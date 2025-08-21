ANMAT prohibió la venta de una marca de suplementos dietarios en todo el país

El organismo acaba de ordenar el retiro del mercado del "Quemador Natural - Natural Gym" como también un suplemento importado de la marca Wondercow

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la comercialización en todo el territorio nacional del producto "Quemador Natural - Natural Gym - Té Verde Centella Asiática", luego de corroborar que se trata de un suplemento falsificado que utilizaba un número de registro inexistente y se vendía a través de redes sociales como un quemador de grasa corporal.

La disposición, que se acaba de publicar en el día de hoy bajo el número 6132/2025, advirtió que el artículo se presentaba como de "venta libre" y de "industria argentina", pese a requerir receta médica en caso de ser elaborado como fórmula magistral en farmacias habilitadas. La irregularidad, que se agregó a la falta de información sobre su origen y composición real, llevó al organismo a prohibir su uso, distribución y venta.

Cabe recordar que, a principios de julio, la ANMAT ya había emitido una alerta pública y radicado una denuncia en la Justicia Federal de San Isidro. Además, días atrás, el organismo dispuso la prohibición de otro suplemento dietario importado, el "Dietary Supplement - Colostrum, Restore & Revitalize" de la marca Wondercow, que ingresó al país sin cumplir los requisitos de control sanitario y fue catalogado como un producto ilegal.

Qué indica la disposición publicada por ANMAT

De acuerdo con la Disposición 5719/2025, se trata de un producto que "no cumplimentó el procedimiento establecido para la importación de alimentos, resultando ser en consecuencia un producto ilegal".

El producto se vendía en envases de 120 gramos y se promocionaba en plataformas de venta en línea dirigidas a consumidores argentinos, hasta que la consulta de un particular derivó en la cancelación del producto. Según detallaron las autoridades, se puso en duda la genuinidad del producto y el cumplimiento de la normativa alimentaria vigente. Por tal motivo, el Departamento de Vigilancia Sanitaria y Nutricional de los Alimentos del Instituto Nacional de Alimentos (INAL), requirió a la Dirección de Fiscalización y Control información sobre antecedentes de registro y de ingreso al país del producto.

La ANMAT bloquea la distribución de Ozempic "trucho" y prohíbe su venta en todo el país

Días atrás, la ANMAT suspendió el uso, la venta y la distribución de Ozempic falsificado en todo el territorio nacional. El medicamento original es fabricado por Pharma Argentina S.A. La autoridad sanitaria aclara que toda dosis, presentación o lote de Ozempic® Semaglutida Tablets USP no puede ser utilizada, vendida ni distribuida.

ras la denuncia de Novo Nordisk Pharma Argentina S.A., propietaria del registro de Ozempic original, y la difusión en redes de un producto falsificado, se tomó la medida.

Ante la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud (DEGMPS), el director técnico de la firma informó sobre un producto que se publicitaba como semaglutida en comprimidos orales, con la denominación: "Ozempic Semaglutida Tablets USP, 25 mg, 60 tablets".

Según la presentación, no existe a nivel mundial un producto Ozempic en forma de comprimidos o cápsulas, y el ejemplar exhibido es falsificado. El escrito resalta que "la decisión tiene como fin proteger a eventuales adquirentes y usuarios del medicamento involucrado debido a que representa un riesgo para la salud de la población".

Asimismo, la denuncia fue remitida a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) y derivada al Juzgado Criminal y Correccional n° 18, con intervención de la Fiscalía Criminal y Correccional n° 48.

En Argentina, Ozempic está aprobado exclusivamente para tratar la diabetes tipo 2. Aunque algunos profesionales lo prescriben para adelgazar, ese uso se considera "off-label", es decir, fuera de las indicaciones autorizadas.

Para tratar la obesidad, la semaglutida se comercializa como Wegovy, aprobado recientemente en Argentina, con llegada prevista para el último cuatrimestre de 2025.