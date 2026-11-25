Con la llegada de la última etapa del año, empieza una de las temporadas de mayor movimiento para restaurantes, bares y salones de eventos

Desde la semana próxima comienzan las reuniones de despedida de año en empresas, restaurantes y salones en una agenda que se extenderá durante noviembre y diciembre. A diferencia de las cenas tradicionales del 24 y el 31 de diciembre, estas reuniones tienen características propias. Muchas se realizan en restaurantes con menús especiales, varios de ellos a puertas cerradas, otras en salones con catering, música y barra libre, mientras que también crecen las alternativas más informales, con tapeos y propuestas gastronómicas compartidas.

El presupuesto depende fundamentalmente de tres factores: el tipo de comida, las bebidas incluidas y los servicios adicionales. Por eso, una salida que inicialmente parece económica puede terminar costando bastante más cuando se agregan bebidas, servicio de mesa, estacionamiento o entretenimiento.

Las opciones más económicas: desde $40.000 por persona

Entre las propuestas con precios publicados aparecen alternativas que permiten organizar una despedida sin necesidad de contratar un salón exclusivo ni afrontar el costo de una fiesta tradicional. Una de ellas es Olivias Club, que tiene programada una cena show para el 11 de diciembre, con alternativas para grupos de trabajo, empresas y amigos. La propuesta más económica cuesta $40.000 por persona e incluye un servicio de finger food con pizzas, empanaditas, papas con dips, nuggets, pinchos y otras opciones, además de tres horas de barra libre con gaseosas, limonadas, cerveza y distintos tragos.

Para quienes prefieren una cena más tradicional, el establecimiento ofrece un menú con brusquetas de entrada y pollo al verdeo con papas como plato principal. En este caso, el precio es de $40.000 con una bebida por persona y asciende a $55.000 si se elige la modalidad de barra libre durante tres horas.

Otra alternativa interesante se encuentra en Ingeniero Maschwitz. El Chiringuito, ubicado en Paseo Mendoza, ofrece un menú especial para empresas y grupos a $42.000 por persona. Incluye entrada para compartir, plato principal a elección, postre, una bebida sin alcohol, una bebida con alcohol, agua y copa de espumante para el brindis. Entre los principales se pueden elegir pastas, ensaladas, costillas de cerdo a la barbacoa, milanesa napolitana o hamburguesas. Además, el establecimiento ofrece el uso de su terraza sin costo adicional, sujeto a disponibilidad. Para confirmar la fecha solicita una seña del 20%.

Cuánto cuesta organizar una despedida para 10, 20 o 30 personas

Los valores por persona permiten dimensionar rápidamente cuánto debe desembolsar un grupo para organizar su encuentro. En Olivias Club, con una propuesta de $40.000 por invitado, una despedida para 10 personas cuesta $400.000; para 20 asistentes, $800.000; y para 30, $1.200.000. En El Chiringuito, donde el menú tiene un valor de $42.000 por persona, el presupuesto asciende a $420.000 para 10 invitados, $840.000 para 20 y $1.260.000 para 30. En tanto, si se elige la alternativa de $55.000 de Olivias Club, con barra libre durante tres horas, el costo total será de $550.000 para 10 personas, $1.100.000 para 20 y $1.650.000 para 30 asistentes.

La comparación muestra que, para un grupo de 20 personas, la diferencia entre la propuesta más económica y la alternativa con barra libre de Olivias Club alcanza los $300.000. Si se trata de una empresa que invita a 30 empleados, esa brecha se amplía a $450.000.

Una alternativa para empresas: tapeo, brunch y after office

Otra propuesta es la de SÄNTAL, que trabaja con distintos formatos para encuentros corporativos y reuniones privadas. Sus opciones incluyen desayunos, brunch, almuerzos, meriendas y tapeos, con una duración de dos horas. En los precios publicados, el desayuno parte de $24.000 por persona, el brunch de $25.000, la merienda de $32.000, el tapeo de $34.000 y el almuerzo de $39.000. Son importes antes de IVA y con una promoción del 10% para determinadas reservas online.

