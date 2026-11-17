Coca-Cola vuelve a traer al mercado argentino vasos coleccionables para estas fiestas, pero con un diferencial que lleva la experiencia a otro nivel

Con la llegada de las fiestas de fin de año a la vuelta de la esquina, las grandes compañías de consumo masivo despliegan sus tradicionales campañas estacionales para conquistar las mesas familiares. En este terreno, Coca-Cola vuelve a picar en punta con una de las acciones promocionales más esperadas por los consumidores argentinos: el lanzamiento de sus nuevos vasos coleccionables de Navidad 2026, que en esta edición incorporan un atractivo efecto interactivo al ser confeccionados en aluminio con tecnología termosensible que cambia de color al entrar en contacto con la bebida fría.

Bajo el lema "Coleccionalos y disfrutá las fiestas", la compañía puso en marcha una distribución federal que abarca 1.600.000 unidades disponibles en comercios adheridos de todo el territorio nacional hasta el próximo 31 de diciembre de 2026 (o hasta agotar stock). Si bien el costo adicional para llevarse cada unidad se fijó de manera uniforme en $4.500, la mecánica de compra y las fechas de vigencia varían según la embotelladora que opera en cada región del país.

Coca-Cola lanzó sus vasos coleccionables para las Fiestas: cambian de color con la gaseosa fría

Cómo conseguir los vasos de Coca-Cola según cada región del país

Para participar de la promoción en los puntos de venta identificados, los consumidores deben cumplir con las siguientes combinaciones de productos según su ubicación geográfica:

CABA y Gran Buenos Aires (600.000 vasos disponibles, vigente desde el 16 de noviembre): Operada por Coca-Cola FEMSA, ofrece dos modalidades según el comercio: Mecánica 1: Comprando tres botellas de 2,25 L o 2,5 L de Coca-Cola Sabor Original, Zero o Sabor Liviano más $4.500, el cliente se lleva 1 vaso promocional y 1 botella adicional de Coca-Cola Zero del mismo tamaño. Mecánica 2: Adquiriendo tres botellas de 600 ml de cualquiera de las variedades mencionadas más $4.500, accede directamente a 1 vaso promocional.

(600.000 vasos disponibles, vigente desde el 16 de noviembre): Operada por Coca-Cola FEMSA, ofrece dos modalidades según el comercio: Centro, Cuyo, Litoral Sur e Interior bonaerense (800.000 vasos disponibles, vigente desde el 2 de noviembre): Comprende Córdoba, Santa Fe (excepto Reconquista y Avellaneda), Mendoza, San Juan, San Luis, Entre Ríos, Interior de Buenos Aires, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, La Pampa y Tierra del Fuego. En estas provincias, el canje se realiza comprando una Coca-Cola Sabor Original de 1,5 L y una Coca-Cola Zero de 1,5 L, más la suma de $4.500.

(800.000 vasos disponibles, vigente desde el 2 de noviembre): Comprende Córdoba, Santa Fe (excepto Reconquista y Avellaneda), Mendoza, San Juan, San Luis, Entre Ríos, Interior de Buenos Aires, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, La Pampa y Tierra del Fuego. En estas provincias, el canje se realiza comprando una Coca-Cola Sabor Original de 1,5 L y una Coca-Cola Zero de 1,5 L, más la suma de $4.500. Norte Argentino (NEA y NOA — 200.000 vasos disponibles, vigente desde el 2 de noviembre): Abarca Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones y las localidades santafesinas de Reconquista y Avellaneda, con límite de un canje por transacción bajo dos opciones: Mecánica 1: Con la compra de dos botellas retornables (Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta o Sprite) más $4.500, se obtiene 1 vaso de aluminio mágico. Mecánica 2: Llevando dos botellas no retornables de 1,5 L de Coca-Cola y/o Coca-Cola Zero más $4.500, se entrega 1 vaso mágico más una Coca-Cola Zero de 600 ml.

(NEA y NOA — 200.000 vasos disponibles, vigente desde el 2 de noviembre): Abarca Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones y las localidades santafesinas de Reconquista y Avellaneda, con límite de un canje por transacción bajo dos opciones:

Vasos de Coca-Cola: claves para tener en cuenta antes de ir al comercio

Desde la compañía aclararon que en todas las jurisdicciones el stock se comparte entre las distintas modalidades vigentes y la disponibilidad depende de cada almacén, autoservicio o supermercado adherido (identificados con la cartelería oficial de la campaña). Asimismo, ante cualquier duda sobre los locales participantes o limitaciones aplicables en cada provincia, los usuarios pueden comunicarse de manera gratuita a la línea de atención al consumidor 0800-888-8888.

Sorteo de un auto con Coca-Cola: cómo participar y cargar los códigos de las tapas plateadas

Para sumar chances en los sorteos y acceder a las recompensas, los consumidores deben adquirir los envases participantes que vienen identificados con tapa plateada. Estas tapas incluyen un código QR en el frente y un código alfanumérico único de 10 caracteres en la parte interna.

El mecanismo para registrarse y cargar las chances consta de los siguientes pasos:

Escanear el código QR: Redirige de forma directa a la plataforma web oficial del concurso. Registro de usuario: Completar por única vez el formulario con datos personales (nombre, apellido, correo electrónico, teléfono, fecha de nacimiento, provincia y DNI) y validar la casilla de e-mail. Carga de códigos: Ingresar la combinación de 10 dígitos impresa bajo la tapa. Cada participante puede registrar hasta 10 códigos por día y un tope máximo de 400 durante toda la acción promocional.

Sorteos semanales de Coca-Cola por fin de año: modelo del 0KM, fechas y requisitos para ganar

El premio mayor de la campaña consiste en 8 vehículos 0KM en total, a razón de un auto sorteado de manera semanal ante escribano público. El modelo elegido para esta edición es el Toyota Yaris XS 1.5 CVT 5 Puertas (modelo 2026), y la adjudicación incluye la totalidad de los gastos de patentamiento y registro a nombre del ganador.

Cada sorteo computa de forma independiente los códigos ingresados de lunes a domingo de la semana previa, reiniciando el contador tras cada fecha de extracción:

1° Sorteo (11/11): Códigos cargados del 2/11 al 8/11.

2° Sorteo (17/11): Códigos cargados del 9/11 al 15/11.

3° Sorteo (24/11): Códigos cargados del 16/11 al 22/11.

4° Sorteo (1/12): Códigos cargados del 23/11 al 29/11.

5° Sorteo (9/12): Códigos cargados del 30/11 al 6/12.

6° Sorteo (15/12): Códigos cargados del 7/12 al 13/12.

7° Sorteo (22/12): Códigos cargados del 14/12 al 20/12.

8° Sorteo (29/12): Códigos cargados del 21/12 al 27/12.

Los potenciales ganadores serán notificados por correo electrónico dentro de las 48 horas posteriores al sorteo y contarán con un plazo de 72 horas para responder adjuntando la foto de su DNI. Para la asignación definitiva del vehículo, la persona sorteada deberá responder correctamente una trivia de tres preguntas de cultura general y cumplir con las condiciones legales para inscribir el rodado a su nombre. Se permite la adjudicación de un solo vehículo por participante.

Coca-Cola con premios instantáneos en Mercado Libre, Cinemark y McDonald's

Al margen del sorteo por los autos, la sola carga de cada código válido brinda la posibilidad de obtener beneficios de canje directo e inmediato: