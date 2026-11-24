Hinchas y jugadores reviven viejas heridas con el regreso del torneo a Estados Unidos, escenario de la eliminación más dolorosa en la historia

La Copa América 2028 se jugará en Estados Unidos. La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) oficializó la sede del próximo torneo continental y la Selección argentina tendrá la chance de conseguir su tercer título consecutivo.

El anuncio lo hizo el presidente de la Conmebol, el paraguayo Alejandro Domínguez, a través de sus redes sociales. "¡La Conmebol Copa América 2028 será en Estados Unidos! ¡El continente vibrará de nuevo con el torneo de selecciones más antiguo del mundo!", escribió el dirigente.

Será la tercera vez en la historia que el país norteamericano albergue el certamen continental. Las dos anteriores dejaron sensaciones completamente opuestas para la Albiceleste.

La primera edición en suelo estadounidense fue en 2016, en una versión especial por el centenario del torneo. Aquella Copa América dejó una herida profunda en el combinado nacional.

Argentina cayó por penales en la final contra Chile y Lionel Messi renunció a la Selección inmediatamente después del partido. Meses más tarde, el rosarino daría marcha atrás en su decisión.

La revancha llegó en 2024 y la Selección salió campeón

Ocho años después, Estados Unidos volvió a ser anfitrión. Esta vez el guión cambió por completo.

La Selección argentina venció 1-0 a Colombia en tiempo extra durante la final disputada en Miami. Fue el decimosexto título continental para el país y cerró de la mejor manera la espina clavada en 2016.

Esa conquista tuvo un significado especial. Fue el cuarto título consecutivo del ciclo Lionel Scaloni, tras la Copa América 2021, la Finalissima contra Italia y el Mundial de Qatar 2022.

El dominio de la Albiceleste bajo la conducción técnica de Scaloni consolidó una época dorada que ahora busca extenderse hasta 2028 con un tricampeonato continental inédito en este formato.

La Copa América 2028 repetirá una particularidad que tuvieron las ediciones 2016 y 2024: la participación de seis selecciones de la Concacaf además de las diez sudamericanas.

Cómo será el formato del torneo en 2028

Aunque todavía no hay confirmación oficial, todo indica que el formato será diferente al de las dos ediciones anteriores.

En 2016 y 2024 se utilizó un sistema de cuatro grupos con cuatro equipos cada uno. Para 2028, la Conmebol evalúa modificar esa estructura.

Los 16 equipos participantes podrían distribuirse en grupos más reducidos o incluso adoptar un formato de eliminación directa desde etapas más tempranas, aunque los detalles se conocerán en los próximos meses.

Lo concreto es que Estados Unidos ya tiene experiencia organizando torneos de gran magnitud. En 2026 será coanfitrión del Mundial junto a México y Canadá.

Para la Selección argentina, el historial en suelo estadounidense es variado pero con tendencia positiva en los últimos años.

En el Mundial 1994 el equipo dirigido por Alfio Basile quedó eliminado en octavos de final ante Rumania.

En la Copa América 2016 llegó hasta la final pero cayó por penales contra Chile.

En la Copa América 2024 se consagró campeón tras vencer a Colombia en tiempo extra.

El desafío para 2028 es claro: convertirse en el primer equipo en ganar tres Copa América consecutivas en la era moderna del torneo. La cita está confirmada y el sueño del tricampeonato ya tiene fecha y lugar.