La barra de tragos se contrata aparte: un trago por persona cuesta $5.500, mientras que la opción de barra libre durante dos horas tiene un valor de $22.000 por persona. Para quienes buscan un espacio exclusivo, el alquiler adicional informado es de $300.000 más IVA. Esto permite armar una despedida de año más informal, sin necesidad de organizar una cena completa. Por ejemplo, un grupo de 20 personas que contrate el formato de tapeo tendría un costo base de $680.000 antes de IVA. Si además elige la barra libre, deberá sumar otros $440.000, también antes de IVA.

La propuesta puede resultar atractiva para empresas que prefieren organizar un encuentro después de la jornada laboral, con comida para compartir y bebidas, sin extender demasiado la actividad.

¿Cuánto cuesta una fiesta más completa, con salón, catering y música?

Para quienes buscan una celebración más elaborada, con cena, bebidas, DJ y ambientación, el presupuesto cambia sustancialmente. Una guía de presupuestos para eventos corporativos de diciembre de 2026 ubica las propuestas de cóctel completo en CABA entre $30.000 y $60.000 por persona; las cenas servidas, entre $45.000 y $95.000; y las fiestas premium, con gastronomía, barra y show, entre $80.000 y $160.000 por invitado. Se trata de estimaciones orientativas que incluyen comida, bebida y servicio, pero no necesariamente el alquiler del espacio.

En ese segmento también aparecen salones de Puerto Madero, Palermo y Zona Norte, con propuestas integrales que contemplan gastronomía, música, técnica y coordinación del evento.

Algunos espacios que trabajan con celebraciones corporativas son Madero Walk Eventos, en Puerto Madero; Casa Meraki - Eventos, en Palermo; Lounge Eventos, en Martínez; y Altos de Olivos Eventos, en Zona Norte. Cabe apuntar que los establecimientos no publican en todos los casos una tarifa única para despedidas de año, por lo que es necesario solicitar un presupuesto según la cantidad de invitados, el día elegido y los servicios contratados.

Cuánto puede costar una despedida premium

Para quienes prefieren una celebración más completa, con salón, catering, bebidas, DJ y ambientación, el presupuesto puede ubicarse entre $80.000 y $160.000 por persona. De esta manera, organizar una fiesta para 10 invitados demanda entre $800.000 y $1.600.000, mientras que para 20 personas el desembolso se ubica entre $1,6 millones y $3,2 millones. En grupos de 30 asistentes, el presupuesto puede alcanzar entre $2,4 millones y $4,8 millones, dependiendo de la gastronomía, la duración de la barra libre, los servicios contratados y las características del salón.

Entre las propuestas de mayor categoría aparece J.W. Bradley, un bar temático de Palermo que ofrece espacios para eventos privados y corporativos, con capacidad para hasta 150 invitados. Su menú Premium cuesta $120.000 más IVA por persona e incluye cuatro pasos gastronómicos y cuatro horas de barra libre, con tragos clásicos y de autor, agua y gaseosas. La propuesta contempla entradas, una degustación de sushi de autor, pinchos, mini provoletas, dos alternativas de plato principal y diferentes postres. También permite agregar servicios de entretenimiento: un DJ en vivo cuesta $200.000 más IVA, un show de magia $150.000 más IVA y una pantalla con operador $500.000 más IVA.

Para un grupo de 20 personas, el menú Premium representa $2,4 millones más IVA, mientras que para 30 invitados asciende a $3,6 millones más IVA. Si se agrega el DJ, hay que sumar otros $200.000 más IVA.

