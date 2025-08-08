Cuatro usos desconocidos para aprovechar la cáscara de la palta
Es uno de los alimentos de moda y muy consumido por los argentinos, pero la realidad es que el aprovechamiento del fruto puede ser todavía más integral
El consumo de palta se ha disparado en los últimos años, convirtiéndose en un ingrediente estrella de la cocina contemporánea. Sin embargo, su elevado costo en el mercado hace que cada pieza sea una inversión que muchos buscan aprovechar al máximo. La pulpa, rica en grasas saludables, es la parte más valorada, pero ¿qué pasa con la cáscara?
Contrario a lo que se piensa, esta parte del fruto esconde propiedades y usos que pueden darle una segunda vida en el hogar, evitando el desperdicio y maximizando la compra. A continuación, exploraremos cuatro usos desconocidos de la cáscara de palta, respaldados por la investigación científica y la sabiduría popular.
- Tintura natural para telas: La cáscara de palta, al igual que el carozo, contiene taninos, pigmentos naturales que pueden ser utilizados para teñir telas de forma ecológica. Según el portal de la Universidad de Buenos Aires (UBA), la cáscara de palta hervida produce un tono rosado o salmón suave, ideal para quienes buscan alternativas sostenibles a los tintes sintéticos. Para lograrlo, solo se necesita hervir varias cáscaras en una olla con agua durante al menos una hora. Una vez que el agua tome el color deseado, se cuela y se introduce la tela, preferentemente de algodón o lino, para dejarla en remojo durante varias horas o toda la noche, hasta que adquiera el tono deseado.
- Abono orgánico para plantas: La cáscara de palta es una excelente fuente de nutrientes para las plantas. Contiene potasio, magnesio y fósforo, minerales esenciales que favorecen el crecimiento y la salud de la tierra. Un estudio del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) sobre abonos orgánicos destaca que las cáscaras de frutas, como la de palta, son ideales para compostar. Para utilizarlas, se deben cortar en trozos pequeños para acelerar su descomposición. Estos pedazos pueden mezclarse directamente con la tierra de las macetas o incorporarse al compost. La liberación lenta de sus nutrientes mejora la calidad del suelo y ayuda a que las plantas crezcan más fuertes y saludables.
- Exfoliante casero para la piel: El interior rugoso y aceitoso de la cáscara de palta no es un desperdicio, sino un recurso para el cuidado de la piel. La Fundación Española de Nutrición (FEN) resalta que la palta es una fruta rica en vitaminas A y E, conocidas por sus propiedades antioxidantes y regeneradoras. El residuo de la pulpa que queda en la cáscara puede utilizarse como un exfoliante suave y natural. Simplemente se frota la parte interna de la cáscara sobre el rostro o el cuerpo con movimientos circulares. El aceite natural hidrata la piel, mientras que la textura rugosa ayuda a eliminar las células muertas. Es importante asegurarse de que la cáscara esté limpia y que la persona no tenga alergia a la palta antes de usarla.
- Tratamiento para el cabello: Las propiedades hidratantes y nutritivas de la palta también se extienden al cuidado del cabello. El aceite de palta, extraído del fruto, se ha utilizado en la industria cosmética por sus beneficios para nutrir el cuero cabelludo y fortalecer las puntas. Un estudio publicado en el International Journal of Trichology subraya que los ácidos grasos y las vitaminas de la palta son clave para reparar el cabello dañado. Para utilizar la cáscara, se pueden triturar varias cáscaras con un poco de agua hasta formar una pasta. Esta mezcla se aplica sobre el cabello húmedo, desde la raíz hasta las puntas, se deja actuar durante unos 20 minutos y luego se enjuaga bien. Este tratamiento natural ayudará a que el cabello luzca más brillante, suave y fuerte.