeta Derbi Pro incorpora características técnicas destinadas a responder a las exigencias del fútbol profesional.

Según la descripción oficial de Adidas, cuenta con una superficie texturada que busca favorecer la estabilidad durante el vuelo y mejorar la precisión en el contacto con el balón, además de una estructura termosellada que elimina las costuras tradicionales.

Su estructura termosellada elimina las costuras tradicionales y permite obtener una superficie uniforme. Este sistema también contribuye a una trayectoria más predecible y reduce la absorción de agua cuando se juega bajo la lluvia o sobre terrenos húmedos.

El exterior está fabricado con poliuretano y el modelo cuenta con la certificación FIFA Quality Pro, que establece requisitos específicos sobre peso, tamaño, retención de la forma y absorción de agua, entre otras características.

Las cuatro inteligencias artificiales coinciden en dar ganador a Boca

Las cuatro herramientas de inteligencia artificial consultadas coinciden en pronosticar una victoria de Boca en el Superclásico del domingo 1 de noviembre, aunque difieren en el marcador. ChatGPT y Google anticipan un triunfo por 2-1, Gemini apuesta por un 1-0 y Claude contempla ambos resultados.

Los análisis coinciden en señalar la localía de Boca, la disputa del mediocampo y las posibles bajas de River como factores que podrían incidir en el desarrollo del partido.

ChatGPT: pronostica un 2-1 para Boca. Estima un 40% de posibilidades de triunfo del Xeneize, 32% de empate y 28% de victoria de River . Destaca la importancia de Paredes y Ascacíbar en el mediocampo, además de las dudas físicas de algunos jugadores del Millonario

pronostica un 2-1 para Boca. Estima un del Xeneize, y . Destaca la importancia de Paredes y Ascacíbar en el mediocampo, además de las dudas físicas de algunos jugadores del Millonario Gemini: prevé un 1-0 para Boca, en un partido cerrado y con pocas situaciones de gol. Considera que la localía y el orden defensivo pueden resultar determinantes

prevé un 1-0 para Boca, en un partido cerrado y con pocas situaciones de gol. Considera que la localía y el orden defensivo pueden resultar determinantes Google: también proyecta un 2-1. Su análisis apunta a la ventaja de jugar en La Bombonera y a la posibilidad de que Boca aproveche los espacios que deje River

también proyecta un 2-1. Su análisis apunta a la ventaja de jugar en La Bombonera y a la posibilidad de que Boca aproveche los espacios que deje River Claude: se inclina por Boca, con dos marcadores posibles: 1-0 o 2-1. Advierte que su evaluación tiene limitaciones por la falta de información confirmada sobre el estado de los planteles

La localía en La Bombonera es el argumento que más se repite. También aparece la importancia de Leandro Paredes en el mediocampo y la situación física de algunos futbolistas de River, como Aníbal Moreno y Fausto Vera.

Las cuatro herramientas esperan un encuentro parejo, que podría definirse por una pelota parada, un error defensivo o una acción individual, con el 2-1 a favor de Boca como el resultado que más se repite.

El último Superclásico se disputó el 19 de abril de 2026 en el Monumental y terminó con una victoria de Boca por 1-0, con un penal convertido por Leandro Paredes.

El próximo encuentro corresponde a la fecha 15 del Torneo Clausura 2026 y tendrá incidencia en la clasificación a los playoffs y en la tabla anual.