Otra alternativa es Al Fondo Bar, en Núñez, que ofrece exclusividad del establecimiento, bandejeo gastronómico y barra libre por $110.000 por persona. La propuesta está pensada para grupos de entre 40 y 100 asistentes, por lo que no resulta adecuada para reuniones pequeñas. Con ese valor, una celebración para 40 personas cuesta $4,4 millones y para 50 invitados alcanza los $5,5 millones. El precio publicado corresponde a septiembre de 2026 e incluye la exclusividad del espacio, la gastronomía y los tragos de autor.

En Zona Norte, una de las alternativas de mayor presupuesto es el Wyndham Nordelta, que promociona paquetes corporativos para despedidas de año con gastronomía, barra libre y DJ. En este caso, la propuesta de cena de gala frente a la bahía cuesta $250.000 más IVA por persona, con una base de 100 invitados. Incluye seis horas de celebración, cena formal, barra libre y DJ. También ofrece una modalidad de cóctel frente a la bahía, con el mismo precio y cantidad mínima de asistentes.

Para quienes prefieren un formato al aire libre, el hotel ofrece un atardecer en el deck, con cóctel y cuatro horas de barra libre, a $240.000 más IVA por persona, con una base de 50 invitados.

Esto significa que la cena de gala para 100 personas requiere un presupuesto de $25 millones más IVA, mientras que el cóctel en el deck para 50 invitados demanda $12 millones más IVA. Son alternativas dirigidas principalmente a compañías que buscan una celebración de mayor escala.

Grandes fiestas corporativas: Puerto Madero y BA Ferial

Para empresas que buscan organizar un festejo de mayor escala, también aparecen propuestas integrales. Tal es el caso de The Night, en BA Ferial, que es una de las apuestas específicas para las fiestas corporativas de noviembre y diciembre de 2026. Trabaja con eventos de entre 300 y 3.500 personas e incluye espacio, gastronomía premium, open bar, técnica, dirección musical, ambientación, mobiliario, seguridad y limpieza. También permite sumar shows en vivo, conducción y activaciones de marca. No publica una tarifa por invitado: cotiza según el pabellón y las características del evento.

Otra opción es Madero Tango, en Puerto Madero, que ofrece salones para 300, 500, 800 y hasta 1.300 invitados. Sus paquetes contemplan gastronomía completa, bebidas con y sin alcohol, mesa dulce, open bar, DJ, pista de baile, iluminación, sonido, pantallas LED, personal y coordinación integral. También permite contratar un show de tango. Los valores se solicitan mediante presupuesto.

Por su parte, Calima Eventos, también en Puerto Madero, cuenta con capacidad para 220 personas en formato banquete y 450 en cóctel. Ofrece catering propio, terraza con vista a los diques, iluminación, sonido, DJ y coordinación del evento. Es otra alternativa para compañías que buscan concentrar todos los servicios en un mismo proveedor.

Qué tener en cuenta antes de reservar

Con las despedidas concentradas entre la última semana de noviembre y las primeras semanas de diciembre, la disponibilidad de los establecimientos se convierte en un factor importante. Una alternativa para reducir el presupuesto es elegir un jueves o un día de semana, en lugar del viernes o sábado. También conviene comparar el costo de una cena con el de un cóctel o tapeo, especialmente cuando se trata de grupos numerosos.

Otro aspecto fundamental es revisar qué incluye exactamente el precio informado. Hay propuestas que contemplan bebidas sin alcohol y una consumición alcohólica, mientras que otras ofrecen barra libre durante dos o tres horas. También hay que verificar si están incluidos el servicio de mesa, el personal, la música, el estacionamiento y los impuestos. En el caso de los salones, además, es importante consultar si el precio incluye el alquiler del espacio o si se cobra por separado.

La conclusión es que despedir el año puede costar desde unos $40.000 por persona en una propuesta gastronómica sencilla hasta más de $160.000 en una fiesta premium. Para un grupo de 20 personas, esto representa un desembolso de entre $800.000 y más de $3,2 millones, según el formato elegido.