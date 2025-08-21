La Anmat prohibió un suplemento para adelgazar falsificado que se vendía en redes sociales. La medida rige para todo el país y todas sus presentaciones

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) dispuso la prohibición en todo el país de un suplemento dietario en comprimidos, tras confirmar que se trataba de un producto falsificado.

La decisión quedó oficializada mediante la Disposición 6132/2025, difundida este jueves en el Boletín Oficial.

El artículo en cuestión es: "Quemador Natural - Natural Gym - Té Verde Centella Asiática".

Según la resolución, el caso se originó luego de que el Departamento de Control de Mercado de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud recibiera consultas en su correo oficial sobre un producto que circulaba en redes sociales como ayuda para adelgazar

Fórmulas magistrales: requisitos y controles

En el marco de la investigación, el organismo comprobó que el suplemento mencionaba entre sus componentes té verde y centella asiática, además de aludir a una receta médica. En ese marco, la Anmat recordó que las fórmulas magistrales "deben elaborarse exclusivamente en farmacias habilitadas, tras la presentación de una receta médica y para un paciente en particular".

Además, aclaró que:

No pueden identificarse con nombres comerciales o marcas.

El rótulo debe incluir los datos de la farmacia elaboradora y la composición cuali y cuantitativa.

Únicamente pueden dispensarse en farmacias habilitadas.

Producto falsificado y prohibición

Al profundizar en el caso, el organismo constató que el número de registro declarado era inexistente, lo que llevó a catalogar al suplemento como un producto falsificado.

Por tal motivo, y "a fin de proteger a los eventuales consumidores", la Anmat resolvió prohibir el uso, la distribución y la venta de este suplemento en todo el territorio nacional. La disposición se aplica a todas las presentaciones, lotes y fechas de vencimiento del producto.

ANMAT refuerza su compromiso con la seguridad y el control de productos médicos en el país, destacando la importancia de que todos los productos de salud cuenten con el registro sanitario correspondiente antes de su comercialización.

La ANMAT bloquea la distribución de Ozempic "trucho" y prohíbe su venta en todo el país

Días atrás, la ANMAT suspendió el uso, la venta y la distribución de Ozempic falsificado en todo el territorio nacional. El medicamento original es fabricado por Pharma Argentina S.A. La autoridad sanitaria aclara que toda dosis, presentación o lote de Ozempic® Semaglutida Tablets USP no puede ser utilizada, vendida ni distribuida.

ras la denuncia de Novo Nordisk Pharma Argentina S.A., propietaria del registro de Ozempic original, y la difusión en redes de un producto falsificado, se tomó la medida.

Ante la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud (DEGMPS), el director técnico de la firma informó sobre un producto que se publicitaba como semaglutida en comprimidos orales, con la denominación: "Ozempic Semaglutida Tablets USP, 25 mg, 60 tablets".

Según la presentación, no existe a nivel mundial un producto Ozempic en forma de comprimidos o cápsulas, y el ejemplar exhibido es falsificado. El escrito resalta que "la decisión tiene como fin proteger a eventuales adquirentes y usuarios del medicamento involucrado debido a que representa un riesgo para la salud de la población".

Asimismo, la denuncia fue remitida a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) y derivada al Juzgado Criminal y Correccional n° 18, con intervención de la Fiscalía Criminal y Correccional n° 48.

En Argentina, Ozempic está aprobado exclusivamente para tratar la diabetes tipo 2. Aunque algunos profesionales lo prescriben para adelgazar, ese uso se considera "off-label", es decir, fuera de las indicaciones autorizadas.

Para tratar la obesidad, la semaglutida se comercializa como Wegovy, aprobado recientemente en Argentina, con llegada prevista para el último cuatrimestre de 2025.