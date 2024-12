Hoy en día, aunque reciban aumentos y bonos, la jubilaciones son muy bajas. Los jubilados y pensionados que reciben la mínima, generalmente, no pueden mantenerse por sí solos y necesitan a alguien que los ayude. Sin embargo, no todos tienen esa suerte y los que no tienen quién los ayude quedan desamparados. Uno de los peores gastos que tienen que afrontar los jubilados y personas mayores son los medicamentos, la salud a esta edad requiere mucha más atención e inversión económica y, además, los medicamentos están cada vez más caros.

Afortunadamente, como un pequeño respiro, reapareció este programa de PAMI de 100% de cobertura en medicamentos ambulatorios a través del Subsidio por Razones Sociales. Este ofrecerá medicamentos sin cargo para los afiliados del PAMI que no puedan pagar sus medicamentos ni aún con descuento. Sin embargo, este beneficio aplica solo para quienes cobren hasta cierto monto y hay algunos requisitos para acceder a esta cobertura.

Cuánto debo cobrar como jubilado para acceder a medicamentos de forma gratuita

Según se explicó desde el sitio oficial de PAMI, para poder acceder a la cobertura del 100% de los medicamentos se deberá tener ingresos netos menores a 1,5 haberes previsionales mínimos. Esto quiere decir que lo máximo que se puede cobrar si se desea requerir esta ayuda es de $389.398,14, un sueldo y medio de jubilación mínima.

Sin embargo, hay una excepción que es en el caso de los hogares que tienen un conviviente con Certificado Único de Discapacidad (CUD), los ingresos mensuales totales deben ser menores a 3 haberes previsionales mínimos, en lugar de 1,5, es decir que el máximo de haberes aceptado en este caso para recibir medicamentos es de $778.796,28.

Cuáles son los requisitos para obtener medicamentos gratis

Aún así, hay algunos otros requisitos además del monto de los honorarios que hay que tener en cuenta, que son los siguientes: no se puede estar afiliado a un sistema de medicina prepaga al mismo tiempo que se está afiliado a PAMI, no aplica para quienes sean propietarios de más de un inmueble, ni para quienes tengan aeronaves o embarcaciones de lujo.

Otro requisito es no tener un vehículo con menos de diez años de antigüedad, a menos quienes en sus hogares tengan un conviviente con Certificado Único de Discapacidad (CUD), en esos casos, se permite ser titulares de hasta un vehículo con menos de diez (10) años de antigüedad. Por último, no se puede ser titular de activos societarios que demuestren capacidad económica plena.

A pesar de estos requisitos existe una excepción, que es que en el caso de no cumplir con los requisitos, pero que el costo de los medicamentos indicados para su tratamiento sea igual o mayor al 15% de sus ingresos, el jubilado podrá solicitar de manera excepcional la cobertura de los medicamentos. Para realizar el pedido, se le solicitará el Informe social, Escala de vulnerabilidad Socio-sanitaria y Revalidación médica.

Como última excepción, los afiliados que sean Veteranos de Guerra del Atlántico Sur no están sujetos a los requisitos.

Cómo hacer el trámite para conseguir medicamentos gratis para los jubilados

El trámite puede ser realizado tanto por el mismo jubilado como por su apoderado/a o familiar. Se deberá presentar el DNI y la receta electrónica de la medicación solicitada, emitida por el médico de cabecera o especialista, con el diagnóstico que da origen a la prestación. Es importante aclarar que no es necesario realizar la renovación de este trámite siempre y cuando se continúen cumpliendo todos los requisitos.

Este trámite se puede realizar de manera virtual a través del sitio web o se puede acercar a la agencia que corresponda solicitando un turno.