Qué es la ketamina, la polémica sustancia que toma Elon Musk

El uso de la ketamina, un medicamento conocido por ser consumido por personalidades como Elon Musk, ha suscitado interés debido a su posible influencia en cambios de comportamiento bruscos. Esta sustancia, utilizada como anestésico desde la década de 1960 tanto en medicina humana como veterinaria, ha sido objeto de debate en relación con la variabilidad en el temperamento del magnate tecnológico.

Ronan Farrown, en un perfil de Elon Musk publicado en el New Yorker, sugiere que el consumo excesivo de ketamina podría explicar la volatilidad en el carácter del fundador de Tesla. Sin embargo, su biógrafo, Walter Isaacson, discrepa de esta idea, argumentando que el magnate ha exhibido estas características durante un largo periodo, lo que sugiere que no es un problema de medicación.

Recientemente, Elon Musk explicó que toma ketamina bajo prescripción médica y que esta práctica es "en el mejor interés de los inversores" de Tesla y de las otras compañías que dirige. En una entrevista con el ex presentador de CNN, Don Lemon, el empresario añadió que lo que cuenta para Wall Street es "la ejecución, entonces desde el punto de vista de los inversores, si estoy tomando algo debería continuar haciéndolo".

"Hay momentos en los que en mi cerebro hay un estado químico negativo similar a la depresión y la ketamina alivia eso. Me ayuda a salir de la negatividad. No creo haber abusado de ella: trabajo 16 horas al día y no hay situaciones en las que pueda permitirme estar fuera de juego", añadió el multimillonario, precisando que había hablado anteriormente en X sobre su uso de ketamina para ayudar a otras personas.

Qué es la ketamina y cuáles son sus riesgos y beneficios

La ketamina es un sedante bien conocido, desarrollado en 1962, que produce efectos similares a la embriaguez alcohólica, incluyendo somnolencia, inmovilidad, amnesia y analgesia significativa. Su uso prolongado puede resultar en alteraciones de la memoria, falta de concentración y deterioro de las habilidades cognitivas.

Este fármaco, conocido por su capacidad para interrumpir selectivamente las vías cerebrales de asociación antes de inducir el bloqueo sensorial, se utiliza ampliamente en veterinaria como anestésico y en medicina humana para diversos fines, como analgesia y modulación neurológica.

Fuera del ámbito médico, la ketamina es una droga recreativa comúnmente asociada con eventos como "raves" y discotecas. Conocida como "keta", esta sustancia posee efectos psicoactivos intensos que pueden durar hasta dos horas, pero también conlleva riesgos significativos, incluida la posibilidad de dependencia, sobredosis y muerte.

El consumo no supervisado de ketamina puede provocar una serie de efectos adversos graves, como ansiedad, paranoia y, en casos extremos, paro respiratorio y cardíaco. Incluso bajo supervisión médica, su uso puede desencadenar reacciones no deseadas.

Ketamina: adicción y alucinaciones

La ketamina está disponible en varias formas, incluyendo líquido, polvo, cristales, pastillas o cápsulas. A menudo se mezcla con otras sustancias, como efedrina o cafeína, y en el mercado negro puede adulterarse con cocaína, lo que resulta en combinaciones peligrosas.

La administración de ketamina puede realizarse de varias maneras, incluyendo la inhalación de polvo o su consumo intravenoso. La combinación de ketamina con otras drogas, como psicoestimulantes o alucinógenos, puede producir reacciones impredecibles y potencialmente mortales.

Los efectos de la ketamina varían según la dosis, la composición, el entorno de consumo y las características individuales del usuario. A dosis bajas, puede provocar pérdida de coordinación y dificultades para hablar y pensar, mientras que a dosis más altas puede inducir experiencias intensas de delirio y despersonalización.

La ketamina presenta un alto riesgo de adicción y tolerancia, y su combinación con alcohol u otras drogas aumenta el riesgo de complicaciones graves, como depresión respiratoria y paro cardíaco. La sobredosis puede ocurrir incluso a dosis relativamente bajas y la pureza de la sustancia adquirida en el mercado negro es difícil de determinar, lo que aumenta aún más el riesgo para el consumidor.

Es fundamental proporcionar información precisa sobre la ketamina debido a los riesgos asociados con su uso. Esta sustancia, lejos de ser recreativa o lúdica, puede tener consecuencias devastadoras para la salud y la seguridad de quienes la consumen. La educación sobre los peligros de la ketamina puede ayudar a disuadir a las personas de experimentar con esta droga y promover comportamientos más seguros y saludables.