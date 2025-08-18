ANMAT suspendió el uso, venta y distribución de Ozempic tras detectarse un producto falsificado; el medicamento solo está aprobado para diabetes tipo 2

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) suspendió el uso, la venta y la distribución de Ozempic en todo el territorio nacional; el medicamento es fabricado por Pharma Argentina S.A.

La autoridad sanitaria aclara que toda dosis, presentación o lote de Ozempic® Semaglutida Tablets USP no puede ser utilizada, vendida ni distribuida.

Denuncia por producto falsificado

Tras la denuncia de Novo Nordisk Pharma Argentina S.A., propietaria del registro de Ozempic original, y la difusión en redes de un producto falsificado, se tomó la medida.

Ante la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud (DEGMPS), el director técnico de la firma informó sobre un producto que se publicitaba como semaglutida en comprimidos orales, con la denominación: "Ozempic Semaglutida Tablets USP, 25 mg, 60 tablets".

Según la presentación, no existe a nivel mundial un producto Ozempic en forma de comprimidos o cápsulas, y el ejemplar exhibido es falsificado. El escrito resalta que "la decisión tiene como fin proteger a eventuales adquirentes y usuarios del medicamento involucrado debido a que representa un riesgo para la salud de la población".

Asimismo, la denuncia fue remitida a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) y derivada al Juzgado Criminal y Correccional n° 18, con intervención de la Fiscalía Criminal y Correccional n° 48.

Usos aprobados de Ozempic

En Argentina, Ozempic está aprobado exclusivamente para tratar la diabetes tipo 2. Aunque algunos profesionales lo prescriben para adelgazar, ese uso se considera "off-label", es decir, fuera de las indicaciones autorizadas.

Para tratar la obesidad, la semaglutida se comercializa como Wegovy, aprobado recientemente en Argentina, con llegada prevista para el último cuatrimestre de 2025.

La ANMAT prohíbe un suplemento dietario por incumplir requisitos de importación

Días atrás, la ANMAT ordenó prohibir la producción y comercialización de un suplemento dietario que no cumplió con el procedimiento oficial para importar alimentos y fue catalogado como ilegal.

La medida se formalizó a través de la Disposición 5719/2025, publicada este lunes en el Boletín Oficial con la firma de la titular del organismo, Nélida Agustina Bisio.

Según el texto oficial, "las actuaciones se iniciaron a partir de una consulta de un particular ante el Instituto Nacional de Alimentos (INAL) en relación a la genuinidad del producto rotulado como: 'Dietary Supplement - Colostrum, Restore & Revitalize, marca: Wondercow, NET WT. 4. 23 OZ (120 G)', que presuntamente no se ajusta a la normativa alimentaria vigente".

Tras la denuncia, el Servicio de Autorización Sanitaria de Alimentos para el Comercio Exterior confirmó que "no constan antecedentes de ingreso al país del citado producto".