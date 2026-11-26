Lionel confirmó su presencia en el partido despedida de Tevez, que se jugará en la cancha de Boca. Qué dijo Carlitos sobre Cristiano

Lionel Messi jugará el partido de despedida de Carlos Tevez en La Bombonera. La confirmación llegó hoy a través de la cuenta oficial del evento, que tendrá lugar el 20 de diciembre.

El Apache había anticipado la noticia semanas atrás en una charla con Rio Ferdinand, su ex compañero en Manchester United. Pero recién ahora se oficializó la presencia del capitán de la Selección argentina.

La expectativa es enorme. Ver a Messi en el estadio de Boca es siempre un acontecimiento. Esta vez, el regreso tiene un motivo especial: despedir a uno de los delanteros más queridos del fútbol argentino, con quien compartió camiseta en momentos clave de la historia albiceleste.

Messi y Tevez: una dupla que brilló con la celeste y blanca

El cartel con la confirmación de Lionel Messi para la despedida de Carlos Tevez

La relación entre ambos se forjó en las canchas de la Selección. Fueron compañeros durante años, dejando huella en torneos importantes.

Jugaron juntos la Copa América 2007, donde Argentina cayó en la final ante Brasil. Repitieron en 2011, con otro subcampeonato. Y volvieron a intentarlo en 2015, cuando perdieron la final ante Chile.

Los Mundiales también los unieron. Alemania 2006 fue el primero para ambos, con Tevez marcando goles memorables. Sudáfrica 2010 llegó después, en un equipo conducido por Diego Maradona.

Aunque sus carreras tomaron rumbos diferentes en clubes, la camiseta argentina siempre los volvió a juntar. Ahora, el encuentro del 20 de diciembre será un reencuentro especial en un escenario icónico, donde los dos saben lo que significa pisar ese césped ante una multitud fervorosa.

La pista que dio Tevez sobre la presencia de Cristiano Ronaldo

Pero eso no es todo. En una entrevista con el canal TyC Sports, en medio de bromas dirigidas a Sergio Agüero y Rolando Schiavi, Tevez deslizó que Cristiano Ronaldo estará presente en la Bombonera.

"Lo que me voy a reír cuando Messi o Cristiano pasen al Flaco Schiavi. Le digo al Flaco: ‘Preparate porque no los vas a poder ni ver, vas a pasar un papelón en la Bombonera, con tu gente", dijo, al referirse a la posible presencia del portugués.

Si bien resta la confirmación oficial, y era un rumor que había trascendido desde que se conoció la despedida de Tevez, la posible presencia de Cristiano Ronaldo y Messi, juntos en la Bombonera, despertó todavía más la ilusión de los hinchas de Boca y los fanáticos de dos de los mejores jugadores de la historia.

Quiénes más dirán presente en La Bombonera

Rio Ferdinand ya confirmó su participación. El ex defensor del Manchester United quiere estar en la despedida de quien fue su compañero de ataque en Old Trafford.

Además del exdefensor inglés, están confirmados Juan Román Riquelme, Sergio Agüero, Martín Palermo, Gianluigi Buffon, Leandro Paredes y ahora el propio Messi.

El comunicado oficial destaca la figura de Messi con palabras contundentes. Lo describe como el capitán que llevó a Argentina a conquistar tres títulos mayores: Copa América 2021, Mundial de Qatar 2022 y Copa América 2024.

Su trayectoria habla por sí sola. Ocho Balones de Oro, una carrera histórica en Barcelona, su paso por PSG y su presente en Inter Miami. Pero el texto oficial señala algo más profundo.

"Representa a una generación que esperó muchísimo para verlo campeón del mundo", dice el mensaje. Una frase que resume años de angustia y el final feliz que todos esperaban.

El último baile del Apache con el mejor del mundo

"Junto a Carlos Tevez compartieron la camiseta de la Selección argentina y fueron compañeros en distintos momentos", agrega el comunicado. Menciona específicamente el Mundial de Sudáfrica 2010 y la Copa América 2011.

"Hoy, volverán a encontrarse en una noche histórica", promete el texto. Y cierra con una declaración potente: "Será un verdadero honor recibir al mejor jugador del mundo en el último baile del Apache".

La frase final resume todo: "¡Leo Messi, La Bombonera te espera!".

No es la primera vez que Messi juega en La Bombonera. Lo hizo varias veces con la Selección argentina, enfrentando a rivales sudamericanos en Eliminatorias y otros compromisos.

Su última aparición en ese estadio fue en 2024, cuando jugó la despedida de Juan Román Riquelme, otro ídolo que supo hacer vibrar a La Bombonera con su magia.

Ahora regresa para honrar a Tevez. Un partido que une generaciones, historias y recuerdos de una época dorada del fútbol argentino.

El 20 de diciembre, La Bombonera será el escenario de una celebración futbolística. Messi y Tevez juntos una vez más, despidiendo una carrera llena de goles, títulos y pasión.