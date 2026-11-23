Su viaje en clase turista tras su actuación en el GP de Las Vegas generó sorpresa entre los pasajeros y rápidamente se volvió tendencia en redes

Franco Colapinto volvió a ser noticia fuera de las pistas. El piloto argentino de Alpine fue filmado mientras viajaba en clase económica de un vuelo comercial, apenas horas después de conseguir uno de sus mejores resultados en la Fórmula 1.

El corredor de 23 años finalizó sexto en el Gran Premio de Las Vegas disputado durante la madrugada del domingo. La actuación le permitió sumar 8 puntos cruciales para la escudería francesa.

Sin embargo, lo que llamó la atención no fue solo su desempeño deportivo. Una pasajera lo reconoció mientras hacía la fila para abordar un vuelo y decidió compartir el encuentro en redes sociales.

El video se viralizó rápidamente. En las imágenes se observa a Colapinto haciendo la fila junto al resto de los viajeros, vestido con ropa deportiva, una mochila al hombro y su casco de competición en la mano.

"Primera en mi linaje en volar en clase económica al lado de Franco Colapinto", escribió la mujer en la publicación. El posteo desató cientos de reacciones entre fanáticos del automovilismo, sorprendidos por la sencillez del piloto argentino en medio del glamour que suele rodear a la máxima categoría.

La joven también compartió imágenes del interior del avión. En ellas se puede ver al piloto acomodando sus pertenencias en el compartimiento superior.

Luego, Colapinto ocupó su asiento junto a la ventanilla. Llevaba auriculares puestos y mantenía el casco sobre sus rodillas, un detalle que no pasó desapercibido para los usuarios de redes sociales.

El curioso episodio con el casco en el aeropuerto

Según relató la misma pasajera, el argentino protagonizó una situación particular durante los controles previos al embarque. El personal del aeropuerto le habría pedido que se pusiera el casco.

La razón fue administrativa. Lo llevaba como un elemento adicional de equipaje y eso generó un problema con las normas de la aerolínea.

La joven publicó una fotografía donde se observa a Colapinto con el casco colocado mientras revisaba sus pertenencias. "Literalmente lo hicieron ponerse el casco para escanear su tarjeta de embarque porque la llevaba en un 'tercer equipaje'", escribió.

El episodio fue presentado con humor en las redes. Los comentarios destacaban la naturalidad del piloto y su disposición a cumplir con las normas como cualquier pasajero.

Esta escena contrasta notablemente con la imagen de lujos y privilegios que suele asociarse con la Fórmula 1, donde los pilotos de elite habitualmente viajan en jets privados o en primera clase de aerolíneas comerciales.

No es la primera vez que elige vuelos comerciales

Este tipo de situaciones no son nuevas para el corredor argentino. En julio de 2025, antes del Gran Premio de Hungría, Colapinto ya había sido reconocido durante un viaje comercial.

En aquella oportunidad, el piloto volaba con Wizz Air, una aerolínea de bajo costo que conectaba Barcelona con Budapest. También vestía ropa deportiva y llevaba auriculares, intentando pasar inadvertido.

Los pasajeros que lo reconocieron compartieron fotos en redes sociales. Las imágenes mostraban al argentino sentado en clase turista, revisando su teléfono antes del despegue.

La situación se repitió ahora en Las Vegas. La diferencia es que esta vez acababa de conseguir un resultado deportivo destacado apenas horas antes del vuelo.

El contraste con su experiencia en jets privados

La imagen de Colapinto en clase económica contrasta con otra experiencia que él mismo había relatado tiempo atrás. El piloto tuvo la oportunidad de viajar en un jet privado junto a Lewis Hamilton.

El encuentro se produjo después de asistir a la presentación de la película F1. El siete veces campeón del mundo lo invitó a volar desde Nueva York hasta Londres en su avión privado.

Colapinto describió aquella experiencia como uno de los momentos más especiales de su vida. "Fue una experiencia muy especial y única. Lewis es un gran tipo y simplemente tuve el mejor vuelo de mi vida con él", había expresado el argentino.

Ahora, tras su destacada actuación en Las Vegas, el piloto volvió a llamar la atención. Pero esta vez por una escena alejada de los lujos del automovilismo de elite.

Su viaje en clase turista, con el casco en la mano y haciendo fila como cualquier pasajero, se convirtió en una de las imágenes más comentadas por sus seguidores en redes sociales. La escena ocurrió apenas unas horas después de sumar puntos importantes para Alpine en uno de los circuitos más emblemáticos del calendario de la Fórmula 1.