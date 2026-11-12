Cómo Sylvester Stallone pasó de vivir en la calle a ser una estrella gracias a Rocky

La hazaña de un intérprete desconocido que, entre dificultades extremas y sacrificios, creó el libreto que redefiniría el género deportivo

Sylvester Stallone vivía en las calles de Nueva York a principios de los 70. Sin hogar, sin dinero, solo con su perro Butkus como compañía. Entre audiciones fallidas, trabajaba jornadas agotadoras quitándole las vísceras al pescado.

Se reían de él cuando decía que quería ser actor. Una parálisis facial parcial -secuela del fórceps en su nacimiento- le dificultaba el habla. Grababa su propia voz para intentar mejorar. La industria lo rechazaba una y otra vez.

Esta es la historia que cuenta "Yo soy Rocky" (I Play Rocky), la nueva película de Peter Farrelly (director de Green Book). El filme reconstruye cómo Stallone creó Rocky, el drama de boxeo que cambió su vida, lo convirtió en una estrella y transformó el cine para siempre.

El relativamente desconocido Anthony Ippolito interpreta al joven Stallone. Lo vemos mudarse a Los Ángeles, tan pobre que debe vender temporalmente a Butkus. El mismo perro que luego aparecería en Rocky.

Pero Stallone logra algo extraordinario: escribe el guion completo de Rocky en apenas tres días.

La película enfrentó innumerables obstáculos antes de llegar a la pantalla. Pero cuando finalmente se estrenó, Rocky se convirtió en el mayor éxito de taquilla de 1976. Ganó el Oscar a Mejor película en la ceremonia de 1977. La historia de éxito hollywoodense por excelencia.

Por qué Stallone era Rocky Balboa

La película muestra cómo Stallone pasó de vivir en la calle a convertirse en estrella

"Yo soy Rocky" muestra las razones por las que Stallone se identificaba tanto con Rocky Balboa. El boxeador de Filadelfia en decadencia que acepta pelear contra Apollo Creed, el campeón mundial de peso pesado. Una pelea imposible de ganar.

"Stallone es la personificación del desvalido", explica Nick de Semlyen, editor de la revista Empire y autor de The Last Action Heroes, un libro sobre Stallone, Arnold Schwarzenegger y otras estrellas de acción de esa época.

"Estaba completamente en la ruina y, de la noche a la mañana, se convirtió en la sensación de Hollywood y de los Oscar. Es difícil pensar en otro giro de la suerte tan dramático en la historia del cine", afirma.

Anthony Ippolito coincide en que existen paralelismos evidentes entre Stallone y su personaje. "Por supuesto que hay diferencias. Stallone era y es un escritor muy talentoso. Lee mucho y es más reflexivo de lo que parece Rocky en la película. Pero es semiautobiográfico en muchos sentidos".

El momento en que nació la idea de Rocky

En sus memorias recientes, The Steps (Los Escalones), Stallone describe el instante exacto en que surgió la inspiración para Rocky. Se basó en sus propias dificultades para triunfar como actor, sintiendo que otras personas se identificarían con sus sentimientos de rechazo constante.

"No podía ser la única persona, entre miles de millones, que sentía que vivía una vida de frustración desesperada. La puerta de la gran oportunidad se le había cerrado en las narices una y otra vez", escribe.

Stallone contó que Rocky se basó en sus propias frustraciones

Había comenzado a actuar en la universidad. El trabajo más importante de su carrera hasta ese momento había sido un papel secundario en "La pandilla del barrio" (The Lords of Flatbush). Una película con Henry Winkler, quien luego interpretaría a Fonzie en "Días felices" (Happy Days).

Stallone también había protagonizado una película de porno suave en 1970 para pagar sus cuentas. "Se veía a sí mismo como un actor serio, pero no lo tomaban en serio en absoluto", dice de Semlyen.

"Le gustaba la poesía, era un gran admirador de Edgar Allan Poe. Pero siempre lo elegían para papeles de matón. Por eso decidió escribir sus propias historias, ya que estaba muy frustrado por estar encasillado", continúa el experto.

De Semlyen destaca el milagro que significó llevar Rocky a la pantalla: "Logró que todo esto se hiciera realidad partiendo de una posición en la que no tenía absolutamente ningún poder en la industria. Es un verdadero milagro que esta película haya visto la luz".

La apuesta todo o nada que definió su carrera

"Sylvester Stallone sabía que Rocky era, en esencia, su única oportunidad de lograr lo que quería", explica Ippolito. "Se acercaba a los 30 años, llevaba bastante tiempo intentando abrirse camino en la industria. Veía a Rocky como 'la gran oportunidad' para él".

En "Yo soy Rocky", el estudio United Artists le ofrece a Stallone sumas cada vez mayores para que venda el guion. La condición era permitir que una estrella de primer nivel de la época interprete el papel principal. Nombres como Burt Reynolds o Ryan O'Neal estaban sobre la mesa.

Pero Stallone estaba decidido a que él, y solo él, interpretara a Balboa. Existen versiones contradictorias sobre cuánto dinero le ofrecieron por el guión; el propio Stallone ha dicho que fueron u$s360.000. Por muy en la ruina que estuviera, no cedió.

Finalmente, la película se rodó con él como Balboa. Pero el presupuesto fue de solo alrededor de u$s1 millón, una fracción de lo que habían querido sus productores independientes, Irwin Winkler y Robert Chartoff.

Su acuerdo con el estudio estipulaba que, si la película se rodaba con un presupuesto lo suficientemente bajo, tendrían control total sobre el reparto. Era un riesgo enorme para todos intentar rodar un drama de boxeo con recursos mínimos y un protagonista desconocido y sin experiencia.

28 días que cambiaron la historia del cine

Rocky fue filmada a un ritmo vertiginoso en 28 días por el director John G. Avildsen. El rodaje se ha vuelto legendario en la historia del cine.

La mayoría de las escenas tuvieron que grabarse en una sola toma. No había dinero para repeticiones ni para efectos especiales. Stallone se lesionó de forma permanente los nudillos al rodar la escena en la que Rocky golpea carne congelada con los puños.

"Durante todo el rodaje, nadie creía realmente en Stallone", recuerda de Semlyen. "Cuando se terminó, al estudio no le gustó. No le dieron un gran empuje de mercadotecnia, no fue al Festival de Cine de Cannes ni a ningún evento similar".

"Fue solo cuando comenzaron a proyectarla ante el público que se sorprendieron bastante. La gente se identificaba con ella de una manera que nadie esperaba", agrega.

Rocky llegó a obtener 10 nominaciones al Oscar y ganó tres, incluyendo el de Mejor película. Stallone fue nominado a mejor actor y mejor guion original. También generó una gran cantidad de secuelas, algunas dirigidas por el propio Stallone.

Más recientemente, la exitosa serie de películas Creed, protagonizada por Michael B. Jordan, expandió el universo de Rocky. Stallone también ha hablado sobre la idea de escribir una precuela.

El nuevo héroe imparable que nació en 1976

Con Rocky, dice de Semlyen, Stallone creó un nuevo tipo de héroe obstinado y desvalido que ha sido una piedra angular del cine desde entonces, poniendo en primer plano la idea de una fuerza imparable que era bastante novedosa.

"Rocky no se rinde, simplemente nunca lo hace", explica. "Obviamente, ya había habido películas de acción previamente, pero había algo en el hecho de poner en primer plano a este hombre en particular. La idea de la resiliencia, de no dar marcha atrás, se convertiría en el principio fundamental de estas películas hasta el día de hoy".

El poder de una historia de perdedor en el momento justo

La historia en sí tiene "su propio poder de permanencia", dice a la BBC el periodista Mike Sielski, autor de Going the Distance (Hasta el final), un libro sobre la producción de Rocky.

"La historia de Stallone y Rocky es la historia de un desvalido a ambos niveles. La gente quiere creer hasta el extremo lo que Stallone tuvo que pasar para hacer esta película", explica.

Sielski también señala que Rocky es aún más impactante por su final radical. Va en contra de la corriente de Hollywood al hacer que Rocky Balboa pierda su pelea contra Creed.

"Por eso es una película que te hace sentir tan bien, porque él no tiene que ganar al final. Cuando Apollo Creed derriba a Rocky, este dice: '¡Vamos, puedo aguantar más!'. Todos queremos imaginarnos siendo Rocky en ese momento: 'No puede derrotarme'", reflexiona.

"Toca algo de la naturaleza humana: queremos vernos a nosotros mismos de esa manera", agrega.

De hecho, Sielski cree que Rocky fue un fenómeno tan grande en Estados Unidos porque su espíritu heroico de perdedor resonó en una sociedad que, en 1976, estaba "ansiosa por encontrar una razón para volver a sentirse bien".

"Había estado el escándalo de Watergate, estaba Vietnam. Las películas de esa época giraban en torno a los antihéroes. Pensemos en las películas nominadas a los Oscar en 1977 junto con Rocky: Taxi Driver, que no tiene ningún héroe en la película. O Network, que era una visión satírica de la ira que sentía Estados Unidos".

"A veces se dan estas situaciones en la cultura en las que no te das cuenta de que la gente está ansiosa por algo y nadie se lo está ofreciendo. Y luego, cuando una entidad, una persona o una institución lo hace, se produce una explosión. Eso es exactamente lo que pasó con Rocky", concluye Sielski.