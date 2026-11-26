Este sábado, más de 100 espacios abren gratis sus puertas en la Ciudad. Seis paradas para probar sabores árabes, armenios , eslavos y vegetarianos

La Noche de los Templos vuelve gratis el 28 de noviembre en su décima edición.

En su décima edición, La Noche de los Templos vuelve a abrir este sábado 28 de noviembre, entre las 20 y la medianoche, donde se podrá recorrer más de un centenar de iglesias, sinagogas, mezquitas y centros espirituales porteños con entrada libre y gratuita.

Más allá del atractivo arquitectónico y las visitas guiadas, el evento consolidó un circuito paralelo que cada año convoca a miles de vecinos: el de las mesas comunitarias y recetas tradicionales preparadas por las propias colectividades.

Ruta gastronómica en la Noche de los Templos: qué podés probar

Para quienes buscan armar un recorrido con foco en la gastronomía, y evitar las filas más largas del eje tradicional, seis sedes concentran las propuestas culinarias más destacadas de la noche, organizadas en dos corredores barriales fáciles de combinar.

Corredor Sur y Centro: sabores árabes, eslavos y sefardíes

En San Cristóbal, la Mezquita Al-Ahmad (Alberti 1553) funciona como uno de los puntos de partida clásicos de la noche. Además de las visitas al templo y charlas sobre la historia del islam en la Argentina, recibe al público con té y dulces árabes tradicionales.

A pocas cuadras, dentro del mismo circuito barrial, la Iglesia Cristiana Evangélica Eslava (Saavedra 1283) suma un perfil poco habitual en el mapa porteño. La sede combina una presentación coral y una charla histórica con degustación de platos típicos de Europa del Este.

Subiendo hacia Almagro, la Comunidad Bene Mizrah (Jerónimo Salguero 758) abre sus puertas con una propuesta centrada en la herencia sefardí. El encuentro integra música tradicional, muestras de arte y platos típicos de la cocina judía sefardí.

Corredor Oeste y Norte: delicias armenias, cocina ucraniana y menú vegetariano

Para quienes se mueven por Flores, la iglesia evangélica armenia Jesús Esperanza Para Vos (Av. Carabobo 743) organiza cuatro turnos de visita (20:30, 21:00, 21:30 y 22:00). Cada recorrido incluye música, una reseña histórica del templo y una recepción con especialidades de la pastelería y gastronomía armenia.

En Floresta, la Iglesia Evangélica Cristiana Bautista Eslava Betel (Martínez Castro 249) integra el circuito guiado que sale a las 20:30. Su programación combina un recital y una charla sobre sus orígenes con degustación de platos tradicionales ucranianos.

En el extremo norte de la Ciudad, en Belgrano, el Templo Hare Krishna (Ciudad de la Paz 394) propone una experiencia participativa desde el arranque de la jornada. A las 20 comienza una clase abierta de cocina vegetariana, acompañada por cantos de mantras y puestos con comida elaborada por la comunidad.

Todas las visitas tienen acceso gratuito y no requieren inscripción previa, aunque conviene llegar temprano a los templos con degustaciones, ya que los cupos de cada turno y las porciones se agotan rápido durante las primeras dos horas.