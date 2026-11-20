Llegó un nuevo fin de semana largo y en todo el país decenas de localidades tendrán eventos especiales con grandes opciones de gastronomía

Con la llegada del fin de semana largo de noviembre por el Día de la Soberanía Nacional, el calendario turístico del interior del país se llena de propuestas ideales para hacerse una escapada en auto y disfrutar de la cocina regional. A lo largo y ancho de la Argentina, decenas de municipios organizan celebraciones populares que combinan recetas tradicionales, ferias de emprendedores y espectáculos musicales al aire libre.

Entre la enorme variedad de alternativas disponibles para estos días de descanso, tres festividades bonaerenses se destacan especialmente por su fuerte impronta culinaria y acceso gratuito: la Fiesta Provincial del Asado con Cuero en Bolívar, la Fiesta Provincial del Füllsen en Coronel Suárez y el inédito Festival de la Milanesa en Azul.

Escapadas para el fin de semana con festivales gastronómicos

4° Fiesta Provincial del Asado con Cuero en Bolívar

El partido de Bolívar celebrará este sábado 21 y domingo 22 de noviembre la cuarta edición de una de sus citas criollas más convocantes, con sede en el Parque Municipal Las Acollaradas y con entrada libre y gratuita. El eje central será la elaboración tradicional de asado con cuero a cargo de cantinas manejadas por instituciones locales a beneficio.

La propuesta se completará con la emblemática Ceremonia del Fuego, una gran peña folclórica, paseo de artesanos, manualistas, juegos tradicionales, ballets y música en vivo, contando con el gran cierre artístico de Yamila Cafrune. Desde la organización recordaron a quienes asistan el sábado entre las 15:00 y las 20:00 que el ingreso al predio se realizará exclusivamente por la Av. Juan Manuel de Rosas.

11° Fiesta Provincial del Füllsen en Pueblo San José (Coronel Suárez)

También durante el sábado 21 y domingo 22 de noviembre, la colonia alemana de Pueblo San José, en el distrito de Coronel Suárez, será escenario de la undécima edición de la Fiesta Provincial del Füllsen, un homenaje a la herencia cultural de los alemanes del Volga en el sudoeste bonaerense. El protagonista absoluto de las mesas será el Füllsen (o Fülsen), un plato histórico horneado a base de pan duro, leche, azúcar, crema, huevos y pasas de uva que nació como sustento en épocas difíciles y hoy es símbolo de identidad familiar.

En materia artística, el sábado tocarán Luciano Aliberti (16:00), La Juanjo C (19:00) y Oro Negro (21:00). El domingo la actividad arrancará a las 11:45 con el acto protocolar y la apertura de los patios gastronómicos, mientras que por la tarde pasarán por el escenario mayor Pampa y Monte (16:00), Los Sapos de Juan (18:00), Grupo Astral (19:00) y el cierre estelar a las 21:30 con el show de Daniel Lezica.

Primer Festival de la Milanesa en Azul

Para los fanáticos de uno de los platos favoritos de los argentinos, el Municipio de Azul estrenará este sábado 21 de noviembre, de 18:00 a 00:00, su Primer Festival de la Milanesa sobre la Av. Cacique Catriel, en el sector de la Plaza El Quijote. El encuentro reunirá a 25 comercios gastronómicos en el predio junto con restaurantes locales adheridos (como Murdock Resto Bar, Pizzería Karibe, Devorando Intensidad, La Verdad de la Milanesa y Manolete) que ofrecerán menús especiales.

Además de paseo de artesanos, juegos infantiles y recitales en vivo de Nacho Luna, Técnicamente Normales, Incoherentes y La Santa Fe, durante la noche se premiará al ganador del certamen "La Mejor Milanesa Azuleña", evaluado previamente por un jurado de profesionales gastronómicos según su sabor, presentación, originalidad e identidad